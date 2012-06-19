Resmi WinZip uygulaması Android için çıktı





WinZip'in iOS platformu için yayınladığı dosya sıkıştırma uygulaması, ilk haftasında 500,000, toplamda 1 milyonun üzerinde kullanıcı tarafından indirilmişti. Dünyanın en iyi sıkıştırma yazılımı olarak nitelendirilen WinZip, iOS'ta yakaladığı bu başarının ardından şimdi de Android işletim sistemi için kullanıma sunuldu.

Çok sayıda döküman, sunum ve fotoğraf formatına ek olarak .apk, .pdf gibi dosya türlerini de hiçbir ek içeriğe ihtiyaç duymadan çalıştırabilen WinZip, Word, Excel, PowerPoint ve PDF içerklerini üçüncü parti uygulama bütünleşmesi sayesinde kolayca kullanıma, düzenlemeye hazır hale getirebilecek.

Korumalı Zip dosyalarını -mobil cihazınızdan açabilmenize imkan tanıyan WinZip, dört günde 5,000'in üzerinde Android kullanıcısına ulaşmayı başardı. Çıkışından biraz geç haberdar olsak da yakında hak ettiği ilgiyi göreceğini tahmin ediyoruz. Fakat yapılan yorumlar, diğer sıkıştırma uygulamalarında standart haline gelmiş bazı işlevlere sahip olmaması ve kullanıcı arayüzünün sadeliği nedeniyle WinZip'in ilk versiyonunun pek beğenilmediğini gösteriyor.

İngilizce diliyle gelen resmi WinZip uygulaması, Android 2.1, Android 2.2, Android 2.3, Android 3.x, Android 4.x işletim sistemi versiyonlarına sahip akıllı telefon ya da tablet bilgisayarlara kurulabiliyor.

WinZip'in tamamen ücretsiz olan resmi Android uygulamasını buradaki Play Store sayfasından edinebilirsiniz.

http://phandroid.com/2012/06/19/winzip-for-android-now-available-zip-unzip-and-view-zipped-contents-in-one-handy-app/