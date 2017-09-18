Reklamsız YouTube Red reklam göstermeye başladı

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Google'ın ücretli abonelik karşılığında reklamsız video izleme deneyimi sunan YouTube Red hizmeti son günlerde bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmış durumda. Zira reklamsız içerik sunmayı vadeden Red hizmetinde reklam görüntülenmeye başladı. YouTube Red abonesi olan bazı kullanıcılar konuyla ilgili ekran görüntüleri paylaşmış durumdalar.Ayrıca Bkz. "Samsung sonunda Bixby butonunun devre dışı bırakılmasına izin verdi"
Yayınlanan resimlerden de görülebileceği gibi, hizmet şu anda hem ana sayfada hem de belirli videoların alt kısmında reklam yayınlıyor. Durumdan rahatsız olan bir kullanıcı memnuniyetsizliğini ifade etmek için Google'a iletişime geçse de net bir yanıt aldığını söylemek zor. Oysa Google, Red üyelik detaylarında açıkça reklamsız bir deneyim garanti ediyor. İlgili sayfanın Reklamsız videolar bölümündeki açıklama şu şekilde;
"Reklamsız videolar, YouTube Red hesabı oturumunuz açıkken youtube.com ve YouTube uygulamalarında desteklenir. YouTube Red ile YouTube tarafından sunulan videodan önce ya da videonun ortasında gösterilen video reklamlar, banner reklamlar, arama ağı reklamları, ana sayfa banner reklamlar ve video içi yer paylaşımlı metin reklamlar gibi reklamları görmezsiniz.
Video ek açıklamaları, diğer videolara bağlantılar, fragmanlar veya öne çıkan ya da önerilen videolar gibi tanıtım amaçlı diğer içerikler gösterilebilir. Politikalarımız içerik oluşturucuların içeriklerine reklam eklemesine izin vermez ancak bir içerik oluşturucunun videolarına ürün yerleşimleri, arızi marka bilinci oluşturma öğeleri veya üçüncü taraf reklamlar eklediği durumlar da olabilir. Bunun tipik bir örneği bir konser veya spor etkinliğinin canlı akışıdır."
Kullanıcıları rahatsız etmeye başlayan bu gelişmeye karşı gerekli bilgilendirme yapılmazsa, aboneler Red'in sunduğu reklamsız içerik deneyimini yaşayabilmek için üçüncü parti reklam engelleyiciyle birlikte ücretsiz YouTube hizmetine geri dönebilir.
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eskiden bir blog sitesi yapardın dünyanın her yerinden insan akardı !
şimdi analiz sayfasına bakarsan sayfa TR ip si üzerinden giriliyor diye
TR den giren veya Trkç kullananları yönlendiriyor !
sayfa ingilizce olsa bile bu durum gelir tüketimi açısında reklamlarda ciddi azalmalara sebep oluyor !
yerel ağlar konusunda sosyal medya başı çekiyor !
google facebook kadar iyi iş yapamıyor !
google zamanında google reklamlarında az biraz fena sayılmayacak kadar kazandık
sonrası akar birden kesildi !!!
şu an ticari bir firma falan olsam
google reklamları abuk sabuk dağıtım yaptığı için
gider direk facebook a reklam veririm !!!
şu an reklam anlamıyla google ın elinde bir tek youtube kaldı !
onunla ne yapamaya çalışıyor bilinmez !
bence her cümle sonunda ünlem yerine nokta denen şeyi kullanmalısın
örneğin bir gençlik dizisi seyrederken pat diye çocuk bezi veya yaşlılar için diş protezi yapıştırıcısı çıkmayacak çünkü dizinin hedef kitlesi gençlik ise gençliğin tüketebileceği ürünler dizi veya film oyuncuları tarafından kullanılan ürünler olacak yani öyle pat diye araya mekan değiştiren ses ve görüntü olayı girmeyecek !
ben bunu 20 yıl kadar önce söylemiştim kimse inanmamıştı. ama insanlara rahat bir dizi veya film keyfi yaşatmazsanız ! insanlar diğer alternatiflere kayarlar !
bakınız en son gittiğim sinemada aralarda 20 dk reklam izlemek zorunda kalmıyor musunuz !?
TV amacından sapmış bir kutu haline geldi. Bir çok kavram asıl ilk anlamlarını kaybetti aslına bakarsanız. yine de Büyük TV kanalları reklam gösteriyor olsa bile sundukları içeriklerle bunu hakediyorlar. Örneğin NBC kanalındaki dizi ve sinema içeriklerine bakınca hepsinin ücretsiz yayınlandığını görüyoruz. Senden tek istediği de reklamları izlemen. Youtube de aynısını yapabilir.
Reklam işi internet sayfasında artık bir nitelik kazanmalı. BBC kanalı ve internet sitesi Birleşik Krallık sınırları içinde asla reklam almayan bir yayın kuruluşu. Eskiden hiçbir şekilde almazdı ama Google reklam ağı cezbetmiş olacak ki BK dışındaki ülkelerde reklam ağına dahil olduğunu ilan etti geçen gün. Bence Google reklamcılık kalitesini düşüren bir şirket. Eskiden reklamcılığın bir düzeyi vardı. Çekilen reklam filmleri bile sinema standratlarını zorlardı. Google çıkınca herkes kolayına kaçıp bu ağa kendini yazdırdı. Yakında Google TV kanalı kurup alttan üstten reklam gösterdiği yayınlara başlarsa şaşırmam. Şu anki Türkiye'deki Tv'lerin durumu aynen böyle. Bence Google gibi şirketler kendi ülkelerini önemseyip dünyanın geri kalanına ucuz niteliksiz iş anlayışıyla yaklaşıyorlar.
Hayatta da işsiz kalmaz. Reklamcılık kadar gereksiz bir sektör bilmiyorum ben. Vur dedi birisi, bunlar da öldürdü. Radyo, televizyon sırf reklam yüzünden takip edilmez hale geldi. Internet ise tam bir keşme keş, insanlar interneti bedava kullanmıyor (hele ki bizim gibi ülkeler daha da beter). Dünya kadar para bayılıyoruz İSS'lere ve içeriği ulaşamadığımız gibi reklamlara boğuluyoruz. 27" ekran da bile içerik bazan okunmaz hale geliyor. Reklam yayınlama tamamen beleşten para kazanma, başka bir şey değil benim gözümde.
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