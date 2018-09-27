Realme 2 Pro resmi olarak tanıtıldı: Snapdragon 660 işlemci, 8 GB RAM

Oppo'nun alt makrası olarak dikkatleri üzerine çeken Realme, üçüncü akıllı telefon modeli olan Realme 2 Pro'yu bugün düzenlediği basın etkinliğiyle resmi olarak tanıttı. Sadece Çin ve Hindistan'da satışa sunulan önceki modellerin aksine Global pazara da sunulacak olan telefonun özelliklerine yakından bakalım.

Global pazarda da satışa sunulacak

Realme 2 Pro, 6.3 inç Full HD + ekran ve su damlası olarak tabir edilen minimalist bir çentikle geliyor. İşlemci gücünü Snapdragon 660 yonga setinden alan cihaz, 4 GB RAM/64 GB depolama alanı , 6 GB RAM/64 GB depolama alanı ve 8 GB RAM/128 GB depolama alanı olmak üzere üç farklı varyantla satışa sunulacak.

Gelelim akıllı telefonun kamera yeteneklerine. Realme 2 Pro, 16 MP + 2 MP çözünürlük, f/1.7 diyafram açıklığı sunan çift arka kamera ve 16 MP çözünürlük, f/2.0 diyafram açıklığı sunan ön kameraya sahip. Yatay olarak konumlandırılan kameraların alt kısmında ise parmak izi tarayıcı yer alıyor. Hızlı şarj desteği olmayan cihazın 3.500 mAh pil kapasitesine sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

https://twitter.com/realmemobiles/status/1045205301870436353

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Siyah, koyu mavi ve açık mavi olmak üzereile satışa sunulacak akıllı telefonunvaryantıvaryantıvevaryantı isefiyat etiketine sahip. Global pazarlarda da görebileceğimiz cihazın'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.