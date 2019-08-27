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Red Bull Car Park Drift 2019 şampiyonu İstanbul’da belli olacak

Türkiye’den bu yıl 3 pilot ile katılacağımız Red Bull Car Park Drift Dünya Finali 2019 etkinliği İstanbul’da gerçekleştirilecek. Finalde Abdo Feghali unutulmaz bir gösteri yapacak.
2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Drift branşının en önemli organizasyonlarından birisi olarak kabul edilen ve kazanan pilotun dünyanın en iyi drift pilotu olarak kabul edildiği Red Bull Car Park Drift etkinliği bu yıl İstanbul’da final yapıyor.

Red Bull Car Park Drift etkinliği ne zaman?

1 Eylül 2019 tarihinde saat 13:00'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde 17 farklı milletten toplam 20 pilot mücadele edecek.

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1 Şubat tarihinden itibaren Temmuz ayına kadar Kuveyt, Mısır, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Cezayir, Mauritus, Tunus, Fas, Gürcistan, Türkiye ve Ürdün’de yapılan ülke finalleri sonunda belirlenen 12 pilot finallere katılmaya hak kazandı. 8 pilot ise Wild Card sistemi ile dahil oldu.  

Türkiye’yi finallerde ülke elemesini ilk üç sırada bitiren Fahimreza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş temsil edecek. İbrahim Yücebaş ayrıca KKTC temsilcisi olarak da yer alıyor. Büyük finalde drift sporunun usta ismi Abdo Feghali unutulmaz bir gösteri yaparken Michael Whiddett nam-ı diğer Mad Mike, Aleksandr Grinchuk, Nicolas Dufour ve Yağız Avcı ise jüri koltuğunda oturacak.

 [Bilet almak ve etkinlik detaylarına erişmek için tıklayınız]


https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-car-park-drift-dunya-finali Yorum Yaz
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