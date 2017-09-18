Reklamsız YouTube Red reklam göstermeye başladı

Google'ın ücretli abonelik karşılığında reklamsız video izleme deneyimi sunan YouTube Red hizmeti son günlerde bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmış durumda. Zira reklamsız içerik sunmayı vadeden Red hizmetinde reklam görüntülenmeye başladı. YouTube Red abonesi olan bazı kullanıcılar konuyla ilgili ekran görüntüleri paylaşmış durumdalar.

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Yayınlanan resimlerden de görülebileceği gibi, hizmet şu anda hem ana sayfada hem de belirli videoların alt kısmında reklam yayınlıyor. Durumdan rahatsız olan bir kullanıcı memnuniyetsizliğini ifade etmek için Google'a iletişime geçse de net bir yanıt aldığını söylemek zor. Oysa Google, Red üyelik detaylarında açıkça reklamsız bir deneyim garanti ediyor. İlgili sayfanın Reklamsız videolar bölümündeki açıklama şu şekilde;

"Reklamsız videolar, YouTube Red hesabı oturumunuz açıkken youtube.com ve YouTube uygulamalarında desteklenir. YouTube Red ile YouTube tarafından sunulan videodan önce ya da videonun ortasında gösterilen video reklamlar, banner reklamlar, arama ağı reklamları, ana sayfa banner reklamlar ve video içi yer paylaşımlı metin reklamlar gibi reklamları görmezsiniz.

Video ek açıklamaları, diğer videolara bağlantılar, fragmanlar veya öne çıkan ya da önerilen videolar gibi tanıtım amaçlı diğer içerikler gösterilebilir. Politikalarımız içerik oluşturucuların içeriklerine reklam eklemesine izin vermez ancak bir içerik oluşturucunun videolarına ürün yerleşimleri, arızi marka bilinci oluşturma öğeleri veya üçüncü taraf reklamlar eklediği durumlar da olabilir. Bunun tipik bir örneği bir konser veya spor etkinliğinin canlı akışıdır."

Kullanıcıları rahatsız etmeye başlayan bu gelişmeye karşı gerekli bilgilendirme yapılmazsa, aboneler Red'in sunduğu reklamsız içerik deneyimini yaşayabilmek için üçüncü parti reklam engelleyiciyle birlikte ücretsiz YouTube hizmetine geri dönebilir.