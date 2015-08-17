Redmi Note 2 yarım günde 800 bin satarak kırılması zor bir rekora imza attı

Gün geçmiyor ki Çin'den bir rekor haberi daha gelmesin. Akıllı telefon popülaritesinin zirveye ulaştığı bugünlerde çıkan bir çok model yüksek satış rakamlarına ulaşabiliyor. Son rekor haberi ise Xiaomi'nin geçtiğimiz hafta içerisinde duyurusunu yaptığı Redmi Note 2 modelinden geldi.

Habersiz bir şekilde satışa sunulan yeni modelin 800 bin adetlik stoğu 12 saat içerisinde tükendi. Görünen o ki akıllı telefonun 125 dolarlık uygun fiyatı ve sahip olduğu özellikler bir çok kişinin ilgisini çekmiş durumda. Kısaca hatırlatmak gerekirse 5.5" FHD çözünürlükte ekrana sahip model işlem gücünü MediaTek'in Helio X10 çipsetinden karşılıyor. Bunun yanında akıllı telefona 2 GB bellek, 16 GB depolama alanı ve 3020 mAh batarya kapasitesi, 802.11ac Wi-Fi çift kim kart desteği, yeni miui 7 arayüzü ve 13 MP arka, 5MP ön kamera gibi özellikler eşlik ediyor.

Redmi Note 2'nin ikinci parti satışı 24 Ağustosta gerçekleştirilecek. Bu satışla birlikte cihazın kısa bir sürede 1 milyon barajını aşacağını da öngörebiliriz. Bu tarz rekor haberleri hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Redmi Note 2 gibi bir model ülkemizde satışa sunulsa sahip olmak ister miydiniz?

http://www.xiaomitoday.com/xiaomi-sold-800000-redmi-note2-phones-in-12-hours/