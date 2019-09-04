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Renk bilginizi sınayan Colorzzle kısa süreliğine ücretsiz

Renklerin karışımı konusunda bilginiz iyiyse Colorzzle sizi zorlayabilir. Renklerin birleşimi yanında bir rengi aynı anda birden çok kez kullanmanız gerekiyor.
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Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uygulama mağazalarında bugün sayısız renk eşleme oyununa rastlıyoruz ve aralarında pek çok animasyon veya vizyon filmine tema olanlar var. Bununla birlikte bir değer üretenlerin sayısı oldukça az. Colorzzle bunlardan birisi.

Colorzzle neler sunuyor?

2017 ve 2018 yıllarında mükemmellik ödüllerine layık görülen Colorzzle temel anlamda bir renk eşleme oyunu ancak sunduğu dinamikler ile renk bilginizi sınayan bölümler onu diğerlerinden ayırmayı başarıyor.

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Oyunda temel amaç bitkinin büyümesi için gerekli olan renkleri eşlemek. İlk bölümlerde örneğin mavi saksı için mavi bloğu getirmeniz gerekiyor. Sonraki bölümlerde ise örneğin kırmızı ve sarıyı birleştirerek turuncu rengi elde etmeniz gerekiyor.

Bölümler bu şekilde zorlaşarak gidiyor. Bir rengi birden fazla saksıda veya katmanda kullanmanız gerektiği için biraz dikkat etmek şart. Bazı bölümlerin oldukça zekice tasarlandığı ve uzun süreler oynandığı ifade ediliyor. 100’den fazla bölüm olan oyun iOS tarafında henüz deneme aşamasında.

 


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