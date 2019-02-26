Redmi Note 7 Pro modeli detaylanıyor

Xiaomi, uygun fiyatlı Redmi Note 7 modeliyle satış rekorları kırdı. 48 MP Samsung ISOCELL GM1 kamera sensörü, Snapdragon 660 işlemci ve Full HD+ ekran gibi temel özelliklere sahip cihaz 147 dolar gibi oldukça etkileyici bir fiyatla çıkmıştı. Bugün ise bu modelin daha gelişmiş özelliklere sahip Redmi Note 7 Pro versiyonuna ait TENAA bilgileri ve bazı basın görselleri ortaya çıktı.

Tasarımda değişim yok

Redmi Note 7 Pro modeli tasarım ve boyutları noktasında Redmi Note 7 ile birebir aynı özelliklere sahip. Hatta donanımın da oldukça benzer olduğunu söyleyebiliriz. İki cihaz arasındaki en büyük fark Redmi Note 7’de 48 MP Samsung ISOCELL GM1 kamera sensörü kullanılırken Redmi Note 7 Pro’da Sony IMX586 kamera sensörü kullanılması. Sony üretimi bu sensör çok daha kaliteli fotoğraf çekimlerine imkan tanıyacak.

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Cihaza ait bazı basın görselleri de sızdırıldı. Kırmızı, mavi ve siyah renk seçenekleriyle gelen Redmi Note 7 Pro modelleri görünmüş oldu. Son olarak Redmi Note 7 Pro’nun Qualcomm’un orta sınıfta güncel yonga setlerinden Snapdragon 675 ile gelmesi bekleniyor.

Redmi Note 7 Pro’nun bu hafta tanıtılacağı resmi olarak açıklandı. Ancak kesin bir gün verilmiyor. Daha öncesinde Redmi CEO’sunun paylaştığı gönderilerden anladığımız kadarıyla 4 GB RAM ve 64 GB depolamalı versiyon başlangıç modeli olacak. İsteğinize göre en üst konfigürasyon olan 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı modeli tercih edebileceksiniz.

https://www.gsmarena.com/redmi_note_7_pro_press_renders_leak_ahead_of_launch-news-35703.php