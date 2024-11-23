Bulut tabanlı oyun servisleri artıyor: Samsung Cloud Gaming tanıtıldı

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Dünya genelinde internet kalitesinin artması ile son yıllarda birçok firma, bulut tabanlı oyun akış servisleri piyasaya sürdü. NVIDIA ve Microsoft’un bu pazarda bulduğu başarı, Samsung’u da benzer bir stratejiye itti.

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Samsung Mobile Cloud Gaming ücretsiz olarak kullanıma sunuldu

Samsung, geçtiğimiz yıl bazı bölgelerde Gaming Hub platformuna bulut tabanlı oyun akış sistemi entegre etmişti. Galaxy sahiplerinin başarılı mobil oyunları internet üzerinden oynamasına izin veren bu sistem, geçtiğimiz saatlerde beta testinden çıktı ve Kuzey Amerika’da ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.

Samsung’un bu hamlesi ile Galaxy telefon ve tablet sahipleri, cihazlarının performansı ve depolama kapasitesi ne olursa olsun merak ettikleri birçok oyunu cihazları üzerinden oynayabilecek. Şimdilik yalnızca 23 farklı oyuna sahip olana kütüphane; Monopoly Go, Candy Crush Saga, Homescapes ve Honor of Kings gibi ünlü oyunlara da ev sahipliği yapıyor. Firmanın önümüzdeki dönemde platforma daha çok oyun eklemesi bekleniyor.



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Samsung mobil oyunlar için bulut servisini duyurdu