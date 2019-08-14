Chrome tarayıcısına parmak iziyle kimlik doğrulama desteği geliyor

Teknoloji devi Google, geliştirdiği popüler internet tarayıcısı Chrome'a parmak iziyle kimlik doğrulama desteği eklemeye hazırlanıyor. Tarayıcının Android versiyonuna gelecek olan bu özellikle web sitelerinde oturum açmanız kolaylaşacak.

Şimdilik Pixel telefonlarda çalışıyor

Yapılacak olan yeni güncelleme ile birlikte Chrome tarayıcısının Android versiyonunda bir web sitesine giriş yapmak için kullanıcı adı ve şifrenizi yazmak zorunda kalmayacaksınız. Şimdilik yalnızca Google hizmetlerinde kullanılabilecek olan parmak iziyle doğrulama özelliği, Android 7.0 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlarda çalışacak.

https://www.mobilescout.com/security/news/n113727/google-fingerprint-authentication-signin-websites.html

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Bu yeniliğin aslındaparmak iziyle kimlik doğrulama hizmetinin bir uzantısı olduğu belirtiliyor. Özelliği kullanabilmeniz için bir Google hesabına sahip olmalı ve cihazınızınözelliğini aktif duruma getirmiş olmanız gerekiyor. Belirlediğiniz şifreleri iseweb sayfasından organize edebiliyorsunuz. Şimdilikcihazlarda aktif olan bu özelliğin önümüzdeki günlerde tüm Android cihazlara dağıtılması bekleniyor.