OnePlus 5 ve 5T modellerine Android Q güncellemesi geleceği doğrulandı

OnePlus güncelleme desteği konusunda iyi anılan firmalardan biri. Görünen o ki bu yönünü korumaya kararlı. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro’ya odaklanılmış olsa da firma eski modellerini unutmadığını gösterdi. OnePlus 5, 5T, 6 ve 6T modellerine OnePlus 7’de bulunan özellikler eklenecek. Ayrıca OnePlus 5 ve 5T’nin Android Q güncellemesi alacağı da doğrulandı.

OnePlus 7 özellikleri geliyor

OnePlus 7 ve 7 Pro tanıtılırken firma birçok yeni özellikten bahsetti. Bunlardan bazıları, CPU performansını artıran Fnatic Mode, rahatız etme seçeneğine benzer Zen Mode, özel geliştirilen ekran kaydedici, yatay moddayken hızlı cevap verme, RAM Boost ve DC diming özellikleri. OnePlus forumlarında bir çalışan tarafından yapılan duyuruyla tüm bu özelliklerin OnePlus 5, 5T, 6 ve 6T modellerine de geleceği açıklandı. OnePlus 7 ve 7 Pro tanıtılırken bu özellikleri merak eden eski OnePlus kullanıcıları kendileri deneyimleyebilecek.

Açıklamanın en sonunda Android Q güncellemesi ile ilgili duyuru da yapıldı. Android Q’un geliştirici önizleme sürümleri OnePlus 7, 7 Pro, 6 ve 6 T için mevcut. Bu bakımdan Android Q alacakları zaten biliniyordu. Ancak OnePlus 5 ve OnePlus 5T modellerinin Android Q güncellemesi alıp almayacakları hakkında ise herhangi bir bilgi yoktu. Paylaşımla birlikte 5 ve 5T’nin de Android Q güncellemesi alacağı resmi olarak doğrulanmış oldu.

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Android Q hala beta aşamasında ve önümüzdeki aylarda bu sürece devam edecek. Final sürümünün dağıtılmasına uzun bir süre var. Üzerine bir de üreticilerin kendi arayüzlerini işletim sistemine entegre etme süreleri düşünülürse, son kullanıcıların Android Q güncellemesini beklemeye devam etmesi gerekeceğini söylemeliyiz.

https://forums.oneplus.com/threads/oneplus-7-series-oxygen-os-features-heading-to-oneplus-5-5t-6-6t.1037976/