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Reklam engelleme programları 21.8 milyar dolar kayba neden olacak

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Reklam engelleme programları 21.8 milyar dolar kayba neden olacak
 PageFair ve Adobe tarafından bugün yayınlanan "Reklam engellemenin maliyeti" adlı araştırma, her geçen gün biraz daha yaygınlaşan reklam engelleme alışkanlığının internet sektörü için ciddi kayıpları beraberinde getirdiğini gösterdi. Reklam engelleme eklentilerinin kullanım oranının geçtiğimiz yılda yüzde 41 artış gösterdiğine dikkat çeken bu yeni araştırmaya göre, reklam engelleme eklentilerinin intenet reklamcılığına bu yılki maliyeti yaklaşık 21.8 milyar dolar olacak.
 Dünya genelinde yaklaşık 198 milyon aktif internet kullanıcısının reklam engelleme eklentisi kullandığını belirten PageFair, özellikle gençler ve teknolojiye meraklıları tarafından takip edilen sitelerin bu durumdan fazlasıyla etkilendiğini ifade etti. Bu durumun internet reklamcılığı üzerindeki kötü etkisini vurgulayan PageFair, bu tür yazılımların ücretsiz içeriklerin geleceğini tehlikeye soktuğunu belirtti.
 Reklam engelleme yazılımı kullanım oranlarının ülkeden ülkeye fark ettiğini söyleyen PageFair, ABD'de yaklaşık 45 milyon aktif kullanıcının bu tür bir yazılım kullandığını açıkladı. Avrupa'da ise bu rakam 77 milyon aktfi kullanıcıya kadar yükseliyor. Reklam engelleme yazılımı kullanım oranlarının ilk sırasında ise, internet kullanıcılarının yüzde 36.7'sinin bu tür bir yazılım kullandığı Yunanistan geliyor. Türkiye'de ise reklam engelleme kullanımı yaklaşık yüzde 6'da.
Reklam engelleme programları 21.8 milyar dolar kayba neden olacak
 
 Bu tür reklam engelleme yazılımları şimdilik büyük ölçüde masaüstü internet tarayıcılarında kullanılıyor olsa da, Asya'da mobil kullanıcıların da bu tür yazılımlara yöneldiği ve bu durumun çok yakında diğer bölgelere de yayılmasının beklendiği söyleniyor. Apple'ın iOS 9'daki Safari intenet tarayıcısı için Eylül ayından sonra reklam engelleme desteği sunacak olması, PageFair'in bu iddialarını destekliyor.
 Konu hakkında açıklamalarda bulunan PageFair kurucusu Sean Blanchfield, reklam engelleme yazılımı kullanan internet kullanıcılarının istemeden olsa milyonlarca dolar zarara neden olduğunu ve böylece sevdikleri internet sitelerine zarar verdiklerini belirtti.

http://www.techspot.com/news/61701-report-claims-ad-blocking-cost-industry-estimated-218.html Yorum Yaz
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 3 yıl en beğenilen
Bir sayfaya 20 tane reklam koyanlar, şapkayı önlerine koyup düşünsün
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C-AyaR 3 yıl
Acaba bir kurum da bu kadar reklam koymanın maliyetini hesaplamış mı?

  • Dünya internet trafiğine ne kadar yük oluşturuyor, maliyeti nedir?
  • Kısıtlı internet kotası olan insanlara ne kadar yük getiriyor, maliyeti nedir?
  • Virüslü reklamlardan kaç kullanıcı etkileniyor, maliyeti nedir?
  • Sayfaların görüntülenmesini geciktirerek ne kadarlık iş gücü kaybına neden oluyor, maliyeti nedir?
  • İnternet'e giren milyarlarca cihazın sayfa görüntülemek fazladan harcadığı işlem gücünün enerji olarak karşılığı nedir?
  • İnternet altyapısını oluşturan tüm elektronik cihazların reklam gösterimi için harcadığı ekstra işlem gücünün enerji olarak karşılığı nedir? son iki maddenin küresel ısınmaya katkısı ne kadardır?

Biri de bunları hesaplasın, hangisi daha mantıklı görelim.
Acaba bir kurum da bu kadar reklam koymanın maliyetini hesaplamış mı?Dünya internet trafiğine ne kadar yük oluşturuyor, maliyeti nedir?...
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mcrew 3 yıl
valla reklam engelleme programlarından allah razı olsun

hatta bağış bile yapmayı düşünüyorum onlara

çok başarılı çalışıyorlar tebrik ediyorum
valla reklam engelleme programlarından allah razı olsunhatta bağış bile yapmayı düşünüyorum onlaraçok başarılı çalışıyorlar tebrik ediyo...
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alito 3 yıl
Beter olsunlar! Hayvan gibi şeyapıp 50 tane reklamı bir sayfaya koyanlara az bile.
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BekirTemel 3 yıl
İnsanlık için en hayırlı büyük maddi kayıp bu olur ama.
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taner_bnz 3 yıl
Baygınlık verecek kadar reklam vermeseler kimse bu tip programlara gerek duymaz.
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Batuist 3 yıl
Bu işin cılkını çıkarmadan önce düşünsünler.
Örneğin DH editörleri bile incelemelerinde kendi sitelerinin ne kadar reklam dolu olduğunu söylüyorlar. Bizim site bile bu kadar akıcı çalışıyorsa diğer sitelere bakmaya gerek yok misali sözler ve kullanım şekliyle aslında bizim adblock gibi eklentileri kullanmakta ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyorlar.
Ama yine çok şanslılar ki Türkiyede bu eklentiler toplamda %6 gibi bir kullanım oranında kalmış..
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DH Misafiri 3 yıl
Reklam engelleme proğramı süper ya donanimhaber.com'un lak diye ortaya çıkan saçma sapan reklamları ve youtubenin 10 dakikalık video içerisindeki 5 tane reklamından kurtardılar beni internette dolaşmak daha güzel şimdi :D
Reklam üzerinden para kazanıldığının elbette farkındayız bazı işlerin reklam olmada olmayacağının da farkındayız ama bu paranın kölesi olacağınız anlamına gelmemeli kim çok para verirse ona göre istediği heryere reklam koyarız anlamınada gelmemeli yandaki reklamlar tamam da ekranın ortasında çıkan koskoca saçma reklamlar çok kötü oluyor ve sitenin kalitesini düşürüyor.
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emre1393 3 yıl
Miui tarayicisinda kendinden reklam engelleyici var, Chrome da da zaten eklentisi var, bir de host dosyası atıyorsun bitti gitti
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DH Misafiri 3 yıl
Ben flash player'ı kullanıcıya sor seçeneği ile kullanıyorum artık. Gerekirse hiç kurmamda...
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adını nick koydum 3 yıl
Ad Blocck lar favori yazılımım. Bağış yapmak gerek.
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PsychicPower 3 yıl
Reklam engelleme alışkanlığının bu kadar hızlı yayılmasına şaşmamak lazım. Öyle websiteler var ki, bir makale okurken aşağı kaydırdığınızda pop up gösteriyor. Yada sayfanın görünür görünmez her yerine link konulduğu için direk reklam sayfasına yönlendiriliyorsunuz. İstenmeden tıklanılmasını sağlayarak, yada sayfayı reklama boğarak daha fazla kazanç elde etmeye çalışan websiteler yüzünden web deneyimimiz berbat oluyorsa kimse bizi suçlayamaz.
Bu arada, reklama karşı bir insan değilim, hatta daha önceden baktığım ürünleri ve benzerlerini gösteren google reklamlarını seviyorum bile diyebilirim. Zaten ilgi duyduğum için açıp bakmaktan çekinmiyorum.
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psychowho 3 yıl
Bir sayfada 2 reklam görmek kullanıcıyı rahatsız etmez. Ama 20 tane görmek çıldırtır. Sayfanın sağında, solunda reklam görmekle tam bir şey yaparken "PAT" diye reklam çıkması aynı şey değil. Telefonumda bile reklam engelleyici var. Hiç de üzülmüyorum. Kullanıcıyı rahatsız ederlerse, eninde sonunda kendileri de rahatsız olurlar!
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