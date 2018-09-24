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Resmi basın görselleri sızdı: Karşınızda Huawei Mate 20 Pro

Huawei tarafından 16 Ekim'de tanıtılacak olan Mate 20 serisi ile ilgili sızıntıların arkası kesilmiyor. Bu Kez de Mate 20 Pro'nun resmi basın görselleri internete düştü.
7 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei’nin yaklaşan amiral gemisi Huawei Mate 20 ile ilgili çok fazla beklenti var. Çinli şirket akıllı telefonun teaser görsellerini yayınlayarak tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Ayrıca bazı sızıntılar sayesinde cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağını az çok öğrenmiş durumdayız. Şimdi ise telefonun resmi basın görselleri internete düştü. Yayınlanan görüntüler cihazın arka kamera sistemini ve renk seçeneklerini açığa çıkardı.
Huawei Mate 20 Pro görselleri akıllı telefonun çentikli bir ekrana ve üçlü arka kamera sistemine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca ince çerçeveli 6.3 inç boyutunda kavisli bir OLED ekran ile geleceğine yönelik söylentiler var. Kamera sensörleri kare bir modülün içerisinde yer alıyor. Daha önceki sızıntılarda bu kare dizilim cihazın dört arka kamera ile geleceği yönünde beklentilerin oluşmasına yol açmıştı ancak gerçekte böyle olmadığı görülüyor. Zira görüntülerde LED flaşın kamera modülünün bir parçası olduğu açıkça ortaya çıkmış durumda.

Mate 20 serisi 16 Ekim'de tanıtılacak

Akıllı telefonla ilgili doğrulanan tek şey Huawei'nin yeni nesil mobil işlemcisi olan Kirin 980 ile gelecek olması. Şirket 7 nm üretim sürecine sahip Kirin 980'in performans olarak Apple'ın Apple'ın A12 Bionic işlemcisini geride bırakacağı görüşünde. Bunlara ek olarak cihaz 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 4.200 mAh pil ile piyasaya sürülebilir. Yayınlanan görseller amiral gemisinin siyah, mavi ve alacakaranlık renk seçeneklerine sahip olacağını da gösteriyor. Huawei, 16 Ekim'de Mate 20 serisini resmen tanıtacak.

https://winfuture.de/news,105212.html Yorum Yaz
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CyberDiamond 7 ay en beğenilen
Abi git sen apple a taş at sonra apple çakması çentikli telefon çıkar ne desem boş.
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GoldPunch 7 ay
Aşırı güzel duruyor. Çok beğendim.
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ALKaraca 7 ay
Mate 20 Pro=S9+Iphone X
Ne yani Huaweinin çok havalandığı cihaz bu mu?Bir de yanlış hatırlamıyorsam Note 9 a ve Iphone XS ye laf atıyordu.
Huawei yi seviyorum ve destekliyorum ama hayal kırıklığına uğrattı
Huaweinin bu cihazı güzellikte Note 9 un tırnağı olamaz.
Mate 20 Pro=S9+Iphone XNe yani Huaweinin çok havalandığı cihaz bu mu?Bir de yanlış hatırlamıyorsam Note 9 a ve Iphone XS ye laf atıyordu.Huawei yi sevi...
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ThE LoSt 7 ay
Mate 10 pro kullanıyorum Huawei nin gelişimi yadsınamaz bir gerçek velakin a12 birimini geride bırakacağını düşünmüyorum 845 in bir tık önünde olacaktır. Bunu başarması için tek çekirdek ve çok çekirdekte kirin 970 birimine nazaran %100 tek ve çok çekirdek artışı yaşaması lazım.
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Ray Kurzweil 7 ay
Çok çirkin.
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srsy 7 ay
Arka kısmı beğendim ben, çentik olayını sevdim mi sevmedin mi bilmiyorum nötr üm. Renkler tekrara bağladı. Farklı renkler olsa iyi olabilirdi.
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Glorfindel1907 7 ay
Görsel umarım sahtedir gerçekten kötü özellikle kamera kısmı çok itici duruyor.
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huseyincarnege 7 ay
arka tasarım biraz çirkin dehilmi bide bıraksınlar şu çentiği yahu
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Krone 7 ay
Çentik dışında süper görünüyor. Twilight modeli yine çok satar.
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Redunay 7 ay
Çirkin
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cabriyo 7 ay
beğenmedim. mavi rengide tam çingene rengi olmuş
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xTheXx 7 ay
Huawei iyi bir iş çıkarmış derdim şu çentik olmasaydı :)
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fhrstw 7 ay
Samsung telefon almadım hiç bir zaman. Ama şunu söyleyeyim Samsung Huwaeiden daha büyük bir firma imajı veriyor. Tüm bunları ufacık bir çentik olayına bağlıyorum. Tıpkı zamanında apple ın 3.5 inchte ısrarı gibi düşünebilirsiniz apple in o zaman yaptığı boş bir inattı ama büyük firmaların refleksi hep bu şekilde olmuştur.
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