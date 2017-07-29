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Renault-Nissan, Volkswagen ve Toyota'yı geride bıraktı

Otomobil dünyasında yılın Ocak-Temmuz dönemine ait küresel satış rakamlai ortaya cikti. Renault-Nissan, bu dönemin en büyük ismi olurken onu Volkswagen ve Toyota takip etti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
10,1b
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36
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Otomobil dünyası için 2017 yılına yönelik yeni satış rakamları ortaya çıktı. Ocak-Temmuz dönemini kapsayan sonuçlarda Renault-Nissan ortaklığı, Volkswagen ve Toyota'yı geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu. Ekibe geçen yıl dahil olan Mitsubishi'nin belli oranda katkı sağladığı grup, 5,268,078 adetlik otomobil satışına ulaştı.

Dieselgate skandalıyla zaman, enerji ve finansal kayıp yaşayan ve üzerine tüm stratejisini değiştirmek zorunda kalan Volkswagen Grubu ise aynı dönemde rakibinden biraz aha az satarak dönemi 5,155,600 adetle tamamladı. Üçüncü sıradaki Toyota'nın 5,129,000 adet sattığı liderlik tablosunda 4. sırada ise 4.7 milyon adetle General Motors geliyor.

Renault-Nissan Grubu'nun başarılı CEO ve Başkanı Carlos Ghosn, "Genişlemiş olan birliğimiz, sadece araç satış adedi değil aynı zamanda dünya çapındaki müşterilerine yeni nesil mobilite servisleri sağlayabilecek potansiyelinin farkında iyi bir pozisyona sahip..." dedi. Otomotiv endüstrisinde tüm zamanların en başarılı yöneticilerinden biri olan Ghosn, birkaç ay önce Nissan tarafından aileye dahil edilen ve geçen yılı emisyon kriziyle geçiren Mitsubishi'ye daha fazla zaman ayırabilmek için görevlerinden biri olan Nissan CEO'luğunu  Hiroto Saikawa'ya bırakmıştı.

Biraz da grubu kendi içerisinde değerlendrelim isterseniz. Ocak-Temmuz döneminde Renault 1,879,288, Nissan 2,894,488 ve Mitsubishi de 494,303 adetlik satış gerçekleştirdi. Renault en fazla otomobil satışını Fransa-Rusya-İtalya'da, Nissan ve Mitsbishi ise Amerika-Çin-Japonya'da gerçekleştirdi. Küresel otomobil imparatorluğuna dönüşen birliktelik içerisinde Nissan'ın son dönemdeki yükselişi, karşılıklı hisse girişimlerini de beraberinde getiriyor. Nissan, Fransız tarafında daha fazla ağırlık arzularken, Renault tarafında ise ortaklardan biri olan Fransız devleti zaman zaman yatırımlarını artırarak grup içerisinde daha fazla söz sahibi olmak istiyor.

Renault-Nissan'ın son yıllardaki muazzam yükselişi dikkatlerden kaçmıyor. 2017 özelindeyse yılın kalanında çıkacak yeni modeller ve yapılacak kampanyaların rekabeti nasıl şekillendireceği ve buna bağlı olarak  liderlik tablosunda sıralamaya ne derece etki edeceğini birlikte göreceğiz.

https://www.autoevolution.com/news/renault-nissan-and-mitsubishi-alliance-dethrones-vw-as-worlds-largest-automaker-119492.html Yorum Yaz
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ArcherAngel 2 yıl en beğenilen ie36
ie36
Almanya ile sözde kötüyüz.vw ye neden dava açılmıyor.

Bizim meclis baskanida kendisine mercedes almasin o zaman yoksa mercedes Almanya malı değil mi?
ie36Almanya ile sözde kötüyüz.vw ye neden dava açılmıyor.Bizim meclis baskanida kendisine mercedes almasin o zaman yoksa merce...
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basartenk 2 yıl
Reno candır
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EmreGLC 2 yıl AlicanNalbat
AlicanNalbat
Opelin içine edecekler...

Bu zamana kadar opel kendi ayağına sıktı. Gerçekçi olun
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Attorney58 2 yıl
gerçekçi olum reno neden burda övülüyor az takmasından ötürü yoksa dünyada renonum adı yok adı, ne amerikada ne afrikada ne asyada reno falan yok kimse gidip almıyor ama oralarda toypta görürsünüz hyundai görürsünüz, lüks segmentte de bmw ve mercedes dünyada her yerde aynısır yani bmw ve mercedes varsa dünyanın her yerinde zenginsin imajı veriyor
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Zampara1234 2 yıl
Fransızların yaptığı hiç bir arabaya güvenim yok. Arabanın sağından tekme sallasam solundan ayağım çıkacak gibi. Tenekeden araba yapıyorlar...
Bukadar trafik kazasının olduğu ülkemizde insanlar nasıl bu fransız markalarına güvenip alıyorlar şaşıyorum doğrusu.
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Gorod 2 yıl Zampara1234
Zampara1234
Fransızların yaptığı hiç bir arabaya güvenim yok. Arabanın sağından tekme sallasam solundan ayağım çıkacak gibi. Tenekeden araba yapıyorlar...
Bukadar trafik kazasının olduğu ülkemizde insanlar nasıl bu fransız markalarına güvenip alıyorlar şaşıyorum doğrusu.

Sene olmuş 2017 hala teneke muhabbeti. Güvenlik kafesleri, yüksek dirençli şasiler, güvenlik ekipmanları bunları test eden NCAP vs hikaye zaten. Sahi gitsene seni işe alsınlar. Arabanın bir tarafından tekme at öbür tarafından ayağın geçerse, 1 yıldız verirsin arabalara. İsminde TekmeNCAP yaparsın.
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DH Misafiri 2 yıl
Opel psa gurubunun en tasarruflu dizel motoru ve muhtesem eat6 sanzumaniyla cok iyi yerlere gelecektie
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Master_Evil 2 yıl
psa grubu opelin çift turbolu 160hp dizeline eat6 şanzıman takıp satsa burada süper olur
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gs09gs09 2 yıl
Dunyayi komple gez ne merso ne bmw ne ww her yerde toyotaya rastlarsin çölden tut sehirlere kadar ama renault cok satis yapmis vay be clio mu aldilar paso acaba xD sirket araclari paso clio megane fiat linea o bu heralde ordan satiyolar yoksa imkani yok xD ben hic toyota sirket araci girmedim varsada cok nadirdir asiri nadir keyfine duskun konforu seven bi abimiz almistir jest olsun calisanlara diye xD
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EmreGLC 2 yıl gs09gs09
gs09gs09
Dunyayi komple gez ne merso ne bmw ne ww her yerde toyotaya rastlarsin çölden tut sehirlere kadar ama renault cok satis yapmis vay be clio mu aldilar paso acaba xD sirket araclari paso clio megane fiat linea o bu heralde ordan satiyolar yoksa imkani yok xD ben hic toyota sirket araci girmedim varsada cok nadirdir asiri nadir keyfine duskun konforu seven bi abimiz almistir jest olsun calisanlara diye xD

Sen aklını karıştırma xD yap anca ergen çocuk mudur nedir okullar tatil oldu başımıza çıktılar
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AlicanNalbat 2 yıl macropolo
Temiz bi opel alıp kullandınız mı hiç ?
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macropolo 2 yıl AlicanNalbat
0 km den alınmış bakımları serviste yapılmış vectra elegance kullandım. Viraj içinde durduk yere stop etti. Soğuk kanlı olmasam eşim ve ben ciddi tehlike atlatırdık. Alt komşumuzun sıfır aldığı astra klima hatası verdi komple klima sistemini değiştirdiler. Kronik elektrik arızaları hakkında destanlar var int de. Üniversite de oda arkadaşımda vectra vardı motor arıza ışığını servis bi türlü söndüremiyordu. Yeterli mi?
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AlicanNalbat 2 yıl Fiat S.p.A.
Senelerce opel kullandım hiç bir sorun yaşamadım araçlarımda. Millet 3-5 ucuza alabilmek için gidip yıkık arabaları alıyor sonra opel şöyle böyle diyorlar. :) al arabayı bakımını yap bin gitsin. Neye göre içine edik. Örneğin insigina çok yakıyor diyorlar 180 turbo beslemeli motoru bile gayet iyi ortalaması. Hdi motor konusunda katılıyorum. Ama çevremdeki pug kullanıcılarının bir çoğu memnun değil aracından. Daha dün arkadasimin araci oksijen sensörü hatasi vardi değişecekmişte 900 tl masraf çıkmış falan. Ben 10 sene kadar bindim opele bir gün bile 900 tl masraf edecek arıza çıkarmadı bana. :) modelleri ve elektronigini bozmadan koysunlar hdi motoru. Başımızın tacı olur. :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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Gorod 2 yıl AlicanNalbat
AlicanNalbat
Senelerce opel kullandım hiç bir sorun yaşamadım araçlarımda. Millet 3-5 ucuza alabilmek için gidip yıkık arabaları alıyor sonra opel şöyle böyle diyorlar. :) al arabayı bakımını yap bin gitsin. Neye göre içine edik. Örneğin insigina çok yakıyor diyorlar 180 turbo beslemeli motoru bile gayet iyi ortalaması. Hdi motor konusunda katılıyorum. Ama çevremdeki pug kullanıcılarının bir çoğu memnun değil aracından. Daha dün arkadasimin araci oksijen sensörü hatasi vardi değişecekmişte 900 tl masraf çıkmış falan. Ben 10 sene kadar bindim opele bir gün bile 900 tl masraf edecek arıza çıkarmadı bana. :) modelleri ve elektronigini bozmadan koysunlar hdi motoru. Başımızın tacı olur. :)

Pejo elektronik konusunda ne kadar sabıkalıysa, Opel'de en az o kadar sabıkalı.
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senersongur 2 yıl
Haberin uydurma olduğu bariz belli. Renault Nissan grubunun taş çatlasın satışı 1-2milyon civarıdır.
İnternette her yazılana inanmamakta fayda var.
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sissil 2 yıl senersongur
Evet yalan olduğu belli
forbes.com/...
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s_s64 2 yıl
reno candır diyenler başka konularda ülkücü yada atatürkcü geçinip sözde devletini sevenler bizleriz diye dolanmazlarmı ortada deli oluyorum lan arkadaş ne çanbuk unuttunuz reno marka tanklarla ülkemize savaş açtıklarını
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javaprof 2 yıl
japonlar şu an elektronikte kötüler ama araba tarafında güç kazanıyorlar 1. ve 3. şirket japon şirketi.keşke almanlar batsa türkiyede japon ve güney koreliler sürekli fabrika açarken wolkswagenin 1 tane bile fabrikası yok.
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