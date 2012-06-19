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Resmi WinZip uygulaması Android için çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,5b
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6
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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WinZip'in iOS platformu için yayınladığı dosya sıkıştırma uygulaması, ilk haftasında 500,000, toplamda 1 milyonun üzerinde kullanıcı tarafından indirilmişti. Dünyanın en iyi sıkıştırma yazılımı olarak nitelendirilen WinZip, iOS'ta yakaladığı bu başarının ardından şimdi de Android işletim sistemi için kullanıma sunuldu.
Çok sayıda döküman, sunum ve fotoğraf formatına ek olarak .apk, .pdf gibi dosya türlerini de hiçbir ek içeriğe ihtiyaç duymadan çalıştırabilen WinZip, Word, Excel,  PowerPoint ve PDF içerklerini üçüncü parti uygulama bütünleşmesi sayesinde kolayca kullanıma, düzenlemeye hazır hale getirebilecek. 
Korumalı Zip dosyalarını -mobil cihazınızdan açabilmenize imkan tanıyan WinZip, dört günde 5,000'in üzerinde Android kullanıcısına ulaşmayı başardı. Çıkışından biraz geç haberdar olsak da yakında hak ettiği ilgiyi göreceğini tahmin ediyoruz. Fakat yapılan yorumlar, diğer sıkıştırma uygulamalarında standart haline gelmiş bazı işlevlere sahip olmaması ve kullanıcı arayüzünün sadeliği nedeniyle WinZip'in ilk versiyonunun pek beğenilmediğini gösteriyor.
İngilizce diliyle gelen resmi WinZip uygulaması, Android 2.1, Android 2.2, Android 2.3, Android 3.x, Android 4.x işletim sistemi versiyonlarına sahip akıllı telefon ya da tablet bilgisayarlara kurulabiliyor.
WinZip'in tamamen ücretsiz olan resmi Android uygulamasını buradaki Play Store sayfasından edinebilirsiniz. 

http://phandroid.com/2012/06/19/winzip-for-android-now-available-zip-unzip-and-view-zipped-contents-in-one-handy-app/ Yorum Yaz
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myhotyro 7 yıl en beğenilen
"...Dünyanın en iyi sıkıştırma yazılımı olarak nitelendirilen WinZip..."
kim yapıyor bu nitelemeyi. "Dünyanın en iyi arabası olarak nitelenen Kia" gibi bişey olmuş bu.
Ayrıca böyle niteleyip sonrada "diğer sıkıştırma uygulamalarında standart haline gelmiş bazı işlevlere sahip olmaması... " diyede habere yazmak ciddi bir paradok olmuş.
"...Dünyanın en iyi sıkıştırma yazılımı olarak nitelendirilen WinZip..."kim yapıyor bu nitelemeyi. "Dünyanın en iyi arabası olarak nitelenen Kia" gibi bişey...
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Pardus Linux 7 yıl
Winrar'dan atak bekliyoruz. Winzip eskiden iyi olabilir ama artık Winrar'ı yakalaması çok zor. Birde mobil CPU'lar saf işlem gücü açısından zayıf kaldıklarından dosya sıkıştırma ve çıkarma işlemlerin de çuvallayabiliyorlar o yüzden aslında mobil platformlar için hiç iyi bir çözüm değil sıkıştırma olayı ancak bir dosya zip yada rar içerisinde ise o zaman işe yaraıyorlar...
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maxmania 7 yıl
winzip'in iyi olduğu zamanlar geride kaldı. bir ara winrar aldıydı en iyi olma payesini. şimdi bir çok seçenek var, hem ücretsiz hem de çok daha fazla seçenek sunan. örnek isteyen olursa izarc isimli güzide program.
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BlessedSoul 7 yıl
***** gibi olmuş, o ne öyle. Adamlar Froyo sürümüne göre yapmış uygulamayı resmen.
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myhotyro 7 yıl
Bilal Akgündüz
myhotyro...Dünyanın en iyi sıkıştırma yazılımı olarak nitelendirilen WinZip...kim yapıyor bu nitelemeyi. Dünyanın en iyi arabası olarak nitelenen Kia gibi bişey olmuş bu.Ayrıca böyle niteleyip sonrada diğer sıkıştırma uygulamalarında standart haline gelmiş bazı işlevlere sahip olmaması... diyede habere yazmak ciddi bir paradok olmuş.
Dünyanın en iyi sıkıştırma yazılımı nitelemesini WinZipin bilgisayar platformundaki sürümü için yapıldığını siz de biliyorsunuz. Yeni çıkan Android uygulamasının çok iyi olduğunu yazmadık, siz yanlış anlamışsınız. WinRarın resmi sitesine bir göz atın isterseniz aynı nitelemeyi kendileri yapıyor.

Tabiki tercihler kişiye göre değişir ama WinZip'in en iyi olmadığını ima ederken PC sürümünü kastetmiştim. Ki hem ZIP formatının hemde WinZIP'in vasat bile olmadığı genel kabul gören bir gerçek.
WinZIP'in ismindeki WIN ifadesi Windows'u ifade ederken, iOS, Android platformunda da WinZIP denmesi ayrı bir gariplik.
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Bilal Akgündüz 7 yıl
myhotyro
...Dünyanın en iyi sıkıştırma yazılımı olarak nitelendirilen WinZip...kim yapıyor bu nitelemeyi. Dünyanın en iyi arabası olarak nitelenen Kia gibi bişey olmuş bu.Ayrıca böyle niteleyip sonrada diğer sıkıştırma uygulamalarında standart haline gelmiş bazı işlevlere sahip olmaması... diyede habere yazmak ciddi bir paradok olmuş.

Dünyanın en iyi sıkıştırma yazılımı nitelemesini WinZip'in bilgisayar platformundaki sürümü için yapıldığını siz de biliyorsunuz. Yeni çıkan Android uygulamasının çok iyi olduğunu yazmadık, siz yanlış anlamışsınız. WinRar'ın resmi sitesine bir göz atın isterseniz aynı nitelemeyi kendileri yapıyor.
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myhotyro 7 yıl en beğenilen
"...Dünyanın en iyi sıkıştırma yazılımı olarak nitelendirilen WinZip..."
kim yapıyor bu nitelemeyi. "Dünyanın en iyi arabası olarak nitelenen Kia" gibi bişey olmuş bu.
Ayrıca böyle niteleyip sonrada "diğer sıkıştırma uygulamalarında standart haline gelmiş bazı işlevlere sahip olmaması... " diyede habere yazmak ciddi bir paradok olmuş.
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