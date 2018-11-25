Realme U1’in tüm özellikleri lansman öncesi ortaya çıktı

Gözler 28 Kasım tarihinde yapılacak Realme tanıtımına odaklanmışken, çok daha erken bir tarihte, firmanın duyurusunu yapacağı Realme U1 isimli yeni modelin özellikleri ortaya çıktı. Çinli üretici Oppo’dan ayrılmasının ardından hızla yükselişine devam eden Realme firması fiyat performans odaklı cihazlarıyla tanınıyor.

Sızıntılar cihazın tüm özelliklerini ortaya çıkardı

Sızıntının sahibi kaynağa göre Realme U1, 6.3 inçlik 2380 x 1080 çözünürlüğünde LCD ile gelecek. 2.5D Corning Gorilla Glass cam ile güçlendirilmiş ekranın üst kısmına su damlası çentikli ön kamera yerleştirilmiş. Cihazın ekran-çerçeve oranı ise %90.8 olarak gözüküyor.

Her ne kadar bu bilgiler resmi olarak onaylanmış olmasa da MediaTek’in iddialı yeni işlemcisi Helio P70’in cihazın temelini oluşturması bekleniyor. Sekiz çekirdekli bu çipset Mali G72 GPU ile birlikte geliyor. Performans noktasında ise Snapdragon 636 ve Huawei Kirin 710 işlemcileri ile aynı segment içerisinde. 3 GB RAM / 32 GB hafıza veya 4 GB RAM / 64 GB hafıza olmak üzere iki seçenekle sunulması beklenen yeni modele, MicroSD hafıza kartı yardımıyla 256 GB’a kadar depolama takviyesi yapabileceksiniz.

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25 MP (f/2.0) ön kamera ve 13 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) çift arka kamera paketi de cihazın özellikleri arasında. Son olarak 3,500mAh bataryanın eşlik edeceğinin öğrenildiği Realme U1’in, Android 8.1 Oreo tabanlı ColorOS 5.2 ile birlikte sunulması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2018/11/24/realme-u1-full-specs-leaked-ahead-of-launch/