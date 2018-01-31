Renault Zoe'ya üç farklı yerden "En İyi" ödülü geldi

Üç farklı ödül
Fransız üreticinin mini elektrikli aracı Zoe, pazardaki iddiasını ödüllerle perçinlemeye devam ediyor. Bu aracı kim hangi sebeple seviyor olursa olsun, kendisi çeşitli sıralama ve yarışmalarda en üst sırada yer almayı başardı. Tamamen elektrikli araç bu yıl da üç farklı zaferle bu başarısını devam ettirmeyi bildi.
Renault Zoe, What Car? 2018 Ödüllerinde bu yıl da "£20.000'un altında en iyi elektrikli araç" unvanını kazandı. Böylece Zoe bu başarısı 5 yıl üst üste sürdürerek büyük bir başarı elde etmiş oldu.
Buna ek olarak, Zoe bu yıl Company Car Today Ödüllerinde de “Yılın elektrikli aracı” ödülüne layık görülürken, Diesel Car ve Eco Car Magazine tarafından da ayrıca “En iyi elektrikli araç” ödülünü kazanarak toplamda üç farklı ödülü listesine katmış oldu.
Zoe’nun satış başarısı ve kazandığı ödüller aslında sürpriz değil. Zira rakamlara bakıldığında Avrupalıların bu aracı diğer elektrikli araçlara göre bir hayli fazla tercih ettiği görülüyor.
https://cleantechnica.com/2018/01/30/renault-zoe-named-best-electric-car-3-separate-awards-1-5th-consecutive-year/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hesabınıza göre 5 yıl yakıt fiyatı sabit , yıllık MTV ve araç bakım giderlerini hiç hesaba katmamışsınız. Araçlardan birini sıfır km diğerini ikinci el olarak fiyatlamışsınız vs vs.
Yaptığınız hesabın tam tersi hesabını da çıkarmak mümkün.
Zoe 130 bin
Clio icon edc dci 102 bin
Her gün gidiş dönüş 200 km mesafede otursan ( örnek çeşme - Alsancak)
Alsancakta belediye ücretsiz şarj istasyonları var. Yani şarj elektrik masrafı olmadan her ay 25 gün işe gitsen 5000 km yakıt maliyeti zoe için 0 TL.
5 yıl aynı güzergahı kullansan 5 yılda 300 bin km yakıt maliyeti 0 TL.
MTV maliyeti 0 TL
Bakım maliyeti ise fosil yakıtlının 3 te 1 i maliyette. Hatta 300 bin km için aradaki fark uçurum olur, trigerdi ağır bakımdı edc idi derken.
Kısaca masrafsız 300 bin km yaptın.
Clio için ise akaryakıta hiç zam gelmese ve aynı güzergahı kullansan 6,5 tüketim hesapla çünkü zoe de otoyolun el verdiği en yüksek süratle gidebiliyorsun sürekli , yani 130.
6,5 litre motorin tüketen 35 kuruş. Çarp 300 bin km ile = 105 bin Tl yakıt masrafın.
Daha dur ama bitmedi. 5 yıl mtv hiç zam gelmese 7500 Tl de o var. 20 kez bakıma girsen her defasında en az 400 tl fazla ödeyeceksin. 8000 tl de o.
Yani hiç bir şeye zam gelmezse 120 bin ödeyeceksin. Başta verdiğin farkı düş 28 bin lira. Yine 92 bin kardasın.
Millet taksi olarak kullanmaya başladı İstanbul da. Amsterdam da Tesla taksiden geçilmiyor. Bu sistem değişecek , hep beraber izleyeceğiz.
Çok ucuz, yazık bize valla