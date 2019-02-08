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Red Dead Redemption 2 oyunu 3 ayda 23 milyon sattı

Piyasaya çıkışının üzerinden yaklaşık 3 ay geçen Red Dead Redemption 2 oyunu 23 milyon satış rakamına ulaştı. Bu rakamı sadece konsol tarafında elde etmesi dikkat çekici.
3 ay
3,2b
1
13
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Hali hazırda konsollar için yayınlanan ve henüz PC platformunda mevcut olmayan Red Dead Redemption 2 oyunu buna rağmen 23 milyon satış rakamına ulaştı. Rockstar Games firmasında yüzler gülüyor.

Red Dead Redemption 2 ne kadar sattı?

Satışa çıktığı ilk hafta sonunda da rekorlar kıran Red Dead Redemption 2, oyuncuların kaliteli tek oyuncu senaryolarına duyduğu özlemi de gözler önüne sermişti. Sadece 20 günde 18 milyon satış rakamına ulaşmayı başarmıştı. Elde edilen rakam oyunun aylık 7 milyon civarında ortalama tutturduğunu gösteriyor.

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Red Dead Redemption 2 yerinde sayan bir oyun olmamasıyla da dikkat çekiyor. Rockstar Games oyunu satın alan oyuncular için bir çevrim içi Red Dead Online versiyonunu beta sürecine sokmuştu. Ayrıca bu versiyon içerisine 32 kişi ile oynanan bir de battle royale modu eklemişti.

Oyun özellikle PC oyuncuları tarafından da merakla bekleniyor. Rockstar Games kesin bir açıklama yapmasa da PC versiyonuna sıcak baktığı biliniyor. Oyunun yükselen trendi bu hamleyi erkene alabilir.

RDR2’nin başarısından bahsederken aslında arka planda yoğun çalışma şartları ile ilgili tartışmaları da es geçmek olmaz. Dan Houser’ın geliştirme aşamasında haftalık 100 saate varan sürelerde çalıştıklarını açıklaması oldukça eleştirilmişti. Sivil toplum örgütleri hiçbir oyununun insan hayatına mal olacak kadar değerli olmadığını belirtiyor.

 

https://www.techpowerup.com/252363/red-dead-redemption-2-has-sold-23-million-copies-in-three-months-without-help-from-pc Yorum Yaz
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deoks 3 ay en beğenilen
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CoreXXX 3 ay
harika bir oyun. ben oynamadım ama oynayanı izledim. pc ye çıksa alabileceğim bir oyun
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BigMuffin 3 ay
Pcye de cıksa ya
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koçari 3 ay
TR dil desteği gelse alırım hemen
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ak_n 3 ay
Ama bi Türkçe destek sunmadı!
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oly1786 3 ay
Oyun o kadar detaylı ve gerçekçi bir dünyaya sahip ki, oyun olmaktan çıkmış ve gerçek bir hayatı simüle ediyorsunuz. Diğerleri bunun yanında gerçekten oyun kalıyor.
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ak_n 3 ay oly1786
Witcher 3 gibi mi? Ya da daha mı iyi nasıl?
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mu5tafa 3 ay
Xbox da kaç adet sattı, ps de kaç adet onun rakamları var mı acaba?
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oly1786 3 ay mu5tafa
Aralık son haftası 705.000 PS4 281000 xbox
Genelde bu oran devam ediyor. PS4 satışları XBOX'un 2 katından fazla, çünkü satılan konsol 2 katından fazla.
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Seyrim 3 ay
Güzel oyun..
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haktan24 3 ay
Verdigim her kurus helali hoş olsun Rocstar Game e böyle bir baş yapıt kolay kolay gelmez gelirsede yine rocstar babadan gelir
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deoks 3 ay en beğenilen
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