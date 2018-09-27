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Red Dead Redemption 2, tam 105 gb depolama alanı isteyecek

Milyonlarca oyuncunun büyük bir merakla beklediği Read Dead Redemption 2, önümüzdeki ay piyasaya çıkıyor. Oyunu konsolunuza kurmak istiyorsanız biraz yer açmanız gerekebilir.
7 ay
5,2b
1
16
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Önümüzdeki ay oyun severlerle buluşmaya hazırlanan Red Dead Redemption 2'nin PS4 Pro Bundle kutusu ortaya çıktı. ABD'li perakendeci Target'ın internet sitesine yüklediği kutu görsellerinde ilginç bazı detaylar bulunuyor. Buna göre Red Dead Redemption 2, kurulum için tam 105 gb depolama alanı isteyecek.

Kutuda dikkat çeken bir diğer nokta ise PS4 için 'özel içerikler' oldu. Oyunun PS4 sahiplerine bazı ayrıcalıklar sunacağı hali hazırda bir süredir biliniyordu. Bundle kutusunda yer alan ifadelere göre Red Dead Redemption 2'nin online içeriklerine PlayStation 4 sahipleri 30 gün erkenden erişebilecek.

Son olarak kutuda oyunun online multiplayer modu Red Dead Online'ın 2-32 arasında oyuncuyu destekleyeceği belirtiliyor. Yani GTA Online'ın 30 kişilik oyuncu limitinin biraz daha üzerinde çıkılmış.

Red Dead Redemption 2, 26 Ekim'de PS4 ve Xbox One platformlarında çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun online modu ise çıkışından yaklaşık bir ay sonra yayınlanacak.

https://rockstarintel.com/2018/09/26/ps4-users-to-get-exclusive-rdr2-online-content-30-days-before-xbox-users/ Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 7 ay en beğenilen
Buyrun bu da 95kB oyun techworld.com/... (resimdeki adamın bıyıkları bile sığmaz 95kB yere)
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mavizaman 7 ay
açık halidir o rarlasa o kadar tutmaz.
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ouzqan 7 ay
Boyut her türlü halledilir de fiyatını merak ediyor insan.
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aycibin 7 ay
bas bas paraları leylaaaya...bi daa mı gelicez dünyaaaaya...
cigolayt'ın tanesi kaç teleee burda haberiniz var mıııı?
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huseyincarnege 7 ay
kutulu almaya zorlanıyoruz
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deoks 7 ay
Ben pcye gelmesini bekleyeceğim için sıkıntı yok.
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caneycaney 7 ay
ulan 240 gb ssd olsa zaten doluyor.
anlaşılan oyunları ssd ye kurmak haram oldu
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CWaRRioR 7 ay
Boyutundan ziyade fiyatı düşündürüyor beni.
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Shagrath 7 ay
Oyunların dosya boyutları çok büyüdü.Artık çoklu oyuncu ile hikaye bölümünün ayrılma zamanı geldi bence.İndirirken seçenek sunulmalı,isteyen hikaye yada çoklu oyuncu kısmını indirebilmeli.Çoklu oyuncu kısmını oynamak istemeyen mecbur indirmek zorunda kalıyor.Tam tersi için de geçerli sadece çoklu oyunculu kısmı oynayan hikaye kısmını da indirmek zorunda kalıyor.
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tostumm 7 ay Shagrath
Yani bence de ama işlerine gelmez, niye dersen bir oyunun muhakkak zayıf bir yanı oluyor(istisnalar olabilir) ve onu diğer modların arasına yedirerek satıyorlar, bu şekilde oyun dolgun gözüküyor. Ancak tek tek seçme şansımız olsa oyunun tek oyunculu veya çok oyunculu tarafı ellerinde kalıp satışlarda çakılabilirler, yine ayrı ayrı sattıklarından tam halindeki parayı da alma şansları yok. Kısacası bu satış modeliyle risk almazlar, bütün satıp kurtuluyorlar.
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Virinom 7 ay Shagrath
Dediğiniz işlem alandan tasarruf sağlamaz. Oyunlarda en çok yer kaplayan dosyalar texturelar ve ses dosyaları. Bunlar da single ve multiplayerda ortak olarak kullanıldığı için mecbur indirmek zorundasınız.
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Tugrul_512bit 7 ay en beğenilen
Buyrun bu da 95kB oyun techworld.com/... (resimdeki adamın bıyıkları bile sığmaz 95kB yere)
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Cthlbrach 7 ay Tugrul_512bit
Zaten o bıyığın texturelarının jpeg,png formatında 3-4 farklı dosyası var (noise,speculer,alpha..) bir de onun bütün oyuncuların oynadığı farklı ekran çözünürlüklerini düşünerek hazırlandığı aynı dosyaların 720,1080,2k,4k çözünürlüğündeki dosyaları var ve bu dosyaların sıra ile 1-2-3-4 Mb şeklinde gittiğini düşünürsek toplam bıyığın texture boyutu 35-40 Mb olacak, daha 3d modeli koymadık tabii poligonları çok ise 5-10 mb olacağını tahmin ediyorum ve bütün toplamlar ortalama 40-45 mb bıyık ediyor.
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