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Real Racing 3'e ait ilk görüntü yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,5b
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39
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Real Racing 3'e ait ilk görüntü yayınlandı
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Electronic Arts'ın Haziran'da birleştirme kararı aldığı FireMints ve Iron Monkey stüdyolarının bir araya gelmesiyle oluşturulan Firemonkeys, ilk yapımını geçtiğimiz ay duyurmuştu. Popüler Real Racing serisinin üçüncü oyunu sahip olduğu gerçekçi grafiklerle mobil içerikleri konsol kalitesine bir adım daha yaklaştırmayı amaçlıyor.
Tanıtımları sırasında bir oyuna ait ilk görüntülere yer veren Apple'ın dünkü iPhone ve iPod duyurularına Real Racing 3 eşlik etti. EA yapımcılarından Rob Murray, San Francisco'daki etkinlikte sahne aldı ve merakla beklenen yeni oyunları hakkında önemli detaylar paylaştı. iPhone 5'in 16:9 oranındaki 4 inçlik 1136 x 640 piksel çözünürlüklü ekranıyla sergilenen oyun, dinamik yansımalar, geliştirilmiş pist modelleri ve krom-karbon fiber kaplı, deri iç mekana ve metalik/sedef görünümlü boyamalara sahip araçları beraberinde getirecek.
Oyuna ait kısa videonun gösterimi sırasında iPhone 5'in yeni A6 çipseti ile üst düzey grafiklere sahip bu yapımı dahi gayet akıcı bir şekilde görüntüleyebildiğine dikkat çekildi. Ayrıca iOS 6'yla birlikte gelen Game Center'ın yeni çoklu oyuncu özelliğini destekleyen Real Racing 3'te rakibinizle olan yarışınızı istediğiniz zaman tamamlamanız mümkün olacak. 
Yıl sonuna kadar iOS ve Android işletim sistemleri için yayınlanacak olan Real Racing 3'ün ilk ekran görüntüsü Firemonkeys oyun stüdyosunun resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Yarış oyunun iPhone 5'ten alınan görseline aşağıdan göz atabilirsiniz.
Real Racing 3'e ait ilk görüntü yayınlandı
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https://twitter.com/TheFiremonkeys/status/245968747800715264/photo/1/large Yorum Yaz
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Batuist 7 yıl
oyunların PClerdeki gelişimine şimdide telefonlarda şahit oluyoruz.. tarih albaştan tekerrür ediyor..
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Barthemana 7 yıl
Oyunda ot gibi araba surmek istemiyorsaniz en az mediumda oynayacaksiniz o zaman keyfi cikiyor.Hard'da oynuyorum oldukca zevkli.
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Nerevarine 7 yıl
Benim bilgisayar bu grafiklere sahip oyunları bile açmıyor.


bkz: Skyrim'i düşük lowda oynamama rağmen köyden çıkınca oyundan atıyordu.

iPhone, iPod veya iPad şart oldu.
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TuyluUcanAtlet 7 yıl
Mw3 ü ip5 e çıkarsalar keşke
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Polokoj 7 yıl
Tek kelimeyle mükemmel

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EXios 7 yıl
DEHŞETTTTT


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LiveForSpeed 7 yıl
adreno 205 kasar mı acaba bunu?
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OverClocK1ng 7 yıl LiveForSpeed
LiveForSpeed

adreno 205 kasar mı acaba bunu?

Oynatır mı ki?


Biz diyoruz Mali 400 de akıcı olacak mı...
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OverClocK1ng 7 yıl
Harbiden de PC nin pabucunu dama atacaklar gibi.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar acaaba s3 de kasar mı ?
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bLind 7 yıl
Dokunmatik ekranda oynayipta zevk aldigim tek yaris oyunu mini motor racing
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demo11 7 yıl
grafikler idare eder ama detay beş para etmez
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stillyes 7 yıl
dokunmatik ekranda oyunmu oynanır
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mert1907 7 yıl
Çok şahane grafikleri var.
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