Renault 2020 yılından sonra dizel satışını durdurmayı planlıyor

Dizel araçlar ülkemizde olduğu gibi Avrupa'da da oldukça tercih ediliyor. 2019 yılından itibaren Euro 6 emisyon standartları iyice sertleşmeye başlıyor, o yıl itibariyle yeni araçların emisyon performans testleri gerçek sürüş senaryolarına göre gerçekleştirilecek. Bu da demek oluyor ki üreticiler emisyon sistemleri için daha çok para harcamak zorunda kalacak.

Reuters'dan bir rapora göre Renault dizele yapacağı yatırımları tekrar gözden geçiriyor. Hatta Fransız firma maliyeti giderek artan emisyon ekipmanları nedeniyle dizel motorların çoğu Avrupa pazarı araç modellerinden yok olmasını bekliyor. Yaz tatili öncesi Renault buluşmasına katılan kaynağın belirttiğine göre Renault'un baş rekabet memuru Thierry Bollore sertleşen standartlar ve test metodları nedeniyle gerekecek yüksek teknolojilerin maliyetleri oldukça arttıracağını ve bu nedenden ötürü dizelin pazar dışında kalacağını düşünüyor.

Kısaca özetlemek gerekirse Renault'un tahminlerine göre 2020'ye kadar emisyon standartları dizel motorların Renault Clio gibi B segmenti araçların ve hatta Renault Megane gibi bazı C segmenti araçların dışına itilmesine neden olacak. Renault şu anda bu konuda kamuoyuna karşı sessiz kalsa da firmanın B ve C segmentinde teslim ettiği 1.6 milyon aracın %60'ını dizel versiyonlar oluşturuyor. Her ne kadar yakıt tasarrufu açısından dizel araçlar önde olsa da bu araçların benzinli veya hibrit modellere göre çevreyi daha çok kirlettiği de bir gerçek.

