Yeni Game of Thrones dizisi HBO'dan resmi onayı aldı

Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones önümüzdeki yıl yayınlanacak final sezonu ile ekranlara veda edecek olsa da, George R.R. Martin'in fantastik dünyası ekranlarda kalmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl, Game of Thrones dünyasında geçen beş farklı dizi için hazırlıklara başlayan HBO, bu projelerden birine resmi onayı verdi.

HBO'dan pilot bölüm için sipariş alan ilk Game of Thrones spin-off'u, Jane Goldman ve George R.R. Martin'in birlikte hazırladığı proje oldu. Kick-Ass, X-Men Days of Future Past ve Kingsman gibi filmlerin senaristi olarak tanınan Jane Goldman ve Martin'in birlikte hazırladığı dizi, Game of Thrones'ta anlatılan olayların binlerce yıl öncesinde geçecek.

Senaryosunu Jane Goldman'ın kaleme alacağı yeni Game of Thrones dizisi; Kahramanlar Çağı'nda altın dönemini yaşayan dünyanın yavaş yavaş karanlığa gömülmesini anlatacak. George R.R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisi için yarattığı kapsamlı mitolojiden esinlenecek dizide; Ormanın Çocukları ile insanlar arasındaki savaştan Ak Yürüyenler'in yaratılışına kadar birçok ilgi çekici hikaye işlenecek.

HBO başkanı Casey Bloys daha önce yaptığı açıklamada ilk Game of Thrones spin-off'unun 2020'de yayınlanacağını duyurmuştu. 2020'de başlayacak bu yeni Game of Thrones dizisi Goldman'ın projesi olacak gibi görünüyor. Diğer dört Game of Thrones projesi için hazırlıklar sürse de, bunların tamamının dizi onayı alması beklenmiyor.

