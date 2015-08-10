Reklam engelleme programları 21.8 milyar dolar kayba neden olacak

PageFair ve Adobe tarafından bugün yayınlanan "Reklam engellemenin maliyeti" adlı araştırma, her geçen gün biraz daha yaygınlaşan reklam engelleme alışkanlığının internet sektörü için ciddi kayıpları beraberinde getirdiğini gösterdi. Reklam engelleme eklentilerinin kullanım oranının geçtiğimiz yılda yüzde 41 artış gösterdiğine dikkat çeken bu yeni araştırmaya göre, reklam engelleme eklentilerinin intenet reklamcılığına bu yılki maliyeti yaklaşık 21.8 milyar dolar olacak.



Dünya genelinde yaklaşık 198 milyon aktif internet kullanıcısının reklam engelleme eklentisi kullandığını belirten PageFair, özellikle gençler ve teknolojiye meraklıları tarafından takip edilen sitelerin bu durumdan fazlasıyla etkilendiğini ifade etti. Bu durumun internet reklamcılığı üzerindeki kötü etkisini vurgulayan PageFair, bu tür yazılımların ücretsiz içeriklerin geleceğini tehlikeye soktuğunu belirtti.



Reklam engelleme yazılımı kullanım oranlarının ülkeden ülkeye fark ettiğini söyleyen PageFair, ABD'de yaklaşık 45 milyon aktif kullanıcının bu tür bir yazılım kullandığını açıkladı. Avrupa'da ise bu rakam 77 milyon aktfi kullanıcıya kadar yükseliyor. Reklam engelleme yazılımı kullanım oranlarının ilk sırasında ise, internet kullanıcılarının yüzde 36.7'sinin bu tür bir yazılım kullandığı Yunanistan geliyor. Türkiye'de ise reklam engelleme kullanımı yaklaşık yüzde 6'da.



Bu tür reklam engelleme yazılımları şimdilik büyük ölçüde masaüstü internet tarayıcılarında kullanılıyor olsa da, Asya'da mobil kullanıcıların da bu tür yazılımlara yöneldiği ve bu durumun çok yakında diğer bölgelere de yayılmasının beklendiği söyleniyor. Apple'ın iOS 9'daki Safari intenet tarayıcısı için Eylül ayından sonra reklam engelleme desteği sunacak olması, PageFair'in bu iddialarını destekliyor.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan PageFair kurucusu Sean Blanchfield, reklam engelleme yazılımı kullanan internet kullanıcılarının istemeden olsa milyonlarca dolar zarara neden olduğunu ve böylece sevdikleri internet sitelerine zarar verdiklerini belirtti.

http://www.techspot.com/news/61701-report-claims-ad-blocking-cost-industry-estimated-218.html