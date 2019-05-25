Redmi K20, gücünü Snapdragon 730’dan alacak

Redmi’nin amiral gemisi modeli için hazırlıklar devam ediyor. Son gelen bilgilere göre tanıtım esnasında Redmi K20 Pro ve Redmi K20 isminde iki model görmeyi bekliyoruz. Pro versiyonun diğerine kıyasla ne gibi farkları olacağı bilinmiyordu. Ancak yeni bir sızıntı bunu ortaya çıkarmış olabilir. Redmi K20, Snapdragon 730 yonga seti ile görüldü.

Redmi K20 özellikleri

Redmi’nin Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alan bir amiral gemisi geliştirdiği uzun zaman önce öğrenilmişti. Görünen o ki Snapdragon 855 tercihi yalnızca K20 Pro özelinde olacak. Aşağıdaki görselde de inceleyebileceğiniz üzere Redmi K20'nin Snapdragon 730’dan gücünü aldığı görülüyor. Buna ek olarak cihazın diğer özellikleri 4000 mAh batarya, 48+8+13 MP kamera paketi, 6.39 inç 2340 x 1080 piksel çözünürlüklü ekran ve 6 GB RAM şeklinde sıralanmış.

Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla açılır kapanır kamera mekanizması ve çerçevesiz/çentiksiz tasarım anlayışı hem Redmi K20’de hem de Redmi K20 Pro'da bulunacak. Snapdragon 730 yonga seti tercihi iki cihaz arasındaki temel farkı oluşturacaktır. Fiyat avantajı düşünüldüğünde Snapdragon 730’lu Redmi K20 modeli çok daha geniş kitlelere ulaşılabilir.

Ayrıca Bkz.

"OnePlus 5 ve 5T modellerine Android Q güncellemesi geleceği doğrulandı"

Daha öncesinde Redmi K20’nin Snapdragon 855 ile geleceğine dair sızıntılar da görmüştük. Yani ortada bir belirsizlik olduğunu söylemeliyiz. Belki de firma Redmi K20 için hem Snapdragon 730’lu hem de Snapdragon 855’li versiyonlar hazırlıyor olabilir. Ya da K20 Lite isimli üçüncü bir model görebiliriz. 28 Mayıs tarihinde düzenlenecek etkinlikle durum netleşecektir.

https://www.gsmarena.com/redmi_k20_nonpro_to_be_powered_by_the_snapdragon_730_headphone_jack_confirmed-news-37220.php