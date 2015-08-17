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Redmi Note 2 yarım günde 800 bin satarak kırılması zor bir rekora imza attı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
12,7b
1
75
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Redmi Note 2 yarım günde 800 bin satarak kırılması zor bir rekora imza attı
 
Gün geçmiyor ki Çin'den bir rekor haberi daha gelmesin. Akıllı telefon popülaritesinin zirveye ulaştığı bugünlerde çıkan bir çok model yüksek satış rakamlarına ulaşabiliyor. Son rekor haberi ise Xiaomi'nin geçtiğimiz hafta içerisinde duyurusunu yaptığı Redmi Note 2 modelinden geldi.
Habersiz bir şekilde satışa sunulan yeni modelin 800 bin adetlik stoğu 12 saat içerisinde tükendi. Görünen o ki akıllı telefonun 125 dolarlık uygun fiyatı ve sahip olduğu özellikler bir çok kişinin ilgisini çekmiş durumda. Kısaca hatırlatmak gerekirse 5.5" FHD çözünürlükte ekrana sahip model işlem gücünü MediaTek'in Helio X10 çipsetinden karşılıyor. Bunun yanında akıllı telefona 2 GB bellek, 16 GB depolama alanı ve 3020 mAh batarya kapasitesi, 802.11ac Wi-Fi çift kim kart desteği, yeni miui 7 arayüzü ve 13 MP arka, 5MP ön kamera gibi özellikler eşlik ediyor.
Redmi Note 2'nin ikinci parti satışı 24 Ağustosta gerçekleştirilecek. Bu satışla birlikte cihazın kısa bir sürede 1 milyon barajını aşacağını da öngörebiliriz. Bu tarz rekor haberleri hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Redmi Note 2 gibi bir model ülkemizde satışa sunulsa sahip olmak ister miydiniz?

http://www.xiaomitoday.com/xiaomi-sold-800000-redmi-note2-phones-in-12-hours/ Yorum Yaz
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ALBAY 4 yıl en beğenilen
125 dolar x 2.85 = 356 TL

356 x 1.25 ötv = 445 TL

Bayi kazığı ile 499 TL den gelsin satış rekoru neymiş görsün.
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Grkwnxs 4 yıl
Bedava resmen aynı işlemcisi olan Xperia m5 muhtemelen 1500 lira civarında satılacak ülkemizde. Bu 700 liradan girse harika fiyat performans olur
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DH Misafiri 4 yıl
Note 3 te miui 7 rom kullanıyorum hersey harika burda yanlızca donanıma para veriyoruz aynı donanıma sahip bir telefonu çinde almaya kalktığınızda çok komik paralar isteniyor
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ysuleymany 4 yıl
Redmi Note 2'nin ön ve arka kamerası nasıl acaba. Bildiğim kadarıyla Samsung 5K3M2 sensor kullanılmış.
Foto kalitesi nasıldır?
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K E N 4 yıl
Fiyatı şaka gibiymiş. =)
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ysuleymany 4 yıl
Çin'de piyasaya çıkış fiyatları:
2Ghz 16GB Çin versiyonu: 799 Yuan (125 Dolar)
2Ghz 16GB Avrupa versiyonu: 899 Yuan (140 Dolar)
2.2Ghz 32GB Prime Çin+Avrupa versiyonu: 999 Yuan (155 Dolar)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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BekirTemel 4 yıl
Helal olsun
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Dr. Hannibal Lecter 4 yıl
Parasıyla değil mi kardeşim niye bu marka türkiye ye giriş yapmıyor
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hanıncipsi 4 yıl
Türkiye distribitörü ön siparişe açmış.

digitalmarket.com.tr/...

849 lira

Güvenilir mi acaba hıyar çıkmasın sonra ?
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Okisht 4 yıl hanıncipsi
Redmi Note 2 ve Meizu M2 Note farklı cihazlar.
Xiaomi Türkiyede distribütör veya resmi kanalla satış yapmıyor şimdilik
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X_Seller 4 yıl
Çin sitelerine baktım romu paylaşmamışlar ama tahminimce büyük ihtimalle miui dir
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SkewCurrent 4 yıl
Arkadaşlar hâlâ Asya pazarlarıyla Türkiye'yi kıyaslıyorlar. Son derece yanlış.

Bu veya bunun muadili bir telefon Xiaomi'den Türkiye'ye resmi distribütör ile 600-650 liradan aşağı gelmez. Gelirse bütün ahaliden boş laf yaptığım için özür dileyeceğim

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WoLWeX 4 yıl
gel xiaomi gel bekleye bekleye yaşlandık forumca dağları delecez ferhat gibi... 600-700 ü geçtim 1000 e gelse yine iyi
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Dr. Donanım 4 yıl
Burda 500 TL den bile çıksa direk zirveye oturur.
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SkewCurrent 4 yıl
Dediğiniz normal şartlarda doğru ama Çin pazarı böyle çalışmıyor maalesef. İç pazarda çok fazla alternatif ve dişli rakibe karşı markayı duyurmak için fiyatları olabildiğince aşağı çekiyorlar. Biz de istiyoruz 600-700'e gelsin ama bu güne kadar hiç böyle bir şey olmadı.

İnşallah beni haksız çıkarırlar da milletçe büyük meblağları cep telefonlarına gömmeyiz
Haksız çıkmayı canı gönülden istiyorum
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2K 4 yıl
Türkiyeye geldiği zaman rekor falan kırmaz hatta satmaz bile sadece Türkiyede çok az olan işini bilen alacağı ürünü markasına göre değil araştırıp aran gösteriş peşinde olmayan kişiler alır. Gerisi iPhone değilse ya da fiyatı 2bin'in üstünde değilse almaz yoksa adam nasıl gösteriş yapacak.
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307kd 4 yıl 2K
2K
Türkiyeye geldiği zaman rekor falan kırmaz hatta satmaz bile sadece Türkiyede çok az olan işini bilen alacağı ürünü markasına göre değil araştırıp aran gösteriş peşinde olmayan kişiler alır. Gerisi iPhone değilse ya da fiyatı 2bin'in üstünde değilse almaz yoksa adam nasıl gösteriş yapacak.

Aynen dediginiz gibi Turkiyede her donem bir marka tutkusu vardir nokia iphone lg samsung gibi. Gerisine bakan arastirip alan ciddiye alinmayacak kadar kucuk bir azinlik
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fakasupi 4 yıl
Ya siz neyin hesabını yapıyorsunuz Allah aşkına Vestel faktorü varken o telefon 1200 den aşağı satışa sunulmaz! Ahada buraya yazıyorum.
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