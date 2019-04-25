Redmi’nin amiral gemisinden ilk detaylar: 32 MP ön, 48 MP arka kamera

Xiaomi’den ayrılan Redmi’nin Snapdragon 855 yonga setiyle gelecek amiral gemisi modeli üzerinde çalıştığı sürpriz değil. Gerek firma CEO’su gerekse de sızıntılar bu durumu aylardır tekrar tekrar önümüze çıkarıyor. Ancak bu sefer cihazın teknik özellikleriyle ilgili ilk bilgelere ulaşmış olabiliriz.

Kamera tarafı iddialı

Daha öncesinde başarılı sızıntılarıyla bilinen Çinli bir kaynak yeni cihazın özelliklerini içeren fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafa göre 6.39 inç boyutunda, 2340 x 1080 çözünürlüğünde ekran ile gelen cihazın yongası SM8150. Tahmin edebileceğiniz gibi bu yonga kodu Snapdragon 855’e işaret ediyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama ise cihazın diğer özelliklerinden.

Asıl önemli kısım ise kamera konfigürasyonu noktasında. Note 7 Pro’da 48 MP arka, dün tanıtılan Y3’de ise 32 MP ön kamera kullanan firma görünen o ki amiral gemisi modelinde bunun bir kombinasyonunu yapmak istiyor. Cihazın 32 MP ön kamerası ve 48 MP arka kamerası mevcut. 48 MP’lik ana sensör içinde bulunduğumuz yılın popüler modeli Sony IMX586 olabilir. Bu sensöre 8 MP ve 13 MP olmak üzere iki adet yardımcı kamera eşlik ediyor.

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Her ne kadar sızıntı mantıklı gelse de kesin bir şey söylemek maalesef mümkün değil. Cihazın birçok fotoğrafı ortaya çıkmaya başladı ama teknik özellikleri hala gizemini koruyor. Uygun fiyat odaklı Redmi’nin amiral gemisinin fiyatını ve özelliklerini yakın zamanda resmi şekilde görme ihtimalimiz oldukça yüksek.

https://www.gsmarena.com/first_specs_of_redmi_flagship_appear-news-36751.php