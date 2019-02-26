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Redmi Note 7 Pro modeli detaylanıyor

Redmi Note 7 modelinin daha gelişmiş özelliklere sahip Redmi Note 7 Pro isimli versiyonu TENAA üzerinde görüntülendi. Ayrıca cihazın basın görselleri de sızdırıldı.
2 ay
3,6b
1
10
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi Note 7 Pro modeli detaylanıyor
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Xiaomi, uygun fiyatlı Redmi Note 7 modeliyle satış rekorları kırdı. 48 MP Samsung ISOCELL GM1 kamera sensörü, Snapdragon 660 işlemci ve Full HD+ ekran gibi temel özelliklere sahip cihaz 147 dolar gibi oldukça etkileyici bir fiyatla çıkmıştı. Bugün ise bu modelin daha gelişmiş özelliklere sahip Redmi Note 7 Pro versiyonuna ait TENAA bilgileri ve bazı basın görselleri ortaya çıktı.

Tasarımda değişim yok

Redmi Note 7 Pro modeli tasarım ve boyutları noktasında Redmi Note 7 ile birebir aynı özelliklere sahip. Hatta donanımın da oldukça benzer olduğunu söyleyebiliriz. İki cihaz arasındaki en büyük fark Redmi Note 7’de 48 MP Samsung ISOCELL GM1 kamera sensörü kullanılırken Redmi Note 7 Pro’da Sony IMX586 kamera sensörü kullanılması. Sony üretimi bu sensör çok daha kaliteli fotoğraf çekimlerine imkan tanıyacak.

Ayrıca Bkz. "Selfie odaklı ZTE Blade V10 resmen tanıtıldı"

Cihaza ait bazı basın görselleri de sızdırıldı. Kırmızı, mavi ve siyah renk seçenekleriyle gelen Redmi Note 7 Pro modelleri görünmüş oldu. Son olarak Redmi Note 7 Pro’nun Qualcomm’un orta sınıfta güncel yonga setlerinden Snapdragon 675 ile gelmesi bekleniyor.

Redmi Note 7 Pro modeli detaylanıyor
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Redmi Note 7 Pro’nun bu hafta tanıtılacağı resmi olarak açıklandı. Ancak kesin bir gün verilmiyor. Daha öncesinde Redmi CEO’sunun paylaştığı gönderilerden anladığımız kadarıyla 4 GB RAM ve 64 GB depolamalı versiyon başlangıç modeli olacak. İsteğinize göre en üst konfigürasyon olan 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı modeli tercih edebileceksiniz.


https://www.gsmarena.com/redmi_note_7_pro_press_renders_leak_ahead_of_launch-news-35703.php Yorum Yaz
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TearsForFears 2 ay
Telefon güzelde tr ye xiaomi türkiye nin getirmesi yazı bulur. O kadar geç gelip üstüne 2500 lira fiyat çekebilir evofone. Samsung 200 euroluk m20 yi 250 liralık hediye çeki falan derken 1800 liraya satıyor.
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Alpha Centauri 2 ay
5000mah pil olursa harika olur
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Usbehci 2 ay
Herkes şu olsaydı iyiydi bu olsaydı iyiydi yazıyor. Arkadaşlar farkında değilsiniz sanırım bu telefonun f/p oranının. Ülkemizdeki fiyata göre düşünürseniz ekstra özellik istemekte haklısınız ama dünya geneline göre düşünmelisiniz.
Meizu note 9 daha bir heyecanlandırıyor beni.
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caglar_sss 2 ay
Bu fiyata efsane kamera sensoru
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wolf silver 2 ay
4500 mah, sony 586 sensörü, önde de iyi bir kamera, Snapdragon 675 ve 4/64 modeli 175 dolarla gelse tamamdır. Ekrandan parmak izi olsa iyi ama şimdilik orta sınıf için biraz erken ya da daha pahalı olur. Tabi bizim gibi 3. Dünya ülkelerinde 175=2000 tl Yapar ama imkanı olanlar yurt dışından da alabilirler...
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Arisaka 2 ay
147 dolar = 2000 TL
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danlabilic 2 ay
ya yeter artık baydı bu tasarım her telefon aynı
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astegon 2 ay
NFC olsun yeter bana.

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yunusaticioglu 2 ay
ekrandan parmak izi okuyucusu olaydı iyidi
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