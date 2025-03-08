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    Realme P3 Ultra hem tasarımı hem de fiyatıyla dikkat çekiyor

    Fiyat performans odaklı akıllı telefon modelleriyle bilinen Realme, bu sefer de karşımıza Realme P3 Ultra modeliyle çıkıyor. Peki bu telefon meraklılarına hangi özellikleri sunacak?

    Realme P3 Ultra hem tasarımı hem de fiyatıyla dikkat çekiyor Tam Boyutta Gör

    Realme, P3 serisinin en iddialı modeli olacak P3 Ultra’yı tanıtmaya hazırlanıyor. Marka tarafından paylaşılan ilk görseller, cihazın tasarımına dair önemli ipuçları veriyor. Keskin hatlara sahip olan modelin sağ tarafında turuncu bir güç tuşu ve ses kontrol butonları yer alıyor. Arka yüzeyde ise sol üst köşeye konumlandırılmış çift lensli bir kamera sistemi dikkat çekiyor. Bu tasarım tercihi, P3 Pro modelindeki yuvarlak kamera modülünden farklı bir yaklaşım benimsendiğini gösteriyor.

    Realme, yeni modelin tasarım, kamera ve performans açısından iddialı olacağını belirtiyor ancak teknik detayları henüz açıklamış değil. Yine de sızan bilgiler, P3 Ultra’nın MediaTek Dimensity 8350 işlemci ile geleceğini ve 12 GB RAM desteği sunacağını gösteriyor. Cihazın, Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkması bekleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB dahili hafızaya sahip tek bir modelin piyasaya sürüleceği konuşuluyor.

    Fiyatlandırma konusunda da bazı tahminler var. P3 Pro’nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu yaklaşık 325 dolara satılıyor. Bu durumda, P3 Ultra’nın da 360 dolar civarında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi olası görünüyor. Eğer bu rakamlar doğru çıkarsa, cihaz doğrudan Dimensity 8400 işlemcili Poco X7 Pro gibi rakiplerle mücadele edecek.

    Realme’nin P3 Ultra modelini bu ay içinde resmî olarak tanıtması bekleniyor. Ayrıca, Snapdragon 6 Gen 4 işlemcili Realme P3 5G modelinin de aynı etkinlikte sahneye çıkabileceği konuşuluyor. Ancak kesin detayları öğrenmek için markanın yapacağı duyuruları beklemek gerekiyor.

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    turkelvis 2 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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