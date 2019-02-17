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Redmi yöneticisi: ToF sensörler ile kullanıcılar kandırılmaya çalışılıyor

Time of Flight (ToF) sensörler yardımıyla akıllı telefonların derinlik hesabı yapabilmesi sağlanıyor. Redmi yöneticisi Lu Weibing üreticilerin fiyatları artırmak için ToF sensör kullandığını söyledi.
3 ay
14,1b
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12
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi yöneticisi: ToF sensörler ile kullanıcılar kandırılmaya çalışılıyor
Time of Flight (ToF) sensörler yeni akıllı telefon modelleriyle birlikte adından sıkça söz ettirmeye başladı. Bu sensörler yardımıyla derinlik hesabı çok daha net bir şekilde yapılabiliyor. Bazı üreticiler ToF sensörleri cihazın ön tarafına koyarak yüz tanıma işleminde kullanırken, bazıları artırılmış gerçeklik (AR) ve fotoğraf işlemleri için arka kamera paketiyle birlikte sunuyorlar. Redmi yöneticisi ise ToF sensörleri müşterilere para harcatmak için kullanılan bir hile olarak tanımladı.

Honor View 20 modelini hedef alıyor

Xiaomi’nin alt markası Redmi firmasının başına geçen Lu Weibing, Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinde bu paylaşımı yaptı. Yöneticiye göre bu teknolojinin gerçek manada kullanılabildiği bir alan yok. Paylaşım özellikle Huawei’nin alt markasının yeni modeli Honor View 20 hedef alınarak yapılmış. Honor yöneticisi daha öncesinde Xiaomi hakkında birtakım göndermelerde bulunmuştu. Ayrıca Honor firmasının bu teknolojiyi ilk üreten olma iddiası da geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde ortaya çıkan ToF sensöre sahip akıllı telefonlar örnek gösterilerek çürütülmüş.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A50'nin render görüntüsü sızdırıldı"

Yapılan araştırmalara göre 2019 yılında ToF sensöre sahip 20 milyon Android telefon bulunacak. Geçtiğimiz haftalarda Sony tarafından ToF sensörlerin özellikle artırılmış gerçeklik konusunda sağlayacağı imkanlara yönelik bir video paylaşılmıştı. Buna ek olarak derinlik hesabı çok daha net yapıldığı için bokeh efekti gibi konularda da bu sensörlerin yararını görebiliriz. Yani ToF sensörler tamamen işlevsiz demek yanlış olacaktır.


https://www.xda-developers.com/redmi-tof-sensors-gimmick-deceive-users/ Yorum Yaz
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S.Soylu 3 ay en beğenilen
Bu sensörün asıl işlevi alan derinlik bilgisi toplayıp bokeh efektine yardımcı olmaksa adamın dediği bi yerde doğru. Google tek sensörle hem çoğu telefondan daha iyi fotoğraf çekip hem de daha iyi bokeh efekti yapabiliyorsa ToF sensörüne çok da gerek yok demektir. Hele birde şimdi 3-4 kameranın moda olduğunu düşünürsek kar marjını yukarı çekmekten öte geçen şeyler değil.
Bu sensörün asıl işlevi alan derinlik bilgisi toplayıp bokeh efektine yardımcı olmaksa adamın dediği bi yerde doğru. Google tek sensörle hem çoğu telefondan da...
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Xiaomiseverim 3 ay
Fiyatı yükselten memnun yüksek fiyatlı telefonu alan memnun sen niye gerildin ki redmi siyosu bey? Siz de arkasını şeffaf yapıp iki katı fiyata satmayacak mısınız xiaomi mi 9 u? Boş laflar.
Fiyatı yükselten memnun yüksek fiyatlı telefonu alan memnun sen niye gerildin ki redmi siyosu bey? Siz de arkasını şeffaf yapıp iki katı fiyata satmayacak mısın...
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Eric Cartman. 3 ay
Gereksiz ve saçma şeyleri, sanki büyük bir devrim gibi pazarlamaya çalışıyorlar. Apple dahil tüm firmalar böyle maalesef. Tüketiciler olarak, akıllı olmak lazım.
Gereksiz ve saçma şeyleri, sanki büyük bir devrim gibi pazarlamaya çalışıyorlar. Apple dahil tüm firmalar böyle maalesef. Tüketiciler olarak, akıllı olmak lazı...
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aliss 1 ay
adam haklı bir pixel kadar olamadılar :)
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astegon 1 ay
Saturasyona uğramış ve boğulmakta olan akıllı cihazların bu geçiş döneminde çoklu kamera setup'ları bir miktar kurtardı. Şimdilerde de foldable cihazlar.
Lenovo Z5 Pro'da muhtemelen tek sensör ile gelecek. Pixel bile tek sensör ile harikalar yaratıyor.
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DH Misafiri 3 ay
Piyasada kac tane arka kamera olustu
Derinlik ölcer
Ultra Genis Aci
Telephoto
Monochrome
RGB
yazilimla Google Pixel 3te hallediliyor demi hepsi tek bir cati altinda toplandi
Artik yapilacak yenilik kalmadi.Tuy dikiyorlar
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Askaparta 3 ay
Redmi alın diyor.
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FerdosParadise 3 ay
Fiyat artmasın...
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Xloud 3 ay
2 ay sonra kullanırlar :)
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pspoor 3 ay
Cok talihsiz bir aciklama olmus. Her ne kadar suxan kullanilmiyor gibi de olsa, zamanla bi sensorlerin hepsinin faydasi gorulecek. Buradan gelen bilgiler ile daha iyi algoritmalar gelistiriyor, her alanda kullanilabilecek.
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Eric Cartman. 3 ay
Gereksiz ve saçma şeyleri, sanki büyük bir devrim gibi pazarlamaya çalışıyorlar. Apple dahil tüm firmalar böyle maalesef. Tüketiciler olarak, akıllı olmak lazım.
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esmerbuyucu 3 ay
Ucuz tutmak için kullanmadık deseydin ne de olsa sen Redmi'sin seni kabul eden öyle ediyor 😂
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nightbringer 3 ay
Tof ile mesafe ölçülecek başka şeyler de gelecek bu kadar peşin hükümlü olmasalardı keşke
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