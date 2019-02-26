Redmi Note 7 Pro modeli detaylanıyor

Tasarımda değişim yok
Redmi Note 7 Pro modeli tasarım ve boyutları noktasında Redmi Note 7 ile birebir aynı özelliklere sahip. Hatta donanımın da oldukça benzer olduğunu söyleyebiliriz. İki cihaz arasındaki en büyük fark Redmi Note 7’de 48 MP Samsung ISOCELL GM1 kamera sensörü kullanılırken Redmi Note 7 Pro’da Sony IMX586 kamera sensörü kullanılması. Sony üretimi bu sensör çok daha kaliteli fotoğraf çekimlerine imkan tanıyacak.Ayrıca Bkz. "Selfie odaklı ZTE Blade V10 resmen tanıtıldı"
Cihaza ait bazı basın görselleri de sızdırıldı. Kırmızı, mavi ve siyah renk seçenekleriyle gelen Redmi Note 7 Pro modelleri görünmüş oldu. Son olarak Redmi Note 7 Pro’nun Qualcomm’un orta sınıfta güncel yonga setlerinden Snapdragon 675 ile gelmesi bekleniyor.
Redmi Note 7 Pro’nun bu hafta tanıtılacağı resmi olarak açıklandı. Ancak kesin bir gün verilmiyor. Daha öncesinde Redmi CEO’sunun paylaştığı gönderilerden anladığımız kadarıyla 4 GB RAM ve 64 GB depolamalı versiyon başlangıç modeli olacak. İsteğinize göre en üst konfigürasyon olan 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı modeli tercih edebileceksiniz.
https://www.gsmarena.com/redmi_note_7_pro_press_renders_leak_ahead_of_launch-news-35703.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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