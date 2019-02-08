Red Dead Redemption 2 oyunu 3 ayda 23 milyon sattı

Hali hazırda konsollar için yayınlanan ve henüz PC platformunda mevcut olmayan Red Dead Redemption 2 oyunu buna rağmen 23 milyon satış rakamına ulaştı. Rockstar Games firmasında yüzler gülüyor.

Red Dead Redemption 2 ne kadar sattı?

Satışa çıktığı ilk hafta sonunda da rekorlar kıran Red Dead Redemption 2, oyuncuların kaliteli tek oyuncu senaryolarına duyduğu özlemi de gözler önüne sermişti. Sadece 20 günde 18 milyon satış rakamına ulaşmayı başarmıştı. Elde edilen rakam oyunun aylık 7 milyon civarında ortalama tutturduğunu gösteriyor.

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Red Dead Redemption 2 yerinde sayan bir oyun olmamasıyla da dikkat çekiyor. Rockstar Games oyunu satın alan oyuncular için bir çevrim içi Red Dead Online versiyonunu beta sürecine sokmuştu. Ayrıca bu versiyon içerisine 32 kişi ile oynanan bir de battle royale modu eklemişti.

Oyun özellikle PC oyuncuları tarafından da merakla bekleniyor. Rockstar Games kesin bir açıklama yapmasa da PC versiyonuna sıcak baktığı biliniyor. Oyunun yükselen trendi bu hamleyi erkene alabilir.

RDR2’nin başarısından bahsederken aslında arka planda yoğun çalışma şartları ile ilgili tartışmaları da es geçmek olmaz. Dan Houser’ın geliştirme aşamasında haftalık 100 saate varan sürelerde çalıştıklarını açıklaması oldukça eleştirilmişti. Sivil toplum örgütleri hiçbir oyununun insan hayatına mal olacak kadar değerli olmadığını belirtiyor.