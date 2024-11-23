Bulut tabanlı oyun servisleri artıyor: Samsung Cloud Gaming tanıtıldı

Samsung Mobile Cloud Gaming ücretsiz olarak kullanıma sunuldu
Samsung, geçtiğimiz yıl bazı bölgelerde Gaming Hub platformuna bulut tabanlı oyun akış sistemi entegre etmişti. Galaxy sahiplerinin başarılı mobil oyunları internet üzerinden oynamasına izin veren bu sistem, geçtiğimiz saatlerde beta testinden çıktı ve Kuzey Amerika’da ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.
Samsung’un bu hamlesi ile Galaxy telefon ve tablet sahipleri, cihazlarının performansı ve depolama kapasitesi ne olursa olsun merak ettikleri birçok oyunu cihazları üzerinden oynayabilecek. Şimdilik yalnızca 23 farklı oyuna sahip olana kütüphane; Monopoly Go, Candy Crush Saga, Homescapes ve Honor of Kings gibi ünlü oyunlara da ev sahipliği yapıyor. Firmanın önümüzdeki dönemde platforma daha çok oyun eklemesi bekleniyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.