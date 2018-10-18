Red Hydrogen One tüm teknik özellikleriyle karşımızda

Üst düzey profesyonel kamera üreticisi Red'in Hydrogen One isimli akıllı telefonunu duymuş olabilirsiniz. Şirketin ilk kez 2017'de doğruladığı cihazı bu yılın başlarında piyasaya sürmesi bekleniyordu ancak daha ön siparişler bile alıcılarına ulaştırılmadı. Red bu hafta müşterilere cihazı göndermeye başlayacak.

Red Hydrogen One'ın neredeyse tüm özelliklerini açığa çıkaran yeni bir infografik yayınlandı. Daha önce akıllı telefonun özelliklerini bu denli ortaya koyan bir sızıntı ile karşılaşmamıştık. Dolayısı ile bu durumun telefonun kendilerine gönderilmesini bekleyen müşterileri memnun edeceği kesin.

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Red geçtiğimiz ay başarısız bir üretim sürecinin ardından cihazın titanyum versiyonunu ertelediğini doğruladı. Şirket Titanyum versiyonunun gönderilmesini beklerken müşterilere telefonun ücretsiz bir alüminyum versiyonu sunacak.

2D ve holografik ekrana sahip

Hydrogen One'ın en önemli özelliği 2560 × 1440 piksel çözünürlüğe sahip 5.7 inç 2 boyutlu ve holografik ekrana sahip olması. Böylelikle Holografik H4V video ve fotoğraf çekip görüntüleyebilecek. Ayrıca mekansal surround ses desteği ile geleceğini belirtelim.

Akıllı telefon Snapdragon 835 yonga seti, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile donatılmış durumda. Bununla birlikte 12.3 megapiksel stereo arka ve 8.3 megapiksel stereo ön kamerası var. Gücünü ise 4.500 mAh kapasiteli pilinden alıyor.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Hydrogen One bu hafta ön sipariş yoluyla satın alan müşterilere gönderilmeye başlanacak. Cihazın 2 Kasım itibariyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Satın almak isteyenlerin ise 1.195 dolar gibi hatırı sayılı miktarda bir para ödemesi gerekecek.

https://bgr.com/2018/10/17/red-hydrogen-one-specs-sheet-leaks-release-date/