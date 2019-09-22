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    Realme X2, Super AMOLED ekran ve ekran üzerinden parmak izi okuma özelliğini sunacak

    Tanıtılmasına yalnızca iki gün kalan Realme X2 modeli hakkında firma tarafından yeni bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. Bu sefer de ekran için bazı detaylar aktarıldı.
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    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Realme X2, Super AMOLED ekran ve ekran üzerinden parmak izi okuma özelliğini sunacak
    Son dönemin popüler Çinlisi Realme, yeni bir model tanıtmaya hazırlanıyor. 24 Eylül tarihinde tanıtılacak bu model Realme X2 isminde. Firma da heyecanı artırmak için cihaz hakkında bazı bilgileri önden paylaşıyor. Bugün ise ekran hakkında bazı detaylar aktarıldı.

    Yüzde 91.9 ekran gövde oranı

    Yapılan paylaşımda ilk dikkat çeken nokta Realme X2’nin Super AMOLED ekranla geleceği oluyor. Bu ekran yüzde 91.9 gibi oldukça iyi bir ekran çerçeve oranıyla kullanıcılara sunulacak. Ayrıca ekran üzerinden parmak izi okuma özelliği de mevcut. Hatta firmanın söylemine göre ekran üzerinden parmak izi okuma sensörü 0.36 saniye de kilidi açabiliyor.

    Daha öncesinde paylaşılan detaylar ise Snapdragon 730G yonga seti, 32 MP ön kamera, 64 MP dörtlü arka kamera, 30W VOOC Flash Charge 4.0 hızlı şarj. 4000 mAh batarya vb. şeklinde sıralanabiliyor. Özellikle 30 dakika içerisinde yüzde 0’dan 67’ye şarj olabilmesi gibi dikkat çekici noktaların bulunduğunu söyleyebiliriz.

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    Realme X2’nin tanıtılmasına yalnızca iki gün kaldı. Dolayısıyla tüm detaylarını yakın zamanda öğreneceğiz. Tabii ki her zaman olduğu gibi cihazın en çok fiyatı merak edilecek. Uygun fiyat odaklı olarak çalışmalarını yürüten firma, Realme X2’de de iddiasını koruyabilecek mi hep birlikte göreceğiz.



    https://www.gsmarena.com/realme_x2_specs_amoled_screen-news-39290.php Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    amma velakin 37 dk.
    Bu ekran üstü parmak izi sensörü kırılmaz cam takılınca da çalışacak mı acaba?
    Eğer çalışmıyorsa çok anlamsız bir hal alacak çünkü.
    1 Yanıt Yanıtla
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    onkuba 28 dk. amma velakin
    Çalışıyor.
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