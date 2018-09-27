Red Dead Redemption 2, tam 105 gb depolama alanı isteyecek

https://rockstarintel.com/2018/09/26/ps4-users-to-get-exclusive-rdr2-online-content-30-days-before-xbox-users/

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Önümüzdeki ay oyun severlerle buluşmaya hazırlanan Red Dead Redemption 2'nin PS4 Pro Bundle kutusu ortaya çıktı. ABD'li perakendeci Target'ın internet sitesine yüklediği kutu görsellerinde ilginç bazı detaylar bulunuyor. Buna göre Red Dead Redemption 2, kurulum için tam 105 gb depolama alanı isteyecek.Kutuda dikkat çeken bir diğer nokta ise PS4 için 'özel içerikler' oldu. Oyunun PS4 sahiplerine bazı ayrıcalıklar sunacağı hali hazırda bir süredir biliniyordu. Bundle kutusunda yer alan ifadelere göre Red Dead Redemption 2'nin online içeriklerine PlayStation 4 sahipleri 30 gün erkenden erişebilecek.Son olarak kutuda oyunun online multiplayer modu Red Dead Online'ın 2-32 arasında oyuncuyu destekleyeceği belirtiliyor. Yani GTA Online'ın 30 kişilik oyuncu limitinin biraz daha üzerinde çıkılmış.Red Dead Redemption 2, 26 Ekim'de PS4 ve Xbox One platformlarında çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun online modu ise çıkışından yaklaşık bir ay sonra yayınlanacak.