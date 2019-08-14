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Chrome tarayıcısına parmak iziyle kimlik doğrulama desteği geliyor

Google popüler internet tarayıcısı Chrome'un Android versiyonuna parmak iziyle kimlik doğrulama desteği getirmeye hazırlanıyor. İşte önemli gelişmenin detayları.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Chrome tarayıcısına parmak iziyle kimlik doğrulama desteği geliyor
Teknoloji devi Google, geliştirdiği popüler internet tarayıcısı Chrome'a parmak iziyle kimlik doğrulama desteği eklemeye hazırlanıyor. Tarayıcının Android versiyonuna gelecek olan bu özellikle web sitelerinde oturum açmanız kolaylaşacak.

Şimdilik Pixel telefonlarda çalışıyor

Yapılacak olan yeni güncelleme ile birlikte Chrome tarayıcısının Android versiyonunda bir web sitesine giriş yapmak için kullanıcı adı ve şifrenizi yazmak zorunda kalmayacaksınız. Şimdilik yalnızca Google hizmetlerinde kullanılabilecek olan parmak iziyle doğrulama özelliği, Android 7.0 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlarda çalışacak.
Chrome tarayıcısına parmak iziyle kimlik doğrulama desteği geliyor
Bu yeniliğin aslında Google Pay parmak iziyle kimlik doğrulama hizmetinin bir uzantısı olduğu belirtiliyor. Özelliği kullanabilmeniz için bir Google hesabına sahip olmalı ve cihazınızın ekran kilidi özelliğini aktif duruma getirmiş olmanız gerekiyor. Belirlediğiniz şifreleri ise Google Şifre Yöneticisi web sayfasından organize edebiliyorsunuz. Şimdilik Pixel cihazlarda aktif olan bu özelliğin önümüzdeki günlerde tüm Android cihazlara dağıtılması bekleniyor.


https://www.mobilescout.com/security/news/n113727/google-fingerprint-authentication-signin-websites.html Yorum Yaz
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