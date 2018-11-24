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Rekabet Kurumu’ndan Sony Eurasia'ya 2.3 milyon lira ceza!

Rekabet Kurumu, Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’ye 2 milyon 346 bin TL para cezası verdi. Bu karar, dijital oyun fiyatlarıyla ilgili değil bayi fiyatlarına yapılan müdaheleden dolayı verildi.
5 ay
12,3b
1
18
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Rekabet Kurumu’ndan Sony Eurasia'ya 2.3 milyon lira ceza!
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Rekabet Kurumu’nun 28 Eylül tarihinde Sony Eurasia şirketine karşı başlattığı soruşturma sonuçlandı. Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’ye 2 milyon 346 bin TL para cezası verildi.

Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı, dijital PlayStation oyunlarının fiyatlarından dolayı soruşturma açmıştı. Rekabet Kurumu’nun bu kararının o soruşturma ile ilgisi bulunmuyor.

Rekabet Kurumu, bayilerinin satış fiyatını belirlerken rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açmıştı. Yapılan araştırmalar, savunmalar ve toplanan delillerin ardından oyçokluğu ile Rekabet Kuralları Kanunu’nu 4. maddesini ihlal ettiğine karar verildi.
Ayrıca Bkz. "Oyun fiyatları nedeniyle PlayStation Türkiye’ye soruşturma!"
DonanımHaber Forum üyeleri, yüksek oyun fiyatlarıyla nedeniyle Sony Eurasia'yı Ticaret Bakanlığı'na şikayet etmişti. Bu şikayetin ardından Ticaret Bakanlığı tarafından Sony Euroasia'ya soruşturma açıldı. Dijital oyun fiyatlarını haksız yere pahalıya sattığına karar verilmesi halinde Sony'ye yüklü para cezası verilebilir.

Rekabet Kurumu’nun açıklaması

"Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması

Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’nin, bayilerinin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda; toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor ve yazılı savunmalar değerlendirilerek, 22.11.2018 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 18-44/703-345 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:

- Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’nin online satışlar bakımından bayilerinin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine oyçokluğu ile,

- Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2017 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden,

- Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’ye 2.346.618,62 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir."



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burkibey 5 ay en beğenilen
Habere aha digitalden zafer kazandık diye girdim ama buruk sevinç yaşadım. Darısı digital oyun fiyatlarına bakalım
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Spoderman 5 ay
500.000 dolar falan ediyor galiba.
Adamlar için çerez parası. Caydırıcı bir ceza gelseydi keşke
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DH Misafiri 5 ay
fake olduğunu nasıl anladığınızı yazarsanız söylediğinizin manası olur.Bu tür roketler saatte 10 bin km hızla yükselir.Bu yüksekliğe çıkması 1 dakikadan az sürer.Süre yönüyle sıkıntı yok.Görüntüde bir kusur varsa ayrı mesele.Gerçek bir görüntüye benziyor.Daha önce bunun bir emsalini görmediğim için aslında şöyle olmalıydı diyecek bir durum göremedim şahsen
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cabriyo 5 ay
HAŞIRTTTTTT
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DH Misafiri 5 ay
yalnız buna sevinenleri de anlamak mümkün değil. kutulu oyunları pahalıya satan aral'ın şikayeti ile açılan davada sonuç bu. bu da ne demek? dijital oyunları daha da pahalıya alacaksınız demek.
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rohan32 5 ay
KOMİKMİŞ
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Elsa 5 ay
Başlangıç için güzel, darısı Xbox Live fiyatını Avrupa'nın en pahalısı haline getiren Microsoft'un başına
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ssbrutality 5 ay
Cezanın parası kimin cebine gidecek acaba merak ettim
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alemburda34 5 ay
Dijital içinde ceza olmalıydı aslında ceza ve 15 gün içinde fiyatlarda zorulu revize edilmesi şart koşulmalı
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Omisis046 5 ay
Ula 2 milyon lirayı kassam ben bile veririm, koca firmaya komaz.
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bluedevil866 5 ay
"maddesini ihlal ettiğine oyçokluğu ile," ....
sonra demeyin bu ulkeye neden yurt disindan yatirimci gelmiyor artik diye.
60 euroluk oyun kdvsi vs 400 lira. bizim millet atarli.
sony o parayi gider gosterir 10 yil vergi odemez...
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hacı.basat 5 ay
2 daire parası, ceza değil de şaka gibi olmuş, tabancanın tetiğine basınca dıkş yazan bayrak çıkması gibi bir şey.
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Onurmsq 5 ay hacı.basat
sony için birşey olmayabilir ama sony türkiye için çok fazla bu miktar.kaç aylık gelirlerini aldı kimbilir
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