Selfie odaklı ZTE Blade V10 resmen tanıtıldı

ZTE'nin Mobil Dünya Kongresi'ndeki en önemli duyurusu 5G teknolojisini destekleyen Axon 10 Pro 5G telefonu olsa da şirketin sahneye çıkardığı tek cihaz bu değildi. Çinli teknoloji devi aynı zamanda ZTE Blade V10 adında bir orta sınıf telefon da tanıttı. Selfie odaklı bir cihaz olduğu için bu yönde arayışta olanlara hitap ettiğini belirtelim.

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ZTE Blade V10'un yapay zeka (AI) destekli 32 megapiksel ön kamerası var. Akıllı Selfie ve Sahne Tanıma gibi güzel özellikler sunuyor. Cihaz su damlası çentikli 6.3 inç Full HD+ (2280 x 1080 piksel) ekrana sahip. Gücünü ise henüz açıklanmayan sekiz çekirdekli işlemcisinden alıyor. Akıllı telefonun 3 GB RAM/32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM/64 GB depolama alanına sahip iki varyantı mevcut.

Mart ayında satışa sunulacak

https://www.androidauthority.com/zte-blade-v10-959097/

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ZTE Blade V10'un arka panelinde 16 megapiksel ve 5 megapiksel sensör barındıransistemi bulunuyor. Kutudanişletim sistemi ile çıkan cihazdakapasiteli bir pile yer verilmiş. Aynı zamanda USB Type-C portu ve 3.5 mm kulaklık girişi de var. Mavi, Siyah ve Yeşil renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek telefonÇin, Avrupa ve Latin Amerika’da satışa sunulacak.