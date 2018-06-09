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Yeni Game of Thrones dizisi HBO'dan resmi onayı aldı

Game of Thrones evreninde geçen beş yeni proje için hazırlıklarını sürdüren HBO, Jane Goldman ve George R.R. Martin'in hazırladığını yeni Game of Thrones dizisine pilot bölüm için resmi onayı verdi.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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32
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones önümüzdeki yıl yayınlanacak final sezonu ile ekranlara veda edecek olsa da, George R.R. Martin'in fantastik dünyası ekranlarda kalmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl, Game of Thrones dünyasında geçen beş farklı dizi için hazırlıklara başlayan HBO, bu projelerden birine resmi onayı verdi.
HBO'dan pilot bölüm için sipariş alan ilk Game of Thrones spin-off'u, Jane Goldman ve George R.R. Martin'in birlikte hazırladığı proje oldu. Kick-Ass, X-Men Days of Future Past ve Kingsman gibi filmlerin senaristi olarak tanınan Jane Goldman ve Martin'in birlikte hazırladığı dizi, Game of Thrones'ta anlatılan olayların binlerce yıl öncesinde geçecek.
Senaryosunu Jane Goldman'ın kaleme alacağı yeni Game of Thrones dizisi; Kahramanlar Çağı'nda altın dönemini yaşayan dünyanın yavaş yavaş karanlığa gömülmesini anlatacak. George R.R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisi için yarattığı kapsamlı mitolojiden esinlenecek dizide; Ormanın Çocukları ile insanlar arasındaki savaştan Ak Yürüyenler'in yaratılışına kadar birçok ilgi çekici hikaye işlenecek.
HBO başkanı Casey Bloys daha önce yaptığı açıklamada ilk Game of Thrones spin-off'unun 2020'de yayınlanacağını duyurmuştu. 2020'de başlayacak bu yeni Game of Thrones dizisi Goldman'ın projesi olacak gibi görünüyor. Diğer dört Game of Thrones projesi için hazırlıklar sürse de, bunların tamamının dizi onayı alması beklenmiyor.

https://deadline.com/2018/06/game-of-thrones-prequel-jane-goldman-george-r-r-martin-hbo-pilot-order-1202406524/ Yorum Yaz
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gcb1903 11 ay en beğenilen zero fear
Kime göre neye göre? Hangi istatistiğe dayandırıyorsunuz iddianızı? Benim gördüğüm tüm büyük sinema portallarında GOT 3 4 kat fazla oya sahip ve puanı her yerde daha yüksek. Sanırım anketi kendinize sordunuz ve Lost cevabı alınca ilan ettiniz sonuçları.
Kime göre neye göre? Hangi istatistiğe dayandırıyorsunuz iddianızı? Benim gördüğüm tüm büyük sinema portallarında GOT 3 4 kat fazla oya sahip ve puanı her yerd...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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gcb1903 11 ay zero fear
Kardeşler takımı çok daha eski ama Lost'tan daha yüksek oya ve oy sayısına sahip.
Yani yazmış olmak için yazmayın. Lost hiçbir alanda en iyi 10 dizi arasına bile giremez. İlk 50 belki. Dünyanın geri kalanı ne düşünüyor önemli değil, sizin için en iyisi ise öyle olmalı sanıyorsunuz farkındayım. Ama dünya sizin etrafınızda dönmüyor olabilir mi?
Kardeşler takımı çok daha eski ama Lost'tan daha yüksek oya ve oy sayısına sahip.Yani yazmış olmak için yazmayın. Lost hiçbir alanda en iyi 10 dizi arasın...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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gcb1903 11 ay zero fear
Hocam beni yanlış anlama ama Lost hayranı olman vasat üstü bir dizi olduğu gerçeğini değiştirmez. Ayrıca yalan yanlış sosyal medya paint çıktılarına da pek inanma. GOT tüm zamanların en yüksek bütçeli dizisidir. Lost bölüm başı 4 5 milyon dolar arası iken GOT bölüm başı 20 milyon dolardır. Bütçe farkı, teknik farkı, kalite farkı, ödül farkı, izlenme rekorları farkı vs vs vs. Hiçbir kıyas yoktur ki Lost GOT'u geçebilsin. Ve yine haberin olsun tüm zamanların en çok izlenen dizisi GOT. Lost falan değil. Sen öyle olduğuna kaptırmışsın kendini.
Aslında "bana göre" desen sıkıntı yok. Sonuçta zevkler ve renkler tartışılmaz. Sorsam babanneme büyük ihtimal en iyi dizi Bizimkiler der. Halama sorsam Rosalinda der. Olabilir. Ama sen "en büyük bütçeli, en çok ödül alan, en çok izlenen" gibi asılsız iddialarda bulunduğun için bu iddialarının asılsız olduğunu söylemek zorundayım.
GOT için kıyas edilebilecekler; Sherlock, Breaking Bad, Prison Break, Spartacus falan olur. Sonuçta herkes kendi sikletinde kıyaslanır. Yaprak Dökümü ile aynı siklette Lost demek ki onunla kıyaslıyorsun. Ama bence o kadar da kötü değildi. Bir kaç sezon iyiydi yine, öldürme o kadar.
Yaptığın kıyas tam olarak şu; Mısır vs ABD. Mısır'ın daha güçlü, büyük, zengin olduğunu iddia etmen ne kadar komik kaçarsa burada da aynı garip komiklik mevcut.
Yapman gereken sadece Google'da "tüm zamanların en çok izlenen dizisi, en yüksek maliyetli dizi, en çok ödül alan dizi" gibi aramalar yapman.
Hocam beni yanlış anlama ama Lost hayranı olman vasat üstü bir dizi olduğu gerçeğini değiştirmez. Ayrıca yalan yanlış sosyal medya paint çıktılarına da pek ina...
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CrystalCacik 11 ay
Ya lost biteli taaa ne kadar olmuş. Şu Türkiye’de bir Prison break iki lost ortalığı dağıttı. Diziye ulaşmanın zor olduğu zamanlardı birde bunlar. Şimdi ise daha basit olduğu halde got bu etkiyi yarattı mı?
Şu bir gerçek, lostun konusu daha ilgi çekiciydi. Berbat ettiler. Got ise sürekli üstüne koya koya daha heyecanlı hale geliyor. Bence insanlar bu yüzden got u seviyor.
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zero fear 11 ay CrystalCacik
Anlatamıyorsun bunlara anlatamazsın da sanki babamın oğlu çekti Lost'u
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imagineod 11 ay
Hala Lost'u savunuyor adam ya
Fanboyluğun,fanatikliğin ne derece kötü birşey olduğunu bu konuda görebilirsiniz.
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Moving On 11 ay
Yalnız arkadaş haklı, Game of Thrones daha popüler bir dizi, örneğin ülkenin en popüler sitelerinden biri olan ekşi'de lost adı altında 1388 sayfa, game of thrones adı altında ise 2895 sayfa entry girilmiş.
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adını nick koydum 11 ay
Bir insan öznel bir şeyin tartışmasını uzun paragraflarla yapacak kadar işsiz olamaz. DH di burası pardon
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redoracle 11 ay
Lost gerçekten çok balon bir diziydi, senaryoyu uydurup sallayıp yazmış olduklarını zaten senaristlerden biri bile itiraf etti.
Oyunculuklar desen zaten vasat.Neyini beğenmişler anlamadığım dizi(efektler hariç).
Got ise gelmiş geçmiş en çok tutan fantastik kitaplardan birinden (harry potter,yüzüklerin efendisi gibi) uyarlanmış çok sağlam senaryosu-hikayesi olan dizi(diğerinde adanın tıpası var?).
Sırf oyunculuk ve hikayesi diğer pekçok diziyle kıyaslanamaz bile,ancak şuda var ki en iyi dizi,film,müzik,tablo vs diye bişey de olamaz çünkü her insanın beğendiği tür,kıstas vs farklıdır.
Ama en fazla izlenen,oy alan,ödül alan vs olabilir tabi.
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Dodge 11 ay
Riski bir iş sonuçta ana yapımdan sonra çekilecek o tadı birçok insana vermeyebilir.Bekleyip göreceğiz.
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a_y_k_u_t 11 ay
Tüm zamanların en sevilen dizileri süper babadır, bizimkilerdir, kaygısızlardır bilemedin yedi numaradır...
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OverClocK1ng 11 ay
Tamam, Game Of Thrones da çok konuşuluyor ama bir zamanlar Dünyada herkes LOST u konuşuyordu yani...

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freshwind 11 ay
Arkadaş haklı, lost gotdan çok daha popüler olmuş kült bir dizidir. Her bölüm sonrası bir sonraki bölüme kadar forumları bırakın, arkadaş ortamlarında beyin fırtınası yapılırdı. Lakin son iki sezon ile bütün itibarını yerle bir edip bitti.
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-Nefer- 11 ay
Askerde dahi izlemeyi bırakmadığım bir dizidir. Merakla bekliyoruz.
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