Renault Zoe'ya üç farklı yerden "En İyi" ödülü geldi

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Renault’un elektrikli araç pazarındaki iddialı yüzü Zoe, ilk ortaya çıktığından bu yana oldukça yoğun ilgi gördü. Bunun sebebi belki kulağa hoş gelen ismi olabilir. Fiyatına göre iyi bir kalite sunması, yada stili ve boyutu da olabilir. Ancak görünen o ki bu aracın ilgi görmesinin sebebi bunların toplamı.

Üç farklı ödül

Fransız üreticinin mini elektrikli aracı Zoe, pazardaki iddiasını ödüllerle perçinlemeye devam ediyor. Bu aracı kim hangi sebeple seviyor olursa olsun, kendisi çeşitli sıralama ve yarışmalarda en üst sırada yer almayı başardı. Tamamen elektrikli araç bu yıl da üç farklı zaferle bu başarısını devam ettirmeyi bildi.

Renault Zoe, What Car? 2018 Ödüllerinde bu yıl da "£20.000'un altında en iyi elektrikli araç" unvanını kazandı. Böylece Zoe bu başarısı 5 yıl üst üste sürdürerek büyük bir başarı elde etmiş oldu.

Buna ek olarak, Zoe bu yıl Company Car Today Ödüllerinde de “Yılın elektrikli aracı” ödülüne layık görülürken, Diesel Car ve Eco Car Magazine tarafından da ayrıca “En iyi elektrikli araç” ödülünü kazanarak toplamda üç farklı ödülü listesine katmış oldu.

Zoe’nun satış başarısı ve kazandığı ödüller aslında sürpriz değil. Zira rakamlara bakıldığında Avrupalıların bu aracı diğer elektrikli araçlara göre bir hayli fazla tercih ettiği görülüyor.

https://cleantechnica.com/2018/01/30/renault-zoe-named-best-electric-car-3-separate-awards-1-5th-consecutive-year/