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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honor 20S'in ön tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı

Huawei'nin alt markası Honor önümüzdeki ay yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Honor 20S olarak adlandırılan cihazın ön tasarımını gözler önüne seren görseller ortaya çıktı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Dün Honor, 4 Eylül'de tanıtılacak Honor 20S'in arka tasarımını gösteren birkaç görsel yayınlamıştı. Şimdi ise Çinli e-ticaret sitesi JD.com'da cihazın basın görselleri listelendi. Yeni görüntüler daha önce gördüklerimizden farklı olarak akıllı telefonun Honor 20 ve 20 Pro gibi delikli tasarım ile geleceğini gösteriyor.
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Arka paneli Honor 20 ile neredeyse aynı tasarım diline sahip. Bununla birlikte Honor 20S'in yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörüyle geleceğini görüyoruz. Cihaz beyaz, siyah ve mavi olmak üzere üç renk seçeneği ile sunulacak. Honor 20S kısa süre önce Çinli sertifikasyon kurumu TENAA tarafından onaylanmıştı.

Honor 20S Özellikleri

TENAA listesine göre akıllı telefonun 1080 x 2340 piksel çözünürlükte 6.26 inç ekran taşıması bekleniyor. Gücünü ise Kirin 980 yonga seti ve modeline bağlı olarak 6/8 GB RAM'den alacak. Cihaz muhtemelen 128 GB dahili depolama alanıyla piyasaya sürülecek.
Honor 20S'in arka tarafında 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üç kamera bulunuyor. Önde ise selfie ve görüntülü aramalar için 32 megapiksellik bir kamera görev yapacak. Son olarak telefonun 20 W hızlı şarj özellikli 3.650 mAh pil içereceğini belirtelim.


https://item.jd.com/100007926772.html#product-detail Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
barabarabarbara 1 sa.
Bu çinlilere her şey müstehak ya 1,3 milyar nüfusunuz var kimsenin telefon nasıl yapılır hakkında hiçbir fikri yok adamların tek bildiği üremek ve çakma ürün satmak herhalde
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