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Reddit uygulaması otomatik gece modu güncellemesi aldı

İnternet dünyasının en popüler sosyal haber sitelerinden biri olan Reddit'in Android uygulamasına güncelleme geldi. Yapılan yenilikle birlikte uygulama otomatik gece modu özelliğine kavuştu.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Hemen hemen her konuda binlerce içeriğe ve tartışmaya ulaşabileceğiniz Reddit'in Android uygulaması güncellendi ve kullanıcıların uzun bir süredir beklediği gece modu otomatik bir hal getirildi.

İşletim sistemiyle senkron çalışacak

Yapılan güncelleme ile birlikte artık Reddit uygulaması Android Q işletim sisteminin Karanlık Mod ayarını takip ederek, uygulamanın gece modu seçeneğini değiştirebilecek. Yani eğer siz Android Q işletim sistemli cihazızını karanlık moda aldıysanız, Reddit uygulaması da otomatik olarak gece moduna geçecek ve ekstra bir ayar yapmanıza gerek kalmayacak.
Yapılan karanlık mod senkronizasyonuna ek olarak Reddit uygulamasında çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri olduğu da belirtilmiş. Eğer karanlık mod güncellemesinden hemen faydalanmak istiyorsanız uygulamanızı güncellemeyi unutmayın.


https://www.droid-life.com/2019/08/13/reddit-android-auto-night-mode/ Yorum Yaz
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