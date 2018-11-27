Yarın tanıtılacak Realme U1’in fiyatı ve renk seçenekleri sızdırıldı

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Fiyat, performans odaklı Realme U1 yarın tanıtlıyor. Özellikleri ve görselleri hali hazırda bilinen cihazın sadece fiyatı ve farklı versiyonları merak ediliyordu. Sızan son bilgilerle cihazın fiyatı da gün yüzüne çıkmış oldu.

Fiyatlandırma ve performans

Realme U1 MediaTek’in yeni ve iddialı orta sınıf işlemcisi Helio P70 ile birlikte geliyor. Ortaya çıkan Antutu testine göre, Snapdragon 636’lı Redmi Note 6 Pro, 115,611 puan, Kirin 710’lu Honor 8X, 139,974 puan alırken, Helio P70’li Realme U1, 145,021 puan alarak oldukça iyi bir iş çıkarmış. 3 GB RAM / 32 GB hafızalı modelin 169 dolar, 4 GB RAM / 64 GB hafızalı modelin ise 212 dolar fiyat etiketi ile geleceği ortaya çıktı. Cihazın ayrıca İddialı Siyah, Cesur Mavi ve Ateşli Altın renk seçenekleri bulunacak.

Realme U1 özellikleri

Ekran: 6.3 inç boyutunda, 1080x2340 (Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran

6.3 inç boyutunda, 1080x2340 (Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran İşlemci: Helio P70 (8 çekirdekli, 4x2.2 GHz Cortex-A73 ve 4x1.7 GHz Cortex-A53)

Helio P70 (8 çekirdekli, 4x2.2 GHz Cortex-A73 ve 4x1.7 GHz Cortex-A53) RAM: 3 GB/4 GB

3 GB/4 GB Kamera: 13 MP + 2 MP arka, 25 MP ön kamera

13 MP + 2 MP arka, 25 MP ön kamera Depolama: 32 GB/64GB

32 GB/64GB Batarya: 3500mAh

3500mAh İşletim sistemi: Android 8.1 Pie (ColorOS 5.2)

Android 8.1 Pie (ColorOS 5.2) Diğer: Parmak izi (arka), damla çentik tasarımı, 169 dolar (3 GB)/ 212 dolar (4 GB) fiyat

https://www.gizmochina.com/2018/11/27/realme-u1-variants-color-options-and-pricing-information-leaks-ahead-of-launch-tomorrow/