Redmi yöneticisi: ToF sensörler ile kullanıcılar kandırılmaya çalışılıyor

Time of Flight (ToF) sensörler yeni akıllı telefon modelleriyle birlikte adından sıkça söz ettirmeye başladı. Bu sensörler yardımıyla derinlik hesabı çok daha net bir şekilde yapılabiliyor. Bazı üreticiler ToF sensörleri cihazın ön tarafına koyarak yüz tanıma işleminde kullanırken, bazıları artırılmış gerçeklik (AR) ve fotoğraf işlemleri için arka kamera paketiyle birlikte sunuyorlar. Redmi yöneticisi ise ToF sensörleri müşterilere para harcatmak için kullanılan bir hile olarak tanımladı.

Honor View 20 modelini hedef alıyor

Xiaomi’nin alt markası Redmi firmasının başına geçen Lu Weibing, Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinde bu paylaşımı yaptı. Yöneticiye göre bu teknolojinin gerçek manada kullanılabildiği bir alan yok. Paylaşım özellikle Huawei’nin alt markasının yeni modeli Honor View 20 hedef alınarak yapılmış. Honor yöneticisi daha öncesinde Xiaomi hakkında birtakım göndermelerde bulunmuştu. Ayrıca Honor firmasının bu teknolojiyi ilk üreten olma iddiası da geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde ortaya çıkan ToF sensöre sahip akıllı telefonlar örnek gösterilerek çürütülmüş.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy A50'nin render görüntüsü sızdırıldı"

Yapılan araştırmalara göre 2019 yılında ToF sensöre sahip 20 milyon Android telefon bulunacak. Geçtiğimiz haftalarda Sony tarafından ToF sensörlerin özellikle artırılmış gerçeklik konusunda sağlayacağı imkanlara yönelik bir video paylaşılmıştı. Buna ek olarak derinlik hesabı çok daha net yapıldığı için bokeh efekti gibi konularda da bu sensörlerin yararını görebiliriz. Yani ToF sensörler tamamen işlevsiz demek yanlış olacaktır.

https://www.xda-developers.com/redmi-tof-sensors-gimmick-deceive-users/