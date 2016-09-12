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Renault 2020 yılından sonra dizel satışını durdurmayı planlıyor

Artan emisyon standartları ve zorlaşan testler otomobil üreticilerini emisyon cihazlarına daha fazla yatırım yapmaya zorluyor. Artacak maliyetleri göz önüne alan Renault dizel satışını bitirebilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Dizel araçlar ülkemizde olduğu gibi Avrupa'da da oldukça tercih ediliyor. 2019 yılından itibaren Euro 6 emisyon standartları iyice sertleşmeye başlıyor, o yıl itibariyle yeni araçların emisyon performans testleri gerçek sürüş senaryolarına göre gerçekleştirilecek. Bu da demek oluyor ki üreticiler emisyon sistemleri için daha çok para harcamak zorunda kalacak.
Reuters'dan bir rapora göre Renault dizele yapacağı yatırımları tekrar gözden geçiriyor. Hatta Fransız firma maliyeti giderek artan emisyon ekipmanları nedeniyle dizel motorların çoğu Avrupa pazarı araç modellerinden yok olmasını bekliyor. Yaz tatili öncesi Renault buluşmasına katılan kaynağın belirttiğine göre Renault'un baş rekabet memuru Thierry Bollore sertleşen standartlar ve test metodları nedeniyle gerekecek yüksek teknolojilerin maliyetleri oldukça arttıracağını ve bu nedenden ötürü dizelin pazar dışında kalacağını düşünüyor.
Kısaca özetlemek gerekirse Renault'un tahminlerine göre 2020'ye kadar emisyon standartları dizel motorların Renault Clio gibi B segmenti araçların ve hatta Renault Megane gibi bazı C segmenti araçların dışına itilmesine neden olacak. Renault şu anda bu konuda kamuoyuna karşı sessiz kalsa da firmanın B ve C segmentinde teslim ettiği 1.6 milyon aracın %60'ını dizel versiyonlar oluşturuyor. Her ne kadar yakıt tasarrufu açısından dizel araçlar önde olsa da bu araçların benzinli veya hibrit modellere göre çevreyi daha çok kirlettiği de bir gerçek.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/renault-plans-to-phase-out-diesel-engines-by-the-turn-of-the-decade-ar174402.html Yorum Yaz
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YasinKsmG 3 yıl en beğenilen
Hani bizim yerli arabamız vardı o ne oldu bilen var mı? 2020 de yapılacaktı ama bmw renault gibi pek çok marka artık dizel benzinli araba üretimini 2019 da bitireceğini söylüyor. Biz hala akk yi 2019 da kaldırılacak derdindeyiz ....
Hani bizim yerli arabamız vardı o ne oldu bilen var mı? 2020 de yapılacaktı ama bmw renault gibi pek çok marka artık dizel benzinli araba üretimini 2019 da biti...
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1 Yanıt Yanıtla +51
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xxxx1 3 yıl
Elektrik li araçlar; dızelıde, benzınlıyıdı işini bıtırcek.
Birazda geç bile kalındı,sektor yıllardır bilınclı olarak milat degıstırmedı,petrol şirketleri baskısı vs.tesla harekete geçirdi sağolsun.
Elektrik li araçlar; dızelıde, benzınlıyıdı işini bıtırcek.Birazda geç bile kalındı,sektor yıllardır bilınclı olarak milat degıstırmedı,petrol şirketleri ba...
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3 Yanıt Yanıtla +23
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clb12 3 yıl
Her ne kadar vw e laf atsalar da renault peugeot vs. Markalarda farkında fabrika emisyon verileriyle gerçek sürüş emisyon değerleri arasında dağlar kadar fark olduğunun. Son skandaldan sonra da bununla başa çıkamayacaklarını düşünüp bir çoğu hybrid ve turbo benzinliye yönelmeye başladı bile.
Her ne kadar vw e laf atsalar da renault peugeot vs. Markalarda farkında fabrika emisyon verileriyle gerçek sürüş emisyon değerleri arasında dağlar kadar fark ...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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bozak07 3 yıl
Türkiye'de devam eder merak etmeyin.
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Dukkha 3 yıl
peki elektrikli olsun araçlar 3 milyar aracın bataryası 5 yıl sonra dolduğunda ne olacak? elimizde 3 milyar batarya. Bu bataryanın içeriği toprağa karıştığında ne olacak? yapabilecekler mi çevreye yararlı batarya? yapabilecekler mi aracın üzerinde evladiyelik batarya, o zaman dizeli,benzini kesip at satma eyvallah.Ama daha saman yok ot bitmemiş dizeli kesecem diyorsun akla farklı şeyler gelir.
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mikailhanaltınkaya 3 yıl Dukkha
Bende bunu demek istiyorum bunların derdi çevre falan değil bunların derdi daha büyük olma daha fazla para herşeyin daha fazlası
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yenerbalcı 3 yıl
demek ki kaliteyi düşürecek
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Kaiser75 3 yıl
elektrikli araçları şarj etmek için gereken enerji nasıl sağlanacak? bu da önemli bir problem değil mi??
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FRAPS_TR 3 yıl
Batarya işi çözülmeden elektriklinin geleceği parlak değil , ama batarya sorunu çözülürse menzil 1000 km olursa , herkes talep eder.Bataryalar hem çok pahalı hemde 5 yıla kadar çöp oluyor. Kullanılmaz hale geliyor.
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Kaiser75 3 yıl
Hibrid motor elektriklilerden daha önce yaygınlaşır diye düşünüyorum.
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aNTIWIRUS 3 yıl
tsi motorlar çok başarılı renault neden olmasın ? ayrıca gerçekten çevre kirliliği git gide daha da özümsenmeli yarınlara bizden sonraki nesillere güzel bir çevre bırakabilmek bu önemli.
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mikailhanaltınkaya 3 yıl
Şimdi çevre çevre diyoruz eyvallah da elektirik de zararlı nasıl mı bunun bataryası var ve bu çevreye çok zararlı düşünün 10 yıl sonra 500 milyon insan elektirikli ye geçti 15 yİl sonra da 1 milyar insan bi 7-10 yıl geçince bu Bataryalar ölmeye başlayacak ve atılacak e noldu bi anda rahat 300 ila 500 milyon batarya çöp yani elde var 0 gene çevreye zarar. Bence direk lpg ve doğalgaz a yönrlmeleri lazım ikinci yakıt olarak da benzin o da sadece yolda kalma durumunda benzinliğe kadar gidebilmek için tabi tek dertleri çevreyse
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Elektrikli araçlar bahane gibi geliyor başka işlerde var ama neyse.
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superegoid 3 yıl
Renault ya çözümü söylüyorum.

Bütün dizel araç üretimini türkiyeye kaydırıyorsun.

Burda öyle emisyon memisyon derdi olmadığı için, euro 6 motorları euro 1 e çevirip öyle üretiyon.

Sonra da sanki euro 6 standardında yapmışsın, o kadar para harcamışsın gibi aynen euro 6 dizel motor fiyatına satıyon.

8 ay kuyruk olmazsa gel beni bul.

Ha dizel otomatik olacak ama.

Not:telif ücretinde anlaşırız.
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zotacing 3 yıl
Türkiye'de yıllık ortalama 100.000 adet araç satan Renault, dizel motor satışını durdurursa, Türkiye'de yıllık 5000 tane araç ancak satar.

İyi de olur, filocu ve rent a car'lardan kurtuluruz.
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