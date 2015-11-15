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Reddit'e ülkemiz üzerinden erişim engellendi [Erişim yeniden açıldı]

"İnternetin Anasayfası" mottosuyla bilinen dev internet sitesi Reddit'e erişim dün akşam saatlerinden itibaren engellendi. Mahkeme kararının hangi içerik için çıkartıldığı henüz bilinmiyor.
3 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Reddit'e ülkemiz üzerinden erişim engellendi [Erişim yeniden açıldı]
 
Ülkemizde zaman zaman istenmeyen içeriklerin yer aldığı web sitelerinin engellediği haberleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu tarz durumlarda özellikle bir çok kullanıcısı olan büyük web sitelerinden yasağa sebep olan içeriğin silinmesi talep ediliyor ve bu içeriğin kaldırılmasıyla birlikte erişim engeli kalkıyor. Ancak milyonlarca üyeyi bünyesinde barındıran ve bu üyelere serbest paylaşım yapma hakkı veren Reddit gibi sitelerde bu durumu kontrol altına almak daha zor.
Dün öğleden sonra ülkemizdeki bir çok kullanıcı Reddit.com adresine erişemediği ile ilgili sıkıntıları sosyal ağlarda dile getirmişti. Erişim engeli ise akşam saatlerinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) internet sayfasındaki kararla kesinleşmiş oldu. Erişim engeline sebep olan içerik ise henüz açıklanmadı. Siteye erişim engeli şimdilik DNS seviyesinde, bu da DNS adreslerini değiştiren kullanıcıların erişime devam edebileceği anlamına geliyor.
Geçtiğimiz aylarda Rusya da bir kullanıcının hazırladığı uyuşturucu niteliğe sahip mantar çeşidinin nasıl yetiştirileceğini anlatan bir rehber yüzünden siteye erişimi engellemişti. Bu tarz durumlarda ise asıl sorumluluk içeriği hazırlayan kullanıcının insafına kalıyor. Kullanıcıiçeriği değiştirir veya kaldırırlarsa erişimin yeniden sağlanmasının önü açılabilir, ancak rahatsız edici bir içerik olmadığı sürece site yönetimi kullanıcılara müdahale etmiyor.
Reddit'e ülkemiz üzerinden erişim engellendi [Erişim yeniden açıldı]
 
Güncelleme: Reddit için uygulanan erişim yasağı kaldırıldı. 

http://internet.tib.gov.tr/ Yorum Yaz
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EnemyDestroyeD 3 yıl en beğenilen
o mantar tarifini bilen varsa yeşillendirebilirmi
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acmtncy 3 yıl
"Reddit caiz değildir."
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TheDcdy 3 yıl
Bizimkilerin sığırlığı. Subreddit'e blok koymaktansa siteyi kapatmışlar.
Ah, ne diyeyim?
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VeZiLay 3 yıl
Bu yorumların yarısından fazlası reddit açıkken yapılmış bu gençliğimizi ne kadar okumadan araştırmadan sorgulamadan uzak her habere atladığını gösteriyor.
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esmerbuyucu 3 yıl VeZiLay
Amaç burada redditin kapatılması zaten. 5 gün 5 yıl ne farkeder sonuçta kısıtlama var. Yorum yazmadan önce de reddite gidip baktığımda açıktı. VPN kullanıyor olamazlar mı?
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i_lenker 3 yıl
Siyasi, bilimsel, dini her şeyi kolay kolay sansürlenmeden tartışabileceğiniz bir yer reddit. Bu Türk milli değerlerine aykırı olduğu için engellenmiştir. Oturun yavaş çalışan facebookunuzda akraba fotolarını gezinin :D
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ULYSES 3 yıl
Şimdiye kadar hiç bakmamıştım reddit'e. Ama bundan sonra yakın bir şekilde takip edeceğim. Bundan iyi reklamını yapamazlardı.
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wolf silver 3 yıl
ŞAŞIRMADİM. ALIŞTIK ARTIK BUNLARA...
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c36ab7c4 3 yıl
Bilginin iyisi kötüsü olmaz bana göre. Hiç bir bilgiye erişim engellenmemeli. Ne olursa olsun. İsterse bilgiden kastınız evdeki malzemelerden ev yapımı bomba tarifi bile olsa erişim engellenmemeli. Arayan insan istediği bilgiye zaten eninde sonunda ulaşır.
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NeroWin 3 yıl
esmerbuyucu
O kadar doğru konuşmuşlar ki olanlar folm şeridi gibi gözümün önünden geçti. Helal onlara. Ayrıca 1-2 küfreden var diye hepsini küfretmiş göstermeniz takdire şayan. Alkış

Hocam yanlış anlama ama senin bu konuda ufkun fazla geniş değil sanırım. Yani göremiyorsun bazı şeyleri.
Bir ülkenin iç meselesine kimse karışamaz. Daha neden engellendiğine dair bir bilgi yok ama yabancı basın yayın organları, haber niteliği olmayan ve kendilerini ilgilendirmeyen bir konu hakkında haber yapıyor.
Buna karalama haber denir. Kim bilir arka planda ne oldu da engelleme kararı çıktı. Hangi devlet halkını nedensiz ve boş bir nedenden dolayı bir isteye erişimi kapatır.
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esmerbuyucu 3 yıl NeroWin
Yerli olsa zaten direk sansür yerdi. Yabancı yayın organı haber yapabilir tabi ki basın özgürlüğü diye bir şey var. Bilişim haberleri yapan bir haber sitesinin sosyal medya yasaklarını haber yapmasının nesi alakasız?Türkiyeyi karalamaya çalışmalarına gerek yok. Zaten her şey ortada. Hangi devlet ister tabii ki bu devlet ister. Başka hangi devlet sebepli sebepsiz uçan kuşa yasak getirebilir ki.

Edit: Yasak getire getire halk normal bir şey sanar olmuş.
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VeZiLay 3 yıl
Açılmış başlığı güncellerseniz sevinirim.
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Memory42 3 yıl
Saçmalayan saçmalayana siyasi gönderme yapanlarda cabası ne diyim kafalar çok güzel sanırım...
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SKYFALL 3 yıl
Ondan sonra sivri zekalı birisi çıkar burası özgür bir ülke diye haykırır.
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deoksiriboz1000 3 yıl
reddit in ne olduğunu bilen adam zaten yasaklanınca girmesini de bilir merak etmesinler. kendi kendilerini tatmin etmekten başka bişeye yaramıyor bu yasakları.
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