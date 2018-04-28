Real Boxing geliştiricisinden yeni bir shooter tarzı oyun

Real Boxing serisi ile ünlenen Vivid Games eğlenceli zamanlar geçireceğiniz shooter tarzı yeni bir oyunla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Space Pioneer uzun soluklu bir oynanış sunuyor.

Space Pioneer neler sunuyor?

Space Pioneer oyununda galaksiler arası bir ödül avcısını canlandırıyorsunuz. Oyunda amaç gittiğiniz gezegenlerde size verilen görevleri yerine getirmek ve bölgeleri fethetmek.

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Kontroller ekran üzerinden sağlanıyor. Sol kısımdaki tuş ile yönünüzü değiştiriyorsunuz. Sağ kısımdaki ateş tuşu ise otomatik olarak hedef almanızı ve sürekli ateş etmenizi sağlıyor. Ana silahın mermileri sonsuz. Bu tuşun yanında sağlık, el bombası, otomatik silah kulesi tuşları da yer alıyor.

Görevleri yaparken gezegenlere ait farklı ırktan ve şekilden yaratıklar karşınıza çıkıyor. Ayrıca belirli bölümlerde farklı taktikleri olan bosslar da var. Bunlara karşı sürekli hareket ederek mücadele verirken yanınızda size yardımcı bir böcek robotunuz da var.

Gezegenlerde ödüller ve paralar kazanarak karakterinizi geliştiriyorsunuz. Ayrıca kendi üssünüzü oluşturarak burada kendinize kaynak çıkarabiliyorsunuz. Oyunda günlük veya haftalık turnuvalarla farklı ödül kazanma şansı da mevcut. Oyun henüz pilot bölgelerde ancak kurulum dosyası bulunabiliyor.







