Rekabet Kurumu’ndan Sony Eurasia'ya 2.3 milyon lira ceza!

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Rekabet Kurumu’nun 28 Eylül tarihinde Sony Eurasia şirketine karşı başlattığı soruşturma sonuçlandı. Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’ye 2 milyon 346 bin TL para cezası verildi.

Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı, dijital PlayStation oyunlarının fiyatlarından dolayı soruşturma açmıştı. Rekabet Kurumu’nun bu kararının o soruşturma ile ilgisi bulunmuyor.

Rekabet Kurumu, bayilerinin satış fiyatını belirlerken rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açmıştı. Yapılan araştırmalar, savunmalar ve toplanan delillerin ardından oyçokluğu ile Rekabet Kuralları Kanunu’nu 4. maddesini ihlal ettiğine karar verildi.

Ayrıca Bkz. "Oyun fiyatları nedeniyle PlayStation Türkiye’ye soruşturma!"

DonanımHaber Forum üyeleri, yüksek oyun fiyatlarıyla nedeniyle Sony Eurasia'yı Ticaret Bakanlığı'na şikayet etmişti. Bu şikayetin ardından Ticaret Bakanlığı tarafından Sony Euroasia'ya soruşturma açıldı. Dijital oyun fiyatlarını haksız yere pahalıya sattığına karar verilmesi halinde Sony'ye yüklü para cezası verilebilir.

Rekabet Kurumu’nun açıklaması

"Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması

Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’nin, bayilerinin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda; toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor ve yazılı savunmalar değerlendirilerek, 22.11.2018 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 18-44/703-345 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:

- Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’nin online satışlar bakımından bayilerinin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine oyçokluğu ile,

- Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2017 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden,

- Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’ye 2.346.618,62 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir."