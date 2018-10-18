Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Red Hydrogen One tüm teknik özellikleriyle karşımızda

Red'in 2 boyutlu ve holografik ekrana sahip cihazının tüm detaylarını gözler önüne seren yeni bir infografik ortaya çıktı. İşte 1.195 dolarlık fiyat etiketine sahip. telefonun tüm özellikleri.
7 ay
5,7b
1
1
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Üst düzey profesyonel kamera üreticisi Red'in Hydrogen One isimli akıllı telefonunu duymuş olabilirsiniz. Şirketin ilk kez 2017'de doğruladığı cihazı bu yılın başlarında piyasaya sürmesi bekleniyordu ancak daha ön siparişler bile alıcılarına ulaştırılmadı. Red bu hafta müşterilere cihazı göndermeye başlayacak.
Red Hydrogen One'ın neredeyse tüm özelliklerini açığa çıkaran yeni bir infografik yayınlandı. Daha önce akıllı telefonun özelliklerini bu denli ortaya koyan bir sızıntı ile karşılaşmamıştık. Dolayısı ile bu durumun telefonun kendilerine gönderilmesini bekleyen müşterileri memnun edeceği kesin.
Ayrıca Bkz. "Eminem'in yeni Venom klibi Google Pixel 3 ile çekildi"
Red geçtiğimiz ay başarısız bir üretim sürecinin ardından cihazın titanyum versiyonunu ertelediğini doğruladı. Şirket Titanyum versiyonunun gönderilmesini beklerken müşterilere telefonun ücretsiz bir alüminyum versiyonu sunacak.

2D ve holografik ekrana sahip

Hydrogen One'ın en önemli özelliği 2560 × 1440 piksel çözünürlüğe sahip 5.7 inç 2 boyutlu ve holografik ekrana sahip olması. Böylelikle Holografik H4V video ve fotoğraf çekip görüntüleyebilecek. Ayrıca mekansal surround ses desteği ile geleceğini belirtelim.
Akıllı telefon Snapdragon 835 yonga seti, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile donatılmış durumda. Bununla birlikte 12.3 megapiksel stereo arka ve 8.3 megapiksel stereo ön kamerası var. Gücünü ise 4.500 mAh kapasiteli pilinden alıyor.
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Hydrogen One bu hafta ön sipariş yoluyla satın alan müşterilere gönderilmeye başlanacak. Cihazın 2 Kasım itibariyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Satın almak isteyenlerin ise 1.195 dolar gibi hatırı sayılı miktarda bir para ödemesi gerekecek.

https://bgr.com/2018/10/17/red-hydrogen-one-specs-sheet-leaks-release-date/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 7 ay
Vayy, gözlerim yaşardı. Aureal 3D ses sistemi mi var yoksa isim benzerliği mi?
Eğer öyleyse çok sevinirim. Aureal3D yi her zaman çok sevmiştim.
Sonra kayboldular. Sanırım Creative satın almıştı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Xiaomi Black Shark 2 gelecek hafta tanıtılacak 7 ay Resmen kanıtlandı: Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan daha üstün 7 ay Twitter, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili tweet atan bot hesapları askıya aldı 7 ay AnTuTu, Eylül ayının en iyi 10 Android telefonunu açıkladı 7 ay Uzaydan lazer ile haberleşme mümkün hale geliyor 7 ay Narcos: Mexico'nun ilk uzun fragmanı yayımlandı 7 ay Elon Musk, uygun fiyatlı Model 3'ü tanıttı 7 ay Çentikli tasarıma direnen Samsung, ekrana gömülü ön kamerayı test ediyor 7 ay Lenovo’dan hem büyüklere hem küçüklere akıllı saatler 7 ay Spotify Premium versiyonuna yeni özellikler geldi 7 ay MediaTek Helio P70 daha gelişmiş bir yapay zekâ sunacak 7 ay Kendi kendine dengede durabilen bisiklet 7 ay Skyactiv-X motorla donatılmış yeni Mazda3 geliyor 7 ay 4 kameralı yeni Lenovo K5 modelleri duyuruldu 7 ay ARM tabanlı Samsung Galaxy Book 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay Yarı fiyata üst segment gimbal "Zhiyun Smooth Q incelemesi" 7 ay iPad Pro etkinliği 30 Ekim tarihinde yapılacak 7 ay Call of Duty: Black Ops 4, üç günde 500 milyon dolar kazandırdı 7 ay Sony, Android 9 Pie güncelleme takvimini resmen açıkladı 7 ay Giriş seviyesine optik yakınlaştırma sunan Lenovo S5 Pro duyuruldu 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Red Hydrogen One tüm teknik özellikleriyle karşımızda Sonraki 2019 model iPhone Max, 3 arka kameraya sahip olabilir 7 ay Eminem'in yeni Venom klibi Google Pixel 3 ile çekildi 7 ay Helm ile kendi özel eposta sunucunuzu kurun 7 ay Uzun süredir beklenen yeni Spotify Wear OS uygulaması kullanıma sunuluyor 7 ay Facebook, kullanıcıların verilerini çalan hackerlara bir adım daha yaklaştı 7 ay Adobe’nin yeni deneysel araçları içerik üreticilerini sevindirecek 7 ay Çin, uzaya ''Yapay Ay'' fırlatmayı planlıyor 7 ay WhatsApp için Tatil Modu ve iki yeni özellik yolda 7 ay Komatsu otonom inşaat araçlarını görücüye çıkardı 7 ay Apple Watch Series 4 kutudan çıkıyor 7 ay Essential önemli sayıda çalışanı işten çıkarıyor 7 ay eBay, Amazon'a dava açtı 7 ay Caviar’dan mekanik saat entegreli lüks iPhone XS modelleri 7 ay Xiaomi Mi Mix 3 ilk 10GB RAM ve 5G desteği sunan telefon olacak 7 ay Huawei Mate 20 Pro'yu önden görmek için Macaristan'a gittik (vLOG) 7 ay Asus ZenFone Lite L1 ve ZenFone Max M1 duyuruldu 7 ay 400km menzilli yerli üretim elektrikli otomobil 7 ay Yılın vahşi yaşam fotoğrafçılığı yarışmasının en gözde fotoğrafları 7 ay Vertu Aster P tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay HTC Exodus'un tasarımını gösteren yeni bir teaser yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim