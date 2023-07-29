24 GB RAM'li Realme GT5 çıkışa hazır: İşte ilk görüntüsü

Realme GT5'in 1.5K (1240 × 2772) çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç OLED ekran taşıyacağı söyleniyor. Akıllı telefonun ekranında ön kameraya ev sahipliği yapan bir delik yer alacak. Cihaz koruyucu bir kılıf içinde olduğu için görebildiklerimiz bunlar.
Realme GT5 hakkında bilinenler
GT5'in Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 24 GB'a kadar RAM ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca cihazın Realme GT Neo 5 ve GT Neo 5 240W modellerinde olduğu gibi 150W ve 240W şarj destekli iki farklı versiyonunun sunulacağına dair bilgiler de var.
Ağustos ayında duyurulacağı bildirilen cihazın Çin dışında GT Neo 6 olarak piyasaya sürülme ihtimali oldukça yüksek.Kaynakça https://weibo.com/6048569942/NbVGZme8g https://weibo.com/6617213711/NbVgyBtp6 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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