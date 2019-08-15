Reddit uygulaması otomatik gece modu güncellemesi aldı

Hemen hemen her konuda binlerce içeriğe ve tartışmaya ulaşabileceğiniz Reddit'in Android uygulaması güncellendi ve kullanıcıların uzun bir süredir beklediği gece modu otomatik bir hal getirildi.

İşletim sistemiyle senkron çalışacak

Yapılan güncelleme ile birlikte artık Reddit uygulaması Android Q işletim sisteminin Karanlık Mod ayarını takip ederek, uygulamanın gece modu seçeneğini değiştirebilecek. Yani eğer siz Android Q işletim sistemli cihazızını karanlık moda aldıysanız, Reddit uygulaması da otomatik olarak gece moduna geçecek ve ekstra bir ayar yapmanıza gerek kalmayacak.

https://www.droid-life.com/2019/08/13/reddit-android-auto-night-mode/

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Yapılan karanlık modek olarak Reddit uygulamasında çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri olduğu da belirtilmiş. Eğer karanlık modhemen faydalanmak istiyorsanız uygulamanızıunutmayın.