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Redmi’nin amiral gemisinden ilk detaylar: 32 MP ön, 48 MP arka kamera

Redmi’nin Snapdragon 855 yonga setli amiral gemi modeli hakkında birçok sızıntı çıkıyor. Bunlardan en sonuncusu cihazı bazı teknik özelliklerini ortaya çıkarmış olabilir.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi’nin amiral gemisinden ilk detaylar: 32 MP ön, 48 MP arka kamera
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Xiaomi’den ayrılan Redmi’nin Snapdragon 855 yonga setiyle gelecek amiral gemisi modeli üzerinde çalıştığı sürpriz değil. Gerek firma CEO’su gerekse de sızıntılar bu durumu aylardır tekrar tekrar önümüze çıkarıyor. Ancak bu sefer cihazın teknik özellikleriyle ilgili ilk bilgelere ulaşmış olabiliriz.

Kamera tarafı iddialı

Daha öncesinde başarılı sızıntılarıyla bilinen Çinli bir kaynak yeni cihazın özelliklerini içeren fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafa göre 6.39 inç boyutunda, 2340 x 1080 çözünürlüğünde ekran ile gelen cihazın yongası SM8150. Tahmin edebileceğiniz gibi bu yonga kodu Snapdragon 855’e işaret ediyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama ise cihazın diğer özelliklerinden.

Redmi’nin amiral gemisinden ilk detaylar: 32 MP ön, 48 MP arka kamera
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Asıl önemli kısım ise kamera konfigürasyonu noktasında. Note 7 Pro’da 48 MP arka, dün tanıtılan Y3’de ise 32 MP ön kamera kullanan firma görünen o ki amiral gemisi modelinde bunun bir kombinasyonunu yapmak istiyor. Cihazın 32 MP ön kamerası ve 48 MP arka kamerası mevcut. 48 MP’lik ana sensör içinde bulunduğumuz yılın popüler modeli Sony IMX586 olabilir. Bu sensöre 8 MP ve 13 MP olmak üzere iki adet yardımcı kamera eşlik ediyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy View 2’nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı"

Her ne kadar sızıntı mantıklı gelse de kesin bir şey söylemek maalesef mümkün değil. Cihazın birçok fotoğrafı ortaya çıkmaya başladı ama teknik özellikleri hala gizemini koruyor. Uygun fiyat odaklı Redmi’nin amiral gemisinin fiyatını ve özelliklerini yakın zamanda resmi şekilde görme ihtimalimiz oldukça yüksek.


https://www.gsmarena.com/first_specs_of_redmi_flagship_appear-news-36751.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
design.code 2 hf.
Diğer arkadaş ironi yapmış o belli de, bende var diyen arkadaş koymamış fotoğraf falan. Ben de youtube videoları daha güvenilir diyorum bu yüzden.
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Askaparta 3 hf.
Redmi iyi harbi.
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DH Misafiri 3 hf.
Masik Rom deneyin . Eu dan daha stabil ve pil süresi daha uzun.
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mezarcı35 3 hf. yeni yorumcu
Aynı sensor ve ıslemcı kullanan telefonlarda bıle cok fark oluyor bazen mesele yazılımda artık gunumuzde xıaomı ve benzerı markaların kaybettı noktada orda baslıyor
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cayadüsensinek 3 hf.
3-4 tane kamera koyuyorlar Google'nin yazılımı kadar performans koyamıyor ortaya megapixele inanan yoktur umarım Pixel serilerinden sonra.
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Arisaka 3 hf. cayadüsensinek
Zaten bütün xiaomi telefonlara gcam kurulabiliyor çok büyük dert değil.
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MustafaC53 3 hf.
bu megapixel aldatmacası geri geldi yine.
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koyunsayar 3 hf.
Redmiii eski zaomi fanbolari için amiral kayık çıkardı. Buda tutarsa kesmiii ye geçersiniz sıkıntı yok
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