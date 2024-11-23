GTA oyunları Netflix'ten kaldırılıyor: Devamı gelecek!

GTA oyunlarını Netflix'te oynamak için son gün 13 Aralık
Netflix’te dizi ve filmlerde olduğu gibi, lisanslar sona erdiğinde oyunlar kütüphaneden kaldırılacak. Oyun kaldırılmadan çok önce kullanıcılar bir rozet aracılığıyla bilgilendirilecek.
Netflix, GTA Vice City ve GTA III oyunlarını tam bir yıl sonra platformundan kaldırıyor. Yayıncı, bu yılın başlarında GTA üçlüsünün 2023’ün sonunda oyun etkileşimini artırdığını söylemişti. Hatta sadece bu oyunları oynamak için kayıt olan kullanıcıların bile olduğunu paylaşmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.