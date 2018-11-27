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Yarın tanıtılacak Realme U1’in fiyatı ve renk seçenekleri sızdırıldı

Çin’in yeni fiyat/performans markası Realme, U1 modelini yarın tanıtacak. Cihazın özelliklerinden sonra fiyatı ve renk seçenekleri de sızdırıldı. Ayrıca yeni bir Antutu test görseli bulunuyor.
5 ay
3,8b
1
6
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Yarın tanıtılacak Realme U1’in fiyatı ve renk seçenekleri sızdırıldı
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Fiyat, performans odaklı Realme U1 yarın tanıtlıyor. Özellikleri ve görselleri hali hazırda bilinen cihazın sadece fiyatı ve farklı versiyonları merak ediliyordu. Sızan son bilgilerle cihazın fiyatı da gün yüzüne çıkmış oldu.

Fiyatlandırma ve performans

Realme U1 MediaTek’in yeni ve iddialı orta sınıf işlemcisi Helio P70 ile birlikte geliyor. Ortaya çıkan Antutu testine göre, Snapdragon 636’lı Redmi Note 6 Pro, 115,611 puan, Kirin 710’lu Honor 8X, 139,974 puan alırken, Helio P70’li Realme U1, 145,021 puan alarak oldukça iyi bir iş çıkarmış. 3 GB RAM / 32 GB hafızalı modelin 169 dolar, 4 GB RAM / 64 GB hafızalı modelin ise 212 dolar fiyat etiketi ile geleceği ortaya çıktı. Cihazın ayrıca İddialı Siyah, Cesur Mavi ve Ateşli Altın renk seçenekleri bulunacak.

Realme U1 özellikleri

  • Ekran: 6.3 inç boyutunda, 1080x2340 (Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran
  • İşlemci: Helio P70 (8 çekirdekli, 4x2.2 GHz Cortex-A73 ve 4x1.7 GHz Cortex-A53)
  • RAM: 3 GB/4 GB
  • Kamera: 13 MP + 2 MP arka, 25 MP ön kamera
  • Depolama: 32 GB/64GB
  • Batarya: 3500mAh
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Pie (ColorOS 5.2)
  • Diğer:  Parmak izi (arka), damla çentik tasarımı, 169 dolar (3 GB)/ 212 dolar (4 GB) fiyat

https://www.gizmochina.com/2018/11/27/realme-u1-variants-color-options-and-pricing-information-leaks-ahead-of-launch-tomorrow/ Yorum Yaz
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10ff 5 ay en beğenilen
Adamlar 170 lira gibi alacak. Sadece 170 birime...
bizde ise mtv ttv ptv ttv trt vtv zart vergisi zurt vergisi derken 1999tl olurdu. Fazla istikrarın yan etkileri...
Adamlar 170 lira gibi alacak. Sadece 170 birime...bizde ise mtv ttv ptv ttv trt vtv zart vergisi zurt vergisi derken 1999tl olurdu. Fazla istikrarı...
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interwap 5 ay
Yine çok büyük
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K_Spartakus 5 ay interwap
Çok mu büyük 6.3" ? Bu yazıyı yazdığım telefon ondan da büyük

Xiaomi mi max 1 6.44"
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mhrUca 5 ay
Turkiryede 3000 tl
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10ff 5 ay en beğenilen
Adamlar 170 lira gibi alacak. Sadece 170 birime...
bizde ise mtv ttv ptv ttv trt vtv zart vergisi zurt vergisi derken 1999tl olurdu. Fazla istikrarın yan etkileri...
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Kayrabey 5 ay
Bizde resmi satışı yok. Kaçak yolla gelse 1.600 den başlanır satılmaya...
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Ekrem71.5 5 ay
Tüm cihazların Hepsi Aynısı Nasıl olacak Bu iş.
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