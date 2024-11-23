GTA oyunları Netflix'ten kaldırılıyor: Devamı gelecek!

Tam Boyutta Gör Netflix oyun kütüphanesinden önümüzdeki ay iki GTA oyunu kaldırılacak. Grand Theft Auto III ve Grand Theft Auto: Vice City, 13 Aralık'tan sonra Netflix üzerinden oynanamayacak. Platformda her iki oyun için de "Oynamak için son gün" etiketi bulunuyor.

Netflix interaktif içeriklerini kaldırmaya başladı 2 hf. önce eklendi

GTA oyunlarını Netflix'te oynamak için son gün 13 Aralık

Netflix’te dizi ve filmlerde olduğu gibi, lisanslar sona erdiğinde oyunlar kütüphaneden kaldırılacak. Oyun kaldırılmadan çok önce kullanıcılar bir rozet aracılığıyla bilgilendirilecek.

Netflix, GTA Vice City ve GTA III oyunlarını tam bir yıl sonra platformundan kaldırıyor. Yayıncı, bu yılın başlarında GTA üçlüsünün 2023’ün sonunda oyun etkileşimini artırdığını söylemişti. Hatta sadece bu oyunları oynamak için kayıt olan kullanıcıların bile olduğunu paylaşmıştı.

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