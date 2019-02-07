Flickr fotoğraf silme işini Mart ayına erteledi

Geçen yıl SmugMug tarafından satın alınan internetin en büyük fotoğraf platformlarından Flickr, bu yıl itibariyle 1TB ücretsiz depolama alanı seçeneğini kaldırmış ve yerine reklamlı 1000 ücretsiz fotoğraf seçeneğini getirmişti. Firma bunu katı bir şekilde uyguluyor.

Bir ay uzatıldı

Daha önce ücretsiz kullanıcılara bildirim gönderen Flickr, 5 Şubat itibariyle 1000 sınırının üzerine çıkan fotoğrafların silineceğini duyurmuştu. Sonrasında yeni bir açıklama yapan platform bu tarihi 12 Mart’a çekti.

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12 Mart itibariyle ücretsiz kullanıcıların fazla fotoğrafları silinecek. Bundan etkilenmemek adına kullanıcıların fotoğraflarını indirmeleri gerekiyor. Ayrıca albüm olarak da indirmek mümkün. İnternet üzerinde alternatif çok sayıda ücretsiz depolama platformu olduğu için geçiş yapmak zor olmayacaktır.

Diğer taraftan Flickr’ın sunduğu ücretli abonelikleri değerlendirenlerin sayısı da bir hayli fazla. Sınırsız depolama alanı, reklamsız tecrübe, Auto-Uploadr uygulaması şeklinde paket aylık 6$, yıllık ise 50$ şeklinde ücretlendiriliyor.