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Samsung Galaxy A50'nin render görüntüsü sızdırıldı

Samsung'un bu yıl piyasaya süreceği Galaxy Axx serisi modellerinden en pahalı ve en gelişmişi olan Galaxy A50'nin render görüntüsü sızdırıldı. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
3 ay
3,9b
1
4
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Samsung Galaxy A50'nin render görüntüsü sızdırıldı
 
Bildiğiniz üzere Güney Koreli teknoloji devi Samsung son günlerde Galaxy A olarak isimlendirilen ve çift haneli numaralandırma kullanılan bir orta seviye akıllı telefon serisi üzerinde çalışıyor. Galaxy A ailesinin 3 üyesi Galaxy A50, A30 ve A10'un teknik özellikleri geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Bugün ise 2019'da çıkacak olan Galaxy A serisi üyelerinden en pahalısı ve en gelişmişi olacak olan Galaxy A50'nin render görseli sızdırıldı.
Sızdırılan görselden yola çıkarak cihazın tasarımından söz edecek olursak; Galaxy A50'de, dikey olarak sıralandırılmış 3 adet arka kamera sensörü ve sensörlerin hemen altına konumlandırılmış bir LED flaş yer alıyor. Kameraların çözünürlükleri sırası ile 25 MP + 5 MP + 8 MP şeklinde. 6.4 inç genişliğinde Super AMOLED bir ekran ile gelen cihazın ön tarafında Samsung'un Infınity-U olarak adlandırdığı türde bir çentik ve onun ortasına konumlandırılmış 25 MP çözünürlüğünde 1 adet ön kamera sensörü yer alıyor.
Görselde Galaxy A50'nin ekrana gömülü bir parmak izi okuyucuya sahip olduğu görülüyor. Ki bu detay bir önceki sızıntıda da zaten ortaya çıkmıştı. Sızdırılan görselde siyah varyantı görülen cihazın siyah, beyaz ve mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile alıcı bulması bekleniyor.
Galaxy A50'nin geçtiğimiz günlerde sızdırılan diğer teknik özelliklerine de göz atacak olursak; Gücünü Exynos 9610 yonga setinden alacak olan cihaz, 64 GB dahili depolama + 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama + 6 GB RAM olmak üzere iki depolama alanı seçeneği ile bulacak. 4.000 mAh'lik bir batarya ile karşımıza çıkacak olan cihaz, hızlı şarj teknolojisine de sahip olacak.
http://www.slashleaks.com/l/samsung-galaxy-a50-render-dimensions-and-some-specs-leaked Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
***RAMMSTEIN*** 3 ay
Samsung sayesinde ortalık elektronik çöplüğüne döndü... :)
Yanıtla +2
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intel7mix 3 ay
Ölü doğan grafik birimiyle gelmesi anlamını anlamadım. Oyun oynamak istesen grafik birimi sınırlar. İşlemci ferrari grafik birimi tofaş olmuş.
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Fenomenon 3 ay
mi9'dan daha pahalı olur demedi demeyin
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fastmustaine 3 ay
Mali-G72 MP3 hiç sarmaz
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