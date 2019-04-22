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Realme’nin 85 dolarlık modeli C2 tanıtıldı

Realme bugün düzenlediği etkinlik ile birlikte 85 dolar fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çeken Realme C2 modelini tanıttı. Helio P22 temelinde şekillenen cihazın detayları haberimizde.
4 hf.
1,5b
1
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Realme’nin 85 dolarlık modeli C2 tanıtıldı
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Realme’nin bugün düzenlediği etkinliğin yıldızı Realme 3 Pro modeliydi. Ancak tek modelle yetinmeyen firma bir de giriş seviyesi için Realme C2’yi tanıttı. Özellikle fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken modelin teknik özellikleri de yeterince iddialı.

Realme C2 özellikleri

Realme C2, Helio P22 yonga seti temelinde şekilleniyor. 12 nm üretim süreci sonucu ortaya çıkan bu yonga setine tercihinize göre 2 GB RAM + 16 GB depolama veya 3 GB RAM ve 32 GB depolama eşlik ediyor. 6.1 inç, HD çözünürlüğündeki ekrana su damlası çentik tasarımı hakim. Arka tarafa geçtiğimizde ise firma tarafından “elmas kesim” olarak adlandırılan polygonal kapak görülüyor. Resimlerden de fark edebileceğiniz üzere maalesef cihazın parmak izi sensörü bulunmuyor.

Ayrıca Bkz. "Realme 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Kamera paketine bakıldığında 13 MP ana sensöre derinlik algılama işlemlerinde kullanılmak üzere 2 MP sensör yardımcı oluyor. Ön tarafta ise 5 MP öz çekim kamerası mevcut. Ön kamera, yüz tanıma ile kilit açmak için kullanılabildiğinden dolayı parmak izi sensörü olmaması problemini bir nebze de olsa gideriyor. Abisi kadar başarılı olamasa da Realme C2 de 480P’de 80 FPS video kaydına imkan tanıyor.

Realme’nin 85 dolarlık modeli C2 tanıtıldı
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Android 9 Pie işletim sistemi üzerine kurulu Color OS 6.0 ile gelen Realme C2, 4000 mAh boyutundaki bataryasıyla kullanıcılara uzun süre kullanım sunacaktır. Elmas Mavi ve Elmas Siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile gelen cihazın 2 GB RAM + 16 GB depolamalı versiyonu 85 dolar fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak. 3 GB RAM ve 32 GB depolamalı üst versiyon ise 115 dolar. Cihazın satışlarına 15 Mayıs itibariyle başlanacak.


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