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Redmi K20, gücünü Snapdragon 730’dan alacak

Redmi’nin tanıtılmasına günler kalan amiral gemisi modeli hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Pro modeli de olacağı bilinen K20, Snapdragon 730 yonga seti ile görüldü.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi K20, gücünü Snapdragon 730’dan alacak
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Redmi’nin amiral gemisi modeli için hazırlıklar devam ediyor. Son gelen bilgilere göre tanıtım esnasında Redmi K20 Pro ve Redmi K20 isminde iki model görmeyi bekliyoruz. Pro versiyonun diğerine kıyasla ne gibi farkları olacağı bilinmiyordu. Ancak yeni bir sızıntı bunu ortaya çıkarmış olabilir. Redmi K20, Snapdragon 730 yonga seti ile görüldü.

Redmi K20 özellikleri

Redmi’nin Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alan bir amiral gemisi geliştirdiği uzun zaman önce öğrenilmişti. Görünen o ki Snapdragon 855 tercihi yalnızca K20 Pro özelinde olacak. Aşağıdaki görselde de inceleyebileceğiniz üzere Redmi K20'nin Snapdragon 730’dan gücünü aldığı görülüyor. Buna ek olarak cihazın diğer özellikleri 4000 mAh batarya, 48+8+13 MP kamera paketi, 6.39 inç 2340 x 1080 piksel çözünürlüklü ekran ve 6 GB RAM şeklinde sıralanmış.

Redmi K20, gücünü Snapdragon 730’dan alacak
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Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla açılır kapanır kamera mekanizması ve çerçevesiz/çentiksiz tasarım anlayışı hem Redmi K20’de hem de Redmi K20 Pro'da bulunacak. Snapdragon 730 yonga seti tercihi iki cihaz arasındaki temel farkı oluşturacaktır. Fiyat avantajı düşünüldüğünde Snapdragon 730’lu Redmi K20 modeli çok daha geniş kitlelere ulaşılabilir.

Ayrıca Bkz. "OnePlus 5 ve 5T modellerine Android Q güncellemesi geleceği doğrulandı"

Daha öncesinde Redmi K20’nin Snapdragon 855 ile geleceğine dair sızıntılar da görmüştük. Yani ortada bir belirsizlik olduğunu söylemeliyiz. Belki de firma Redmi K20 için hem Snapdragon 730’lu hem de Snapdragon 855’li versiyonlar hazırlıyor olabilir. Ya da K20 Lite isimli üçüncü bir model görebiliriz. 28 Mayıs tarihinde düzenlenecek etkinlikle durum netleşecektir.


https://www.gsmarena.com/redmi_k20_nonpro_to_be_powered_by_the_snapdragon_730_headphone_jack_confirmed-news-37220.php Yorum Yaz
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symon1907 1 hf.
Snapdragon 730 olan umarim ulkemize gelir...
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El-Kira 1 hf.
Snapdragon 730 da gayet iyi işlemci,pupgyi filan yüksek ayarlarda rahat açar. Hem pili de az tüketir. Snapdragon 730 olması çok ta kötü değil bence.
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carloska 1 hf.
gemi değil o gemicik gemicik...
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DH Misafiri 1 hf.
K20 çok mantıklı olacak. Fiyatı 250 doları geçmezse peynir ekmek gibi satılır.
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maaammmi 2 hf.
Kimsede küçük telefon kullanmak istemiyor beş inç olsun istemiyorum ama boyu ondört santimi geçince sıkıntı oluyor kullanmak
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damn2u 2 hf.
730 modelinde 4k batarya, 855 modelinde 3650mah olacak diye bir şey okumuştum bir yerlerde. Bakalım neler olacak. Benim için 730 olanın fiyatlandırması önemli.
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eP_362 2 hf.
NFC olacağı da kesinleşti. İlk kez bir Redmi modelinde NFC olacak.
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dodofran 2 hf.
ya o kadar hypeladırlar hypeladılar. koy şuna sd 855 i 350-400 dolar fiyat çek yok satsın.
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Subat 1 hf. dodofran
k20 pro modelinde 855 olacak zaten. bu sade k20.
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nebulabado 2 hf.
Dağ fare doğurdu. :(
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Bloodin 2 hf.
Demek ki gördügümüz 300 doların altındaki fiyatın nedeni bu, biz de heyecanlanmıştık SD 855 300 doların altında gelecek diye ama o SD 730'lu model imiş, bu arada 855'li modellerin fiyatı belli oldu;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

6/64: 377 Dolar
6/128: 406 Dolar
8/128: 435 Dolar
Bu şekilde Redmi CEO'sunun Redmi ilk kurulduğunda bahsettiği "Sizce Redmi için 440 dolar nasıl bir fiyat?" sorusunun sebebi de netleşmiş oldu, telefonun en üst modeli (eğer bunlar hariç özel bir model yoksa) 435 Dolar olacak.
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