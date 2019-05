Reigns: Game of Thrones iOS ve Android kullanıcıları ile buluşuyor

Pek çok dünyaca ünlü video oyununun geliştiricisi olan Devolver Digital, merakla beklenen yepyeni Game of Thrones mobil oyunu Reigns: Game of Thrones’u bu yıl Ekim ayında, iOS ve Android kullanıcıları ile buluşturacak. Oyun her iki platformda da 4 dolarlık(24.50TL) bir ücrete sahip olacak.

App Store ve Google Play Store platformlarına geldiği an hemen bilgi alabilecek ve indirebileceksiniz. Ayrıca, oyun çıkar çıkmaz haberiniz olsun istiyorsanız her iki platform için de ön kayıt olanağı da sunuluyor. Bu sayede oyun platformlarına geldiği an hemen bilgi alabilecek ve indirebileceksiniz. Android kullanıcıları buradan, iOS kullanıcıları buradan ön kayıt yaptırabilirler.

Oyunun çıkışı, PC oyuncularını da bir hayli sevindirecek. Zira Devolver Digital’in üçüncü Game of Thrones oyunu olan Reigns: Game of Thrones, önceki iki oyundan farklı olarak PC kullanıcıları ile de buluşacak.

Melisandre’nin ateşli önsezileri ile Demir Taht’ı Cersei Lannister, Jon Snow, Daenerys Targaryen ve diğerleri ile ele geçirirken, Yedi Krallık’ın karmaşık ilişkilerini ve düşman grupların dikkatli bir biçimde idare edin.

Yedi Krallık’ın kaderini değiştirmek için kartları dikkatlice sola ya da sağa kaydır. Westeros halkının övgülerine ve öngörülemez isteklerine kulak ver.

