Oyun fiyatları nedeniyle PlayStation Türkiye’ye soruşturma!

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Yüksek oyun fiyatlarından dolayı PlayStation Türkiye’yi Ticaret Bakanlığı’na şikayet eden oyuncuların tepkisi sonuç verdi. Ticaret Bakanlığı, Sony Eurasia Pazarlama A.Ş hakkında soruşturma başlattı.

DonanımHaber Forum’da bir araya gelerek harekete geçen oyuncular, toplu şikayet kampanyası başlattı. Binlerce oyunsever, şikayet metnini e-devlet üzerinden Ticaret Bakanlığına iletti. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı. Sony Eurasia Pazarlama A.Ş’nin savunması istendi.

PlayStation Store fiyatları şikayet konusu

Ticaret Bakanlığı, Sony Euroasia’dan şu bilgileri istedi:

Fiyat artışlarının nedeni

Euro’ya endeksli ürünlerin diğer Avrupa ülkelerinde hangi fiyatla satıldığı ve bu fiyatlar ile maliyet unsurlarının Türkiye piyasasıyla paralellik gösterip göstermediğine dair detaylı bilgi

Döviz endeksli fiyat politikanız çerçevesinde ürünlerin fiyatlarını arttırırken, döviz düştükten sonra fiyatların neden indirilmediği hakkında bilgi

Bu maddelere ek olarak 7 maddede daha mali politikalarla ilgili bilgi isteniyor.

PlayStation Türkiye’den yapılan açıklamaya göre dijital oyun fiyatları İngiltere ofisi tarafından Euro endeksli olarak belirleniyor. Türkiye’de 469 TL’ye satılan bir oyun ABD, Hong Kong, BAE, Endonezya ve daha pek çok ülkede Türkiye fiyatından 100 TL daha ucuza satılıyor. Diğer Avrupa ülkelerindeki fiyatlara baktığımızda da yaklaşık olarak bizden 50 TL daha ucuza satın aldıklarını görüyoruz. Örneğin Red Dead Redemption 2, Türkiye’de 469 TL iken İspanya’da 428 TL ve İngiltere’de 420 TL’ye satılıyor.

Bugünlerde oyun satın almak zor hale geldi. Black Friday indirimleri de yeterli olmadı. Umarız kullanıcı yararına düzenleme yapılır.