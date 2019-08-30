Redmi ilk 5G özellikli telefonu için tarih verdi

Redmi, Note 8 serisinin lansman etkinliği sırasında ilk 5G özellikli akıllı telefonunun gelecek yıl piyasaya sürüleceğini açıkladı. Şirket böylelikle cihazın bu yıl geleceğine yönelik spekülasyonlara da son verdi.

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Daha önce Redmi’nin üst düzey yöneticilerinden Lu Weibing, Redmi K20’nin halefi olarak piyasaya sürülecek Redmi K30’un 5G bağlantısını destekleyebileceğini açıklamıştı. Haberin yayılması ile birlikte K30'un Redmi’nin ilk 5G özellikli akıllı telefonu olacağına yönelik bir beklenti oluştu.

5G özellikli telefonlar cep yakıyor

Redmi K20 geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtılmıştı. Bunu göz önüne alarak yeni K30 serisinin önümüzdeki yıl aynı dönemde piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz. Yani akıllı telefonun gelişi için daha önümüzde uzun sayılabilecek bir süre var.

Şu anda, piyasadaki 5G özellikli akıllı telefonların çoğu son derece yüksek bir fiyat etiketine sahip. iQOO Pro 5G satın alınabilecek en ucuz modellerden biri. Redmi K30'un uygun bir fiyatla piyasaya sürülmesi ile birlikte 5G'li telefon kullanımında ciddi bir artış olacak.