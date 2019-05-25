Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OnePlus 5 ve 5T modellerine Android Q güncellemesi geleceği doğrulandı

OnePlus 7 serisiyle yoluna devam eden firma eski modelleri de unutmadığını gösterdi. OnePlus 5 ve 5T’ye Android Q güncellemesi gelecek. Ayrıca OnePlus 7 özellikleri de ekleniyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
3,4b
1
5
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
OnePlus 5 ve 5T modellerine Android Q güncellemesi geleceği doğrulandı
Tam Boyutta Gör
OnePlus güncelleme desteği konusunda iyi anılan firmalardan biri. Görünen o ki bu yönünü korumaya kararlı. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro’ya odaklanılmış olsa da firma eski modellerini unutmadığını gösterdi. OnePlus 5, 5T, 6 ve 6T modellerine OnePlus 7’de bulunan özellikler eklenecek. Ayrıca OnePlus 5 ve 5T’nin Android Q güncellemesi alacağı da doğrulandı.

OnePlus 7 özellikleri geliyor

OnePlus 7 ve 7 Pro tanıtılırken firma birçok yeni özellikten bahsetti. Bunlardan bazıları, CPU performansını artıran Fnatic Mode, rahatız etme seçeneğine benzer Zen Mode, özel geliştirilen ekran kaydedici, yatay moddayken hızlı cevap verme, RAM Boost ve DC diming özellikleri. OnePlus forumlarında bir çalışan tarafından yapılan duyuruyla tüm bu özelliklerin OnePlus 5, 5T, 6 ve 6T modellerine de geleceği açıklandı. OnePlus 7 ve 7 Pro tanıtılırken bu özellikleri merak eden eski OnePlus kullanıcıları kendileri deneyimleyebilecek.

OnePlus 5 ve 5T modellerine Android Q güncellemesi geleceği doğrulandı
Tam Boyutta Gör

Açıklamanın en sonunda Android Q güncellemesi ile ilgili duyuru da yapıldı. Android Q’un geliştirici önizleme sürümleri OnePlus 7, 7 Pro, 6 ve 6 T için mevcut. Bu bakımdan Android Q alacakları zaten biliniyordu. Ancak OnePlus 5 ve OnePlus 5T modellerinin Android Q güncellemesi alıp almayacakları hakkında ise herhangi bir bilgi yoktu. Paylaşımla birlikte 5 ve 5T’nin de Android Q güncellemesi alacağı resmi olarak doğrulanmış oldu.

Ayrıca Bkz. "Katlanabilir telefon umutları sönüyor: Best Buy, Galaxy Fold siparişlerini iptal etti"

Android Q hala beta aşamasında ve önümüzdeki aylarda bu sürece devam edecek. Final sürümünün dağıtılmasına uzun bir süre var. Üzerine bir de üreticilerin kendi arayüzlerini işletim sistemine entegre etme süreleri düşünülürse, son kullanıcıların Android Q güncellemesini beklemeye devam etmesi gerekeceğini söylemeliyiz.


https://forums.oneplus.com/threads/oneplus-7-series-oxygen-os-features-heading-to-oneplus-5-5t-6-6t.1037976/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
001ATB 2 hf. en beğenilen
Şu ana kadar kullanmaktan en çok keyif aldığım ve kendine aşık eden bir markadır one plus.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WoXeD 1 hf.
oneplus3 e pie veren buna 11 i de verir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 2 hf.
Sıraya alabiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 2 hf.
Xiaomi imiş Huawei imiş geçiniz. OnePlus’ın yanında hepsi traş. iPhone fiyatlarının aşırı yüksek olması sebebiyle bir sonraki telefonum büyük ihtimalle Android olacak. Bu Android ya Nokia ya da OnePlus olacak. Şu an için bu iki marka güncelleme konusunda Google’ın dışındaki en iyi ikili.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesci_663 2 hf.
Xiaomi görrrr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
001ATB 2 hf. en beğenilen
Şu ana kadar kullanmaktan en çok keyif aldığım ve kendine aşık eden bir markadır one plus.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Google Stadia'nın fiyatlandırması, oyun seçenekleri ve lansman tarihi bu yaz açıklanacak 2 hf. Snapdragon 855'li Redmi K20 Pro'nun fiyat etiketi açığa çıktı 2 hf. Google hizmetleri üzerinden yemek siparişi verilebilecek 2 hf. Delikli ekrana sahip Vivo Z5x resmen tanıtıldı 2 hf. AMD Ryzen işlemcilerde ve ekran kartlarında 50. yıl kapsamında indirime gitti 2 hf. DH Thronos PUBG Turnuvası sona erdi 2 hf. Çocuklarda astım takip uygulaması üreticisi, Apple tarafından satın alındı 2 hf. Sızıntılar Microsoft’un mor renkli Xbox One S Fortnite versiyonunu ortaya çıkardı 2 hf. Keşfedilen asteroitin kendi uydusu bulunuyor 2 hf. Apple, web reklamlarını tamamen özel hâle getirmeye çalışıyor 2 hf. Snapchat, gönderilerde şarkıların kullanılması için lisans anlaşmaları yapacak 2 hf. OnePlus 7 Pro kullanıcılarından bir kısmı, "hayalet dokunuş" sorunu yaşamaya başladı 2 hf. Önemli tedarikçilerden Pegatron, Çin’i terk ediyor 2 hf. Haftaya A101 marketlerde daha uygun fiyata Honor 8A var 2 hf. Godzilla heyecanı mobilde başlıyor 2 hf. 2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme 2 hf. Oyuncu monitörleri pazarında MSI en hızlı büyüyen firma oldu 2 hf. Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi 2 hf. First American şirketi 885 milyon emlak belgesini sızdırdı 2 hf. Redmi K20, gücünü Snapdragon 730’dan alacak 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN OnePlus 5 ve 5T modellerine Android Q güncellemesi geleceği doğrulandı Sonraki Katlanabilir telefon umutları sönüyor: Best Buy, Galaxy Fold siparişlerini iptal etti 2 hf. Ford v. Ferrari: Matt Damon ve Christian Bale'li filmden ilk görseller 2 hf. Çin’de 600km/sa hız yapan prototip maglev treni tanıtıldı 2 hf. Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir’ 2 hf. Boğaziçi Üniversitesi ücretsiz Siber Yaz Kampı 2019 için başvurular başladı 2 hf. MSI GT76 Titan oyuncu laptopu, iddiaya göre Core i9-9900K ile stabil 5GHz sunacak 2 hf. Ford'dan insansı otonom teslimat robotu: Digit 2 hf. Son SharePoint güncellemesi yeni özellikler ve modern bir arayüz getiriyor 2 hf. İşte 2019 Skoda Superb'in crossover esintileri taşıyan Scout versiyonu 2 hf. Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor 2 hf. Samsung Galaxy A8s için Android Pie güncellemesi başladı 2 hf. Federal Havacılık İdaresi; “ 737 Max’ların tekrar uçacağı tarih ile ilgili net bir bilgi yok” 2 hf. Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız! 2 hf. Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus 2 hf. Savaş RPG türündeki LEGO Legacy: Mini Kahramanlar duyuruldu 2 hf. Huawei, Android ve Windows işletim sistemlerinin alternatifini piyasaya sürüyor 2 hf. NVIDIA, “Süper” olarak adlandırdığı bir tanıtım videosu yayınladı 2 hf. Samsung, 16 inç MacBook Pro ve yeni iPad Pro'lar için OLED ekran tedarik edebilir 2 hf. Wikipedia yasağı AİHM’ye taşındı 2 hf. Redmi 7A tanıtıldı: Snapdragon 439 ve 4000mAh pil Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Mi Band 4’ün posteri ile tasarımı net
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim