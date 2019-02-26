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Selfie odaklı ZTE Blade V10 resmen tanıtıldı

Çinli teknoloji devi ZTE, Mobil Dünya Kongresi kapsamında Blade V10 akıllı telefonunu duyurdu. Yapay zeka destekli 32 megapiksel ön kameraya sahip olan cihaz selfie çekmeyi sevenlere hitap ediyor.
2 ay
2,2b
1
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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ZTE'nin Mobil Dünya Kongresi'ndeki en önemli duyurusu 5G teknolojisini destekleyen Axon 10 Pro 5G telefonu olsa da şirketin sahneye çıkardığı tek cihaz bu değildi. Çinli teknoloji devi aynı zamanda ZTE Blade V10 adında bir orta sınıf telefon da tanıttı. Selfie odaklı bir cihaz olduğu için bu yönde arayışta olanlara hitap ettiğini belirtelim.
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ZTE Blade V10'un yapay zeka (AI) destekli 32 megapiksel ön kamerası var. Akıllı Selfie ve Sahne Tanıma gibi güzel özellikler sunuyor. Cihaz su damlası çentikli 6.3 inç Full HD+ (2280 x 1080 piksel) ekrana sahip. Gücünü ise henüz açıklanmayan sekiz çekirdekli işlemcisinden alıyor. Akıllı telefonun 3 GB RAM/32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM/64 GB depolama alanına sahip iki varyantı mevcut.

Mart ayında satışa sunulacak

ZTE Blade V10'un arka panelinde 16 megapiksel ve 5 megapiksel sensör barındıran çift kamera sistemi bulunuyor. Kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkan cihazda 3.200 mAh kapasiteli bir pile yer verilmiş. Aynı zamanda USB Type-C portu ve 3.5 mm kulaklık girişi de var. Mavi, Siyah ve Yeşil renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek telefon Mart ayında Çin, Avrupa ve Latin Amerika’da satışa sunulacak.
https://www.androidauthority.com/zte-blade-v10-959097/ Yorum Yaz
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