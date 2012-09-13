Real Racing 3'e ait ilk görüntü yayınlandı





Electronic Arts'ın Haziran'da birleştirme kararı aldığı FireMints ve Iron Monkey stüdyolarının bir araya gelmesiyle oluşturulan Firemonkeys, ilk yapımını geçtiğimiz ay duyurmuştu. Popüler Real Racing serisinin üçüncü oyunu sahip olduğu gerçekçi grafiklerle mobil içerikleri konsol kalitesine bir adım daha yaklaştırmayı amaçlıyor.

Tanıtımları sırasında bir oyuna ait ilk görüntülere yer veren Apple'ın dünkü iPhone ve iPod duyurularına Real Racing 3 eşlik etti. EA yapımcılarından Rob Murray, San Francisco'daki etkinlikte sahne aldı ve merakla beklenen yeni oyunları hakkında önemli detaylar paylaştı. iPhone 5'in 16:9 oranındaki 4 inçlik 1136 x 640 piksel çözünürlüklü ekranıyla sergilenen oyun, dinamik yansımalar, geliştirilmiş pist modelleri ve krom-karbon fiber kaplı, deri iç mekana ve metalik/sedef görünümlü boyamalara sahip araçları beraberinde getirecek.

Oyuna ait kısa videonun gösterimi sırasında iPhone 5'in yeni A6 çipseti ile üst düzey grafiklere sahip bu yapımı dahi gayet akıcı bir şekilde görüntüleyebildiğine dikkat çekildi. Ayrıca iOS 6'yla birlikte gelen Game Center'ın yeni çoklu oyuncu özelliğini destekleyen Real Racing 3'te rakibinizle olan yarışınızı istediğiniz zaman tamamlamanız mümkün olacak.

Yıl sonuna kadar iOS ve Android işletim sistemleri için yayınlanacak olan Real Racing 3'ün ilk ekran görüntüsü Firemonkeys oyun stüdyosunun resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Yarış oyunun iPhone 5'ten alınan görseline aşağıdan göz atabilirsiniz.

https://twitter.com/TheFiremonkeys/status/245968747800715264/photo/1/large