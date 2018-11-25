Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Realme U1’in tüm özellikleri lansman öncesi ortaya çıktı

28 Kasım tarihinde tanıtılması beklenen Realme U1’e ait tüm detaylar ortaya çıktı. Oppo’dan ayrıldıktan sonra yükselişine hızla devam eden firmanın yeni cihazına yakından bakalım.
5 ay
3,7b
1
3
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Realme U1’in tüm özellikleri lansman öncesi ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör
Gözler 28 Kasım tarihinde yapılacak Realme tanıtımına odaklanmışken, çok daha erken bir tarihte, firmanın duyurusunu yapacağı Realme U1 isimli yeni modelin özellikleri ortaya çıktı. Çinli üretici Oppo’dan ayrılmasının ardından hızla yükselişine devam eden Realme firması fiyat performans odaklı cihazlarıyla tanınıyor.

Sızıntılar cihazın tüm özelliklerini ortaya çıkardı

Sızıntının sahibi kaynağa göre Realme U1, 6.3 inçlik 2380 x 1080 çözünürlüğünde LCD ile gelecek. 2.5D Corning Gorilla Glass cam ile güçlendirilmiş ekranın üst kısmına su damlası çentikli ön kamera yerleştirilmiş. Cihazın ekran-çerçeve oranı ise %90.8 olarak gözüküyor.

Her ne kadar bu bilgiler resmi olarak onaylanmış olmasa da MediaTek’in iddialı yeni işlemcisi Helio P70’in cihazın temelini oluşturması bekleniyor. Sekiz çekirdekli bu çipset Mali G72 GPU ile birlikte geliyor. Performans noktasında ise Snapdragon 636 ve Huawei Kirin 710 işlemcileri ile aynı segment içerisinde. 3 GB RAM / 32 GB hafıza veya 4 GB RAM / 64 GB hafıza olmak üzere iki seçenekle sunulması beklenen yeni modele, MicroSD hafıza kartı yardımıyla 256 GB’a kadar depolama takviyesi yapabileceksiniz.

Ayrıca Bkz. "Realme 2 Pro resmi olarak tanıtıldı: Snapdragon 660 işlemci, 8 GB RAM"

25 MP (f/2.0) ön kamera ve 13 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) çift arka kamera paketi de cihazın özellikleri arasında. Son olarak 3,500mAh bataryanın eşlik edeceğinin öğrenildiği Realme U1’in, Android 8.1 Oreo tabanlı ColorOS 5.2 ile birlikte sunulması bekleniyor. 


https://www.gizmochina.com/2018/11/24/realme-u1-full-specs-leaked-ahead-of-launch/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kayrabey 5 ay
Arka kamera iyi değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LooF 5 ay
P70 in Sd636 ile kiyaslanmasi yanlis olmus.Sd 660 ve 670 arasina konumlandirilabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 5 ay
Bence 325$ ,Çok Pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Leica yeni kompakt fotoğraf makinesi D-Lux 7’yi duyurdu 5 ay Güvenlik güçlerine zırhlı takviyesi: Kirpi 2 5 ay Microsoft Edge'in Android uygulamasına güncelleme ile pek çok kullanışlı özellik eklendi 5 ay Rus Uzay Ajansı başkanı: "Amerikalılar Ay'a gitti mi gitmedi mi kontrol edeceğiz" 5 ay LG’den 16 arka kameralı telefon patenti 5 ay Örümcek ipinin çelikten sağlam olmasının nedeni araştırıldı 5 ay Honor 8X için Android Pie güncellemesi yayınlanmaya başlıyor 5 ay Robotlara dokunma hissi veren elektronik eldiven geliştirildi 5 ay Micro USB'den şarj olan pil "Smartoools AA2 ve AA4 inceleme" 5 ay Bilim insanları Antartika’da, atmosferimizi temizleyen "deterjanın" peşinde 5 ay İsveç 2025 yılında nakit parayı kaldırmayı planlıyor 5 ay Robot resimden daha başarılı sonuçlar veren "moleküler resim" metodu ülkemizde de kullanılmaya başlanıyor 5 ay Microsoft, piyasa değeri olarak Apple'ı geçti 5 ay Samsung, 2019'da en az beş amiral gemisi telefon çıkaracak 5 ay Dokuların iyileşmesine yardımcı hidrojel geliştirildi 5 ay YouTube orijinal dizisi Wayne'in ilk fragmanı yayımlandı 5 ay Moto G7, Moto G7 Plus ve Moto Z4'ün teknik özellikleri sızdırıldı 5 ay Samsung'un katlanabilir cihazının fiyatı 2500 dolara kadar çıkabilir 5 ay Çin’den yeni bir fiyat performans telefonu daha: Coolpad m3 5 ay Birleşik Krallık, 2021 yılında otonom otobüs ve taksi hizmeti sunacak 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Realme U1’in tüm özellikleri lansman öncesi ortaya çıktı Sonraki Fallout 76 hataları bitmek bilmiyor 5 ay Xiaomi’den yeni bir AirPods rakibi daha: Mi True Wireless Earphones 5 ay Resimlerdeki renk sapmasını azaltacak yeni bir yöntem bulundu 5 ay Felçli hastalar "düşünce gücüyle" tablet kullanabilecek 5 ay Kripto para dünyası dibe vurmak üzere 5 ay Roket kalkışının uzaydan çekilmiş inanılmaz görüntüleri (VİDEO) 5 ay Rekabet Kurumu’ndan Sony Eurasia'ya 2.3 milyon lira ceza! 5 ay Viber'a 1 milyar kişilik grup sohbeti geldi 5 ay Rockstar Games, 'Agent' markasının kullanım haklarını bıraktı 5 ay Huawei, Honor Play üzerinde Google’ın Fuchsia isimli yeni işletim sistemini test ediyor 5 ay LG'den yeni akıllı hoparlör 5 ay BMW tutkunlarını heyecanlandıracak 2.3 milyon dolarlık koleksiyon 5 ay 3 arka kameralı gizemli bir Lenovo cihazı TENAA’da ortaya çıktı 5 ay Samsung kar beyazı Galaxy Note 9 modelini tanıttı 5 ay Apple'ın aldığı bir patent yeni iPhone'ların farklı renklerde geleceğini gösteriyor 5 ay Eski Mazda modellerine Apple CarPlay ve Android Auto desteği geldi 5 ay LG, katlanabilir akıllı telefonunda kullanacağı markaları tescil ettirdi 5 ay Facebook: "Soros da dahil bizi eleştirenlerle mücadele için şirket tuttuk" 5 ay 5G özellikli Xiaomi Mi Mix 3 ilk görüntüsüyle karşımızda 5 ay Yapay omurga diski geliştirildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim