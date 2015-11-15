Reddit'e ülkemiz üzerinden erişim engellendi [Erişim yeniden açıldı]

Ülkemizde zaman zaman istenmeyen içeriklerin yer aldığı web sitelerinin engellediği haberleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu tarz durumlarda özellikle bir çok kullanıcısı olan büyük web sitelerinden yasağa sebep olan içeriğin silinmesi talep ediliyor ve bu içeriğin kaldırılmasıyla birlikte erişim engeli kalkıyor. Ancak milyonlarca üyeyi bünyesinde barındıran ve bu üyelere serbest paylaşım yapma hakkı veren Reddit gibi sitelerde bu durumu kontrol altına almak daha zor.

Dün öğleden sonra ülkemizdeki bir çok kullanıcı Reddit.com adresine erişemediği ile ilgili sıkıntıları sosyal ağlarda dile getirmişti. Erişim engeli ise akşam saatlerinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) internet sayfasındaki kararla kesinleşmiş oldu. Erişim engeline sebep olan içerik ise henüz açıklanmadı. Siteye erişim engeli şimdilik DNS seviyesinde, bu da DNS adreslerini değiştiren kullanıcıların erişime devam edebileceği anlamına geliyor.

Geçtiğimiz aylarda Rusya da bir kullanıcının hazırladığı uyuşturucu niteliğe sahip mantar çeşidinin nasıl yetiştirileceğini anlatan bir rehber yüzünden siteye erişimi engellemişti. Bu tarz durumlarda ise asıl sorumluluk içeriği hazırlayan kullanıcının insafına kalıyor. Kullanıcıiçeriği değiştirir veya kaldırırlarsa erişimin yeniden sağlanmasının önü açılabilir, ancak rahatsız edici bir içerik olmadığı sürece site yönetimi kullanıcılara müdahale etmiyor.

Güncelleme: Reddit için uygulanan erişim yasağı kaldırıldı.

http://internet.tib.gov.tr/