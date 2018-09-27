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Realme 2 Pro resmi olarak tanıtıldı: Snapdragon 660 işlemci, 8 GB RAM

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun alt markası olan Realme üçüncü akıllı telefon modeli olan Realme 2 Pro'yu resmi olarak tanıttı. Cihazın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
7 ay
4,7b
1
10
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Oppo'nun alt makrası olarak dikkatleri üzerine çeken Realme, üçüncü akıllı telefon modeli olan Realme 2 Pro'yu bugün düzenlediği basın etkinliğiyle resmi olarak tanıttı. Sadece Çin ve Hindistan'da satışa sunulan önceki modellerin aksine Global pazara da sunulacak olan telefonun özelliklerine yakından bakalım.

Global pazarda da satışa sunulacak 

Realme 2 Pro, 6.3 inç Full HD + ekran ve su damlası olarak tabir edilen minimalist bir çentikle geliyor. İşlemci gücünü Snapdragon 660 yonga setinden alan cihaz, 4 GB RAM/64 GB depolama alanı , 6 GB RAM/64 GB depolama alanı ve 8 GB RAM/128 GB depolama alanı olmak üzere üç farklı varyantla satışa sunulacak.
Gelelim akıllı telefonun kamera yeteneklerine. Realme 2 Pro, 16 MP + 2 MP çözünürlük, f/1.7 diyafram açıklığı sunan çift arka kamera ve 16 MP çözünürlük, f/2.0 diyafram açıklığı sunan ön kameraya sahip. Yatay olarak konumlandırılan kameraların alt kısmında ise parmak izi tarayıcı yer alıyor. Hızlı şarj desteği olmayan cihazın 3.500 mAh pil kapasitesine sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Siyah, koyu mavi ve açık mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak akıllı telefonun 4/64 GB varyantı 192 dolar, 6/64 GB varyantı 220 dolar ve 8/128 GB varyantı ise 250 dolar fiyat etiketine sahip. Global pazarlarda da görebileceğimiz cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

https://twitter.com/realmemobiles/status/1045205301870436353 Yorum Yaz
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orientem 7 ay en beğenilen
GM9 Killer
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TearsForFears 7 ay
192 dolara hiçbir eksiği olmayan orta seviye telefon yapmış adamlar. 192 dolar 1200 lira yapıyor %50 vergi %25 kar koysan bile 2000 lirayı geçmiyor. Gm 9 proya 2900 vereceğime veya işlemcisi daha iyi(snapdragon 660, 625’e benzemez 835 e yaklaşıyor) diye honor playe 2800 vereceğime 1000 lira ucuza realme 2 pro alırdım.
192 dolara hiçbir eksiği olmayan orta seviye telefon yapmış adamlar. 192 dolar 1200 lira yapıyor %50 vergi %25 kar koysan bile 2000 lirayı geçmiyor. Gm 9 proya...
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OverClocK1ng 7 ay
Snapdragon 660 da hızlı şarj desteği nasıl olmuyormuş. Saçmalığın daniskası...
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Bloodin 7 ay
Realme 1 ülkemize geldimi de Realme 2 Pro'nun geleceğini düşünüyorsunuz? Telefon Çin'e değil Hindistan'a çıkıyor ve 1-2 istisna dışında Hindistan'a özel çıkan hiçbir telefon ülkeye giriş yapamadı malesef...
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talsuv61 7 ay Bloodin
Real me 1 global değildi ki. Bu model ise global
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lebendefrans 7 ay
her gün çok güzel cihazlar çıkıyor. burda hesaplıyoruz falan ne güzel 1500 e harika cihaz kullanıcaz diye ama hiçbiri türkiyeye gelmiyor :( öyle mal gibi kalıyoruz heveslendiğimzle.
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TearsForFears 7 ay
192 dolara hiçbir eksiği olmayan orta seviye telefon yapmış adamlar. 192 dolar 1200 lira yapıyor %50 vergi %25 kar koysan bile 2000 lirayı geçmiyor. Gm 9 proya 2900 vereceğime veya işlemcisi daha iyi(snapdragon 660, 625’e benzemez 835 e yaklaşıyor) diye honor playe 2800 vereceğime 1000 lira ucuza realme 2 pro alırdım.
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firtinax 7 ay TearsForFears
GM 9 Prodaki işlemci de 660
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Kayrabey 7 ay
Tanıtım fiyatı 1.150 lira. Yasal olarak gelse 2.000 olmaması lazım. Paralel 1.50 - 1.700 arası olur diye düşünüyorum. Güzel telefon fena değil. Sosyal medyacılar için biçilmiş kaftan.
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TARDIS 7 ay
Paralel ithalat ile ülkemize gelir ama önemli olan geliş fiyatı.
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orientem 7 ay en beğenilen
GM9 Killer
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akıllı telefon, oppo ve
6 etiket daha cep telefonu lansman realme 2 pro Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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