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Reigns: Game of Thrones iOS ve Android kullanıcıları ile buluşuyor

Dünyaca ünlü TV dizisi Game of Thrones'un 3. mobil oyun uyarlaması olan Reigns: Game of Thrones Ekim ayında iOS ve Android kullanıcıları ile buluşuyor. Detaylar haberimizde.
9 ay
1,9b
1
2
Mobil Oyunlar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Pek çok dünyaca ünlü video oyununun geliştiricisi olan Devolver Digital, merakla beklenen yepyeni Game of Thrones mobil oyunu Reigns: Game of Thrones’u bu yıl Ekim ayında, iOS ve Android kullanıcıları ile buluşturacak. Oyun her iki platformda da 4 dolarlık(24.50TL) bir ücrete sahip olacak.
Ayrıca, oyun çıkar çıkmaz haberiniz olsun istiyorsanız her iki platform için de ön kayıt olanağı da sunuluyor. Bu sayede oyun App Store ve Google Play Store platformlarına geldiği an hemen bilgi alabilecek ve indirebileceksiniz. Android kullanıcıları buradan, iOS kullanıcıları buradan ön kayıt yaptırabilirler.
Oyunun çıkışı, PC oyuncularını da bir hayli sevindirecek. Zira Devolver Digital’in üçüncü Game of Thrones oyunu olan Reigns: Game of Thrones, önceki iki oyundan farklı olarak PC kullanıcıları ile de buluşacak.

Oyun Tanıtımı:

Melisandre’nin ateşli önsezileri ile Demir Taht’ı Cersei Lannister, Jon Snow, Daenerys Targaryen ve diğerleri ile ele geçirirken, Yedi Krallık’ın karmaşık ilişkilerini ve düşman grupların dikkatli bir biçimde idare edin.
Yedi Krallık’ın kaderini değiştirmek için kartları dikkatlice sola ya da sağa kaydır. Westeros halkının övgülerine ve öngörülemez isteklerine kulak ver.

https://www.polygon.com/2018/8/23/17772784/reigns-game-of-thrones-ios-android-release-date-trailer Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tommy Shelby 9 ay
25 tl kim verir buna
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ALKaraca 9 ay
İğrenç filmin oyunu .
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