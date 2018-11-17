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Oyun fiyatları nedeniyle PlayStation Türkiye’ye soruşturma!

DonanımHaber Forum’da bir araya gelerek harekete geçen oyuncuların çabası sonuç verdi. Yüksek oyun fiyatlarından dolayı PlayStation Türkiye hakkında soruştrma başlatıldı.
6 ay
27b
1
90
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Oyun fiyatları nedeniyle PlayStation Türkiye’ye soruşturma!
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Yüksek oyun fiyatlarından dolayı PlayStation Türkiye’yi Ticaret Bakanlığı’na şikayet eden oyuncuların tepkisi sonuç verdi. Ticaret Bakanlığı, Sony Eurasia Pazarlama A.Ş hakkında soruşturma başlattı.

DonanımHaber Forum’da bir araya gelerek harekete geçen oyuncular, toplu şikayet kampanyası başlattı. Binlerce oyunsever, şikayet metnini e-devlet üzerinden Ticaret Bakanlığına iletti. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı. Sony Eurasia Pazarlama A.Ş’nin savunması istendi.

PlayStation Store fiyatları şikayet konusu

Ticaret Bakanlığı, Sony Euroasia’dan şu bilgileri istedi:

  • Fiyat artışlarının nedeni 
  • Euro’ya endeksli ürünlerin diğer Avrupa ülkelerinde hangi fiyatla satıldığı ve bu fiyatlar ile maliyet unsurlarının Türkiye piyasasıyla paralellik gösterip göstermediğine dair detaylı bilgi
  • Döviz endeksli fiyat politikanız çerçevesinde ürünlerin fiyatlarını arttırırken, döviz düştükten sonra fiyatların neden indirilmediği hakkında bilgi
  • Bu maddelere ek olarak 7 maddede daha mali politikalarla ilgili bilgi isteniyor.
PlayStation Türkiye’den yapılan açıklamaya göre dijital oyun fiyatları İngiltere ofisi tarafından Euro endeksli olarak belirleniyor. Türkiye’de 469 TL’ye satılan bir oyun ABD, Hong Kong, BAE, Endonezya ve daha pek çok ülkede Türkiye fiyatından 100 TL daha ucuza satılıyor. Diğer Avrupa ülkelerindeki fiyatlara baktığımızda da yaklaşık olarak bizden 50 TL daha ucuza satın aldıklarını görüyoruz. Örneğin Red Dead Redemption 2, Türkiye’de 469 TL iken İspanya’da 428 TL ve İngiltere’de 420 TL’ye satılıyor.

Bugünlerde oyun satın almak zor hale geldi. Black Friday indirimleri de yeterli olmadı. Umarız kullanıcı yararına düzenleme yapılır.


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berkayjan 6 ay en beğenilen
Donanımhaber forumunun gücü işte bunlar. İyi ki varız.
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Spider_hip 6 ay
Döviz endeksli fiyat politikanız çerçevesinde ürünlerin fiyatlarını arttırırken, döviz düştükten sonra fiyatların neden indirilmediği hakkında bilgi

Bu soruya bayıldım.
Döviz endeksli fiyat politikanız çerçevesinde ürünlerin fiyatlarını arttırırken, döviz düştükten sonra fiyatların neden indirilmediği hakkında bilgi...
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1 Yanıt Yanıtla +84
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CaSsErDoDo 6 ay
Sony isterse şu dakikadan sonra oyun fiyatlarını 1000 TL yapsın isterse de ülkeyi terketsin gitsin. İhtiyacımız yok bu şirkete.
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DH Misafiri 5 ay
Merhaba. Yukarıda paylaşılan belgenin tamamını net olarak nereden bulabilirim?
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cabriyo 6 ay
bunu her sektöre yayın lütfen. columbia markasından apple a kadar.
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hetşat 6 ay
Dolar 7 Lira iken 299 TL'ye RDR2 Önsipariş satılınca ya bu niye bu kadar ucuz demedi kimse. Üç kuruşa Fifa 19 satıldığında kimse ağzını açmadı. Çok ucuza önsipariş Oddysey satıldı. Ama Endonezya'dan pahalı satılınca hemen şikayetler başlıyor.
Bu işin tek çözümü var Store Euro'ya bağlanacak. 60 Euro mu kardeşim ? Kredi kartınızdan o günün kuruyla 60 Euro çekilecek. TL ile fiyat verilmeyecek oyunun yanında Euro ile fiyatı yazacak. Nasıl olsa para İngiltere'ye gidiyor, fiyatları TR belirlemiyor.
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sfm1903 6 ay hetşat
sattıkları oyunlar dijital kopya hocam yani azalan çoğalan bir şey yok sony çalışanı falan olabilirsiniz bir tarafınız tutuşmuş olabilir alacağınız para düşmez yani :D sıkıntı yapmayın
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gageracer 6 ay
Yerli ve milli PlayStation store istiyoruz. Oyunistasyonu! Siteye de enflasyonla_topyekun.jpg koyduk mu kimsenin sesi çıkamaz.
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swat882 6 ay
Sırf oyun fiyatları nedeniyle pc ye dönmeyi düşünüyorum.
Playstation ı satacağım.
Uncharted last of us ve god of war serisini bitirdim.
Bir tek red dead kaldı onu oynamasamda olur, zaten çok vaktim olmuyor.
Arada bir de fifa 18 atıyordum ondan da sıkıldım.
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aycibin 6 ay
2inci el piysasının gözünü seveyim
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abrenax 6 ay
Kimi uzaya çıkar, kimi de oyun oynar.
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orhanyıldız 6 ay

Asıl şimdi sıçtık. Fiyatlar dahada artacaktır. Tüketiciye yönelik bir iyileştirme gördünüzmü daha önce?
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YojimboBanzai 6 ay
Fiyatların alım gücüne göre olması lazım Rusya da ki gibi.
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Ray Kurzweil 6 ay
Helal olsun emeği geçenlere.
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