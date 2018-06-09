Yeni Game of Thrones dizisi HBO'dan resmi onayı aldı

Haber Editörü
Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones önümüzdeki yıl yayınlanacak final sezonu ile ekranlara veda edecek olsa da, George R.R. Martin'in fantastik dünyası ekranlarda kalmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl, Game of Thrones dünyasında geçen beş farklı dizi için hazırlıklara başlayan HBO, bu projelerden birine resmi onayı verdi.
HBO'dan pilot bölüm için sipariş alan ilk Game of Thrones spin-off'u, Jane Goldman ve George R.R. Martin'in birlikte hazırladığı proje oldu. Kick-Ass, X-Men Days of Future Past ve Kingsman gibi filmlerin senaristi olarak tanınan Jane Goldman ve Martin'in birlikte hazırladığı dizi, Game of Thrones'ta anlatılan olayların binlerce yıl öncesinde geçecek.
Senaryosunu Jane Goldman'ın kaleme alacağı yeni Game of Thrones dizisi; Kahramanlar Çağı'nda altın dönemini yaşayan dünyanın yavaş yavaş karanlığa gömülmesini anlatacak. George R.R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisi için yarattığı kapsamlı mitolojiden esinlenecek dizide; Ormanın Çocukları ile insanlar arasındaki savaştan Ak Yürüyenler'in yaratılışına kadar birçok ilgi çekici hikaye işlenecek.
HBO başkanı Casey Bloys daha önce yaptığı açıklamada ilk Game of Thrones spin-off'unun 2020'de yayınlanacağını duyurmuştu. 2020'de başlayacak bu yeni Game of Thrones dizisi Goldman'ın projesi olacak gibi görünüyor. Diğer dört Game of Thrones projesi için hazırlıklar sürse de, bunların tamamının dizi onayı alması beklenmiyor.
https://deadline.com/2018/06/game-of-thrones-prequel-jane-goldman-george-r-r-martin-hbo-pilot-order-1202406524/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yani yazmış olmak için yazmayın. Lost hiçbir alanda en iyi 10 dizi arasına bile giremez. İlk 50 belki. Dünyanın geri kalanı ne düşünüyor önemli değil, sizin için en iyisi ise öyle olmalı sanıyorsunuz farkındayım. Ama dünya sizin etrafınızda dönmüyor olabilir mi?
Aslında "bana göre" desen sıkıntı yok. Sonuçta zevkler ve renkler tartışılmaz. Sorsam babanneme büyük ihtimal en iyi dizi Bizimkiler der. Halama sorsam Rosalinda der. Olabilir. Ama sen "en büyük bütçeli, en çok ödül alan, en çok izlenen" gibi asılsız iddialarda bulunduğun için bu iddialarının asılsız olduğunu söylemek zorundayım.
GOT için kıyas edilebilecekler; Sherlock, Breaking Bad, Prison Break, Spartacus falan olur. Sonuçta herkes kendi sikletinde kıyaslanır. Yaprak Dökümü ile aynı siklette Lost demek ki onunla kıyaslıyorsun. Ama bence o kadar da kötü değildi. Bir kaç sezon iyiydi yine, öldürme o kadar.
Yaptığın kıyas tam olarak şu; Mısır vs ABD. Mısır'ın daha güçlü, büyük, zengin olduğunu iddia etmen ne kadar komik kaçarsa burada da aynı garip komiklik mevcut.
Yapman gereken sadece Google'da "tüm zamanların en çok izlenen dizisi, en yüksek maliyetli dizi, en çok ödül alan dizi" gibi aramalar yapman.