Renault-Nissan, Volkswagen ve Toyota'yı geride bıraktı

Otomobil dünyası için 2017 yılına yönelik yeni satış rakamları ortaya çıktı. Ocak-Temmuz dönemini kapsayan sonuçlarda Renault-Nissan ortaklığı, Volkswagen ve Toyota'yı geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu. Ekibe geçen yıl dahil olan Mitsubishi'nin belli oranda katkı sağladığı grup, 5,268,078 adetlik otomobil satışına ulaştı.

Dieselgate skandalıyla zaman, enerji ve finansal kayıp yaşayan ve üzerine tüm stratejisini değiştirmek zorunda kalan Volkswagen Grubu ise aynı dönemde rakibinden biraz aha az satarak dönemi 5,155,600 adetle tamamladı. Üçüncü sıradaki Toyota'nın 5,129,000 adet sattığı liderlik tablosunda 4. sırada ise 4.7 milyon adetle General Motors geliyor.

Renault-Nissan Grubu'nun başarılı CEO ve Başkanı Carlos Ghosn, "Genişlemiş olan birliğimiz, sadece araç satış adedi değil aynı zamanda dünya çapındaki müşterilerine yeni nesil mobilite servisleri sağlayabilecek potansiyelinin farkında iyi bir pozisyona sahip..." dedi. Otomotiv endüstrisinde tüm zamanların en başarılı yöneticilerinden biri olan Ghosn, birkaç ay önce Nissan tarafından aileye dahil edilen ve geçen yılı emisyon kriziyle geçiren Mitsubishi'ye daha fazla zaman ayırabilmek için görevlerinden biri olan Nissan CEO'luğunu Hiroto Saikawa'ya bırakmıştı.

Biraz da grubu kendi içerisinde değerlendrelim isterseniz. Ocak-Temmuz döneminde Renault 1,879,288, Nissan 2,894,488 ve Mitsubishi de 494,303 adetlik satış gerçekleştirdi. Renault en fazla otomobil satışını Fransa-Rusya-İtalya'da, Nissan ve Mitsbishi ise Amerika-Çin-Japonya'da gerçekleştirdi. Küresel otomobil imparatorluğuna dönüşen birliktelik içerisinde Nissan'ın son dönemdeki yükselişi, karşılıklı hisse girişimlerini de beraberinde getiriyor. Nissan, Fransız tarafında daha fazla ağırlık arzularken, Renault tarafında ise ortaklardan biri olan Fransız devleti zaman zaman yatırımlarını artırarak grup içerisinde daha fazla söz sahibi olmak istiyor.

Renault-Nissan'ın son yıllardaki muazzam yükselişi dikkatlerden kaçmıyor. 2017 özelindeyse yılın kalanında çıkacak yeni modeller ve yapılacak kampanyaların rekabeti nasıl şekillendireceği ve buna bağlı olarak liderlik tablosunda sıralamaya ne derece etki edeceğini birlikte göreceğiz.

https://www.autoevolution.com/news/renault-nissan-and-mitsubishi-alliance-dethrones-vw-as-worlds-largest-automaker-119492.html