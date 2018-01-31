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Renault Zoe'ya üç farklı yerden "En İyi" ödülü geldi

Küçük yapısı, tasarımı, uygun fiyata sunduğu kalite bakımından Avrupa'da oldukça sevilen Renault Zoe, bu yıl da üç farklı ödül kazanarak başarısını perçinlemeye devam etti.
1 yıl
3,1b
1
24
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Renault Zoe'ya üç farklı yerden
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Renault’un elektrikli araç pazarındaki iddialı yüzü Zoe, ilk ortaya çıktığından bu yana oldukça yoğun ilgi gördü. Bunun sebebi belki kulağa hoş gelen ismi olabilir. Fiyatına göre iyi bir kalite sunması, yada stili ve boyutu da olabilir. Ancak görünen o ki bu aracın ilgi görmesinin sebebi bunların toplamı.

Üç farklı ödül 

Fransız üreticinin mini elektrikli aracı Zoe, pazardaki iddiasını ödüllerle perçinlemeye devam ediyor. Bu aracı kim hangi sebeple seviyor olursa olsun, kendisi çeşitli sıralama ve yarışmalarda en üst sırada yer almayı başardı. Tamamen elektrikli araç bu yıl da üç farklı zaferle bu başarısını devam ettirmeyi bildi.

Renault Zoe, What Car? 2018 Ödüllerinde bu yıl da "£20.000'un altında en iyi elektrikli araç" unvanını kazandı. Böylece Zoe bu başarısı 5 yıl üst üste sürdürerek büyük bir başarı elde etmiş oldu.

Buna ek olarak, Zoe bu yıl Company Car Today Ödüllerinde de “Yılın elektrikli aracı” ödülüne layık görülürken, Diesel Car ve Eco Car Magazine tarafından da ayrıca “En iyi elektrikli araç” ödülünü kazanarak toplamda üç farklı ödülü listesine katmış oldu.

Zoe’nun satış başarısı ve kazandığı ödüller aslında sürpriz değil. Zira rakamlara bakıldığında Avrupalıların bu aracı diğer elektrikli araçlara göre bir hayli fazla tercih ettiği görülüyor.


https://cleantechnica.com/2018/01/30/renault-zoe-named-best-electric-car-3-separate-awards-1-5th-consecutive-year/ Yorum Yaz
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Gediklii 1 yıl en beğenilen
orada 20 bin euro bizde 130.000 TL
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ridleyscott 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ŞEHİR İÇİ İŞE GİDİŞ 25KM GELİŞ 25KM YAPAN BİRİSİ OLARAK
0.40 KRŞ YAKAN BİR ARAÇ GÜNDE 20TL YAKIT YAKIYOR
365 GÜNDE 7300TL YAPAR
5 SENEDE 36.500TL YAKITA GİDİYOR.
EE KABA Bİ HESAPLA 2.EL CLİO 4 SPORT 1.5 KULLANDIĞIMI FARZEDERSEK 40.000TL ARAÇ
36.500TL'DE 5 SENELİK YAKIT OLARAK HESAP ETSEK 76.500TL YAPAR.
130.000TL NEREDE 75.000TL NEREDE ?
ÜSTELİK UZUN YOLA GİDİCEKSİNİZ YOK ŞARJIM BİTTİ YOK O OLDU YOK BATARYASI ESKİDİ .
KİM UĞRAŞIR ARKADAŞLAR ALLAH AŞKINIZA.

Hesabınıza göre 5 yıl yakıt fiyatı sabit , yıllık MTV ve araç bakım giderlerini hiç hesaba katmamışsınız. Araçlardan birini sıfır km diğerini ikinci el olarak fiyatlamışsınız vs vs.
Yaptığınız hesabın tam tersi hesabını da çıkarmak mümkün.
Zoe 130 bin
Clio icon edc dci 102 bin
Her gün gidiş dönüş 200 km mesafede otursan ( örnek çeşme - Alsancak)
Alsancakta belediye ücretsiz şarj istasyonları var. Yani şarj elektrik masrafı olmadan her ay 25 gün işe gitsen 5000 km yakıt maliyeti zoe için 0 TL.
5 yıl aynı güzergahı kullansan 5 yılda 300 bin km yakıt maliyeti 0 TL.
MTV maliyeti 0 TL
Bakım maliyeti ise fosil yakıtlının 3 te 1 i maliyette. Hatta 300 bin km için aradaki fark uçurum olur, trigerdi ağır bakımdı edc idi derken.
Kısaca masrafsız 300 bin km yaptın.
Clio için ise akaryakıta hiç zam gelmese ve aynı güzergahı kullansan 6,5 tüketim hesapla çünkü zoe de otoyolun el verdiği en yüksek süratle gidebiliyorsun sürekli , yani 130.
6,5 litre motorin tüketen 35 kuruş. Çarp 300 bin km ile = 105 bin Tl yakıt masrafın.
Daha dur ama bitmedi. 5 yıl mtv hiç zam gelmese 7500 Tl de o var. 20 kez bakıma girsen her defasında en az 400 tl fazla ödeyeceksin. 8000 tl de o.
Yani hiç bir şeye zam gelmezse 120 bin ödeyeceksin. Başta verdiğin farkı düş 28 bin lira. Yine 92 bin kardasın.
Millet taksi olarak kullanmaya başladı İstanbul da. Amsterdam da Tesla taksiden geçilmiyor. Bu sistem değişecek , hep beraber izleyeceğiz.
DH MisafiriŞEHİR İÇİ İŞE GİDİŞ 25KM GELİŞ 25KM YAPAN BİRİSİ OLARAK0.40 KRŞ YAKAN BİR ARAÇ GÜNDE 20TL YAKIT YAKIYOR365 GÜNDE 7300TL ...
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Barni Moloztaş 1 yıl kaya123450
kaya123450

Orijinalden alıntı: Silent Guardian

Orijinalden alıntı: Gediklii
orada 20 bin euro bizde 130.000 TL


1)Euro değil pound
2)20.000 değil 17.800 pound

17.700 euro
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Çok ucuz, yazık bize valla
kaya123450Orijinalden alıntı: Silent GuardianOrijinalden alıntı: Gedikliiorada 20 bin euro bizde 130.000 TL ...
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behram40 1 yıl
Ayrıca zoe'nin 110 hp'lik versiyonu da çıkacakmış.Türkiye ye gelir mi,bilmiyorum.
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behram40 1 yıl
Bence firmalar ağırdan alıyor bu elektrikli işini.Mesela Reno'yu ele alalım ZOE modelini inceleyelim:Motor gücü düşük,ayrıca gerçek 5 kişilik bir aile otomobili de değil üstelik,sen koskoca bir markasın, üstelik de Nissan,Mitsubishi vb.gibi büyük markalarla ortaklığın var. Tüm elinden gelen bu mu?Başka bir örnek de hibrit cephesinden:İoniq,tamam iyi güzel bir otomobil,ama gel gelelelim kapasitesi az batarya,güçsüz elektrikli motorla canım arabayı az satılır noktasına getirmişsin,Otopark tan Sinan güzel bir inceleme yapmış, yorumları da okudum,hem Sinan hemde yorumcular; Plug-in ve Elektrikli versiyonları gelmeli diyor .Sinan'ın testinden çıkardığım sonuç Plg-in hibrit olmasına bile gerek yok,Biraz daha kapasitesi yüksek batarya ve azbiraz daha güçlü elektrikli motor tatminkar olacakmış aslında.Siz ağırdan almaya devam edin bakalım, uygun fiyatlı yerli elektrikli veya Hibrit gelince ne yapacaksınız çok merak ediyorum.
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elcas 1 yıl behram40
hocam, saflar düzelirken herkes yerini alır. inşallah biz de alırız. uygun fiyatlı olursa rekabet açısından çok iyi olacak. şehir içi olarak her araçtan performanslı olacaktır. çünkü sıfırdan itibaren 220 tork var. ben 400 lük bataryanın 2. ele düşmesini bekliyorum. bence tek eksiği şarj işi. 220 wolt klasik giriş yapmaları lazım. ben günde 20 km kullanıyorum. hızlı şarj lazım değil. takayım fişe sabaha tamam olur. hem de haftada 1.
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DH Misafiri 1 yıl
ŞEHİR İÇİ İŞE GİDİŞ 25KM GELİŞ 25KM YAPAN BİRİSİ OLARAK
0.40 KRŞ YAKAN BİR ARAÇ GÜNDE 20TL YAKIT YAKIYOR
365 GÜNDE 7300TL YAPAR
5 SENEDE 36.500TL YAKITA GİDİYOR.
EE KABA Bİ HESAPLA 2.EL CLİO 4 SPORT 1.5 KULLANDIĞIMI FARZEDERSEK 40.000TL ARAÇ
36.500TL'DE 5 SENELİK YAKIT OLARAK HESAP ETSEK 76.500TL YAPAR.
130.000TL NEREDE 75.000TL NEREDE ?
ÜSTELİK UZUN YOLA GİDİCEKSİNİZ YOK ŞARJIM BİTTİ YOK O OLDU YOK BATARYASI ESKİDİ .
KİM UĞRAŞIR ARKADAŞLAR ALLAH AŞKINIZA.
2 Yanıt Yanıtla +1
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ridleyscott 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ŞEHİR İÇİ İŞE GİDİŞ 25KM GELİŞ 25KM YAPAN BİRİSİ OLARAK
0.40 KRŞ YAKAN BİR ARAÇ GÜNDE 20TL YAKIT YAKIYOR
365 GÜNDE 7300TL YAPAR
5 SENEDE 36.500TL YAKITA GİDİYOR.
EE KABA Bİ HESAPLA 2.EL CLİO 4 SPORT 1.5 KULLANDIĞIMI FARZEDERSEK 40.000TL ARAÇ
36.500TL'DE 5 SENELİK YAKIT OLARAK HESAP ETSEK 76.500TL YAPAR.
130.000TL NEREDE 75.000TL NEREDE ?
ÜSTELİK UZUN YOLA GİDİCEKSİNİZ YOK ŞARJIM BİTTİ YOK O OLDU YOK BATARYASI ESKİDİ .
KİM UĞRAŞIR ARKADAŞLAR ALLAH AŞKINIZA.

Hesabınıza göre 5 yıl yakıt fiyatı sabit , yıllık MTV ve araç bakım giderlerini hiç hesaba katmamışsınız. Araçlardan birini sıfır km diğerini ikinci el olarak fiyatlamışsınız vs vs.
Yaptığınız hesabın tam tersi hesabını da çıkarmak mümkün.
Zoe 130 bin
Clio icon edc dci 102 bin
Her gün gidiş dönüş 200 km mesafede otursan ( örnek çeşme - Alsancak)
Alsancakta belediye ücretsiz şarj istasyonları var. Yani şarj elektrik masrafı olmadan her ay 25 gün işe gitsen 5000 km yakıt maliyeti zoe için 0 TL.
5 yıl aynı güzergahı kullansan 5 yılda 300 bin km yakıt maliyeti 0 TL.
MTV maliyeti 0 TL
Bakım maliyeti ise fosil yakıtlının 3 te 1 i maliyette. Hatta 300 bin km için aradaki fark uçurum olur, trigerdi ağır bakımdı edc idi derken.
Kısaca masrafsız 300 bin km yaptın.
Clio için ise akaryakıta hiç zam gelmese ve aynı güzergahı kullansan 6,5 tüketim hesapla çünkü zoe de otoyolun el verdiği en yüksek süratle gidebiliyorsun sürekli , yani 130.
6,5 litre motorin tüketen 35 kuruş. Çarp 300 bin km ile = 105 bin Tl yakıt masrafın.
Daha dur ama bitmedi. 5 yıl mtv hiç zam gelmese 7500 Tl de o var. 20 kez bakıma girsen her defasında en az 400 tl fazla ödeyeceksin. 8000 tl de o.
Yani hiç bir şeye zam gelmezse 120 bin ödeyeceksin. Başta verdiğin farkı düş 28 bin lira. Yine 92 bin kardasın.
Millet taksi olarak kullanmaya başladı İstanbul da. Amsterdam da Tesla taksiden geçilmiyor. Bu sistem değişecek , hep beraber izleyeceğiz.
Yanıtla +9
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alpha0666 4 ay DH Misafiri
öyle düşünmeyin. sadece maliyet de değil mesele. çevreye zararı yok arabanın parçası şu bu yok. normal bir benzinlide 3 bin parça varsa bunda 300 parça var ya da yok. sonra yolda ses yok kafanı şişiren. otomatik pilot var. uzun yolda kendi gidiyor. dünyanın gidişi elektriğe doğru. yakında elimizdeki fosil yakıtlı arabalar tıpkı eski şavroletler gibi tarih olacak.
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esmerbuyucu 1 yıl
Zoe 101
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irish 1 yıl
Çok güzel araba.
Şöyle bi 25.000 tl olsa da rahat rahat alıp kullansak.
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Glukhovsky 1 yıl
Bunlarda ötv var mı? 17bin euroluk araba nasıl 130bin oluyor?
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behram40 1 yıl Glukhovsky
%3,%7,%15 ötv oranları var, motor kwh'sna göre.(Elektrik motor gücü)Artı %18 KDV.Sanırım ZOE'NİN %3 ötv'si var,Fiyatı arttıran asıl bataryalar.MTV'si yok.Şimdilik piyasada rakibi yok.Ancak,2019-2020 ve devam eden yıllarda ,yerli oto'nun ve diğer rakiplerininde devreye girmesiyle rekabet kzışabilir diye düşünüyorum.Özeliklede konvansiyonel(içten yanmalı)motorlar karşısında fiyat-fayda avntajını elde ederse,ülkemizde alım gücü düşük kitlelerin tercihi olabilir, bataryayı ucuza maledecek bir firma bu işin kaymağını yer.Lityum-İon bataryalar pahalı.Devrim niteliğinde,ucuza maledilecek bir batarya, elektrikli otomobilin önünü çok hızlı açar.
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ridleyscott 1 yıl
Aslında İzmir için mantıklı. Mesela muhtelif otoparklarda belediyeye ait ücretsiz şarj istasyonları var burada. Her gün işi ile evi arasında kullanan kişi için makul. Yakıt masrafı yok , MTV yok , bakım yok ( yok gibi birşey)
Hatta çeşme de oturup Alsancak’ta çalışabilirsin üşenmezsen. Tek şarj 400 km ye kadar menzil var yeni zoe de
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HaydonunAbisi 1 yıl
Vergiler yüzünden ülkemizde araç alınmaz
3 sene önce 74 bin liraya aldığım captur olmuş 115 bin lira
Yazıklar olsun böyle düzene.
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aycibin 1 yıl
mercedes a180 fiyatına satıyorlar burda.en akıllı fiyatlandırma ödülü de benden
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mipa90 1 yıl aycibin
aycibin

mercedes a180 fiyatına satıyorlar burda.en akıllı fiyatlandırma ödülü de benden


senin ülkenin muhteşem ekonomisi ve vergi politikası yüzünden o fiyat öyle. markayla ilgisi yok.
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Mendieta58 1 yıl
Param olsa arabamı satar hemen alırım.250km menzil olsa yeter ş.içi kullanıyorum zaren
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