Tam Boyutta Gör Realme yeni GT5 akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İnternete sızdırılan bir fotoğraf cihazın tasarımını gözler önüne serdi. Çinli kaynak Digital Chat Station sayesinde cihazın teknik özellikleri hakkında da bazı detayları öğrenmiş bulunmaktayız.

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Realme GT5'in 1.5K (1240 × 2772) çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç OLED ekran taşıyacağı söyleniyor. Akıllı telefonun ekranında ön kameraya ev sahipliği yapan bir delik yer alacak. Cihaz koruyucu bir kılıf içinde olduğu için görebildiklerimiz bunlar.

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Realme GT5 hakkında bilinenler

GT5'in Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 24 GB'a kadar RAM ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca cihazın Realme GT Neo 5 ve GT Neo 5 240W modellerinde olduğu gibi 150W ve 240W şarj destekli iki farklı versiyonunun sunulacağına dair bilgiler de var.

Ağustos ayında duyurulacağı bildirilen cihazın Çin dışında GT Neo 6 olarak piyasaya sürülme ihtimali oldukça yüksek.

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24 GB RAM'li Realme GT5 çıkışa hazır: İşte ilk görüntüsü