Resmi basın görselleri sızdı: Karşınızda Huawei Mate 20 Pro

Huawei’nin yaklaşan amiral gemisi Huawei Mate 20 ile ilgili çok fazla beklenti var. Çinli şirket akıllı telefonun teaser görsellerini yayınlayarak tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Ayrıca bazı sızıntılar sayesinde cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağını az çok öğrenmiş durumdayız. Şimdi ise telefonun resmi basın görselleri internete düştü. Yayınlanan görüntüler cihazın arka kamera sistemini ve renk seçeneklerini açığa çıkardı.

Huawei Mate 20 Pro görselleri akıllı telefonun çentikli bir ekrana ve üçlü arka kamera sistemine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca ince çerçeveli 6.3 inç boyutunda kavisli bir OLED ekran ile geleceğine yönelik söylentiler var. Kamera sensörleri kare bir modülün içerisinde yer alıyor. Daha önceki sızıntılarda bu kare dizilim cihazın dört arka kamera ile geleceği yönünde beklentilerin oluşmasına yol açmıştı ancak gerçekte böyle olmadığı görülüyor. Zira görüntülerde LED flaşın kamera modülünün bir parçası olduğu açıkça ortaya çıkmış durumda.

Mate 20 serisi 16 Ekim'de tanıtılacak

Akıllı telefonla ilgili doğrulanan tek şey Huawei'nin yeni nesil mobil işlemcisi olan Kirin 980 ile gelecek olması. Şirket 7 nm üretim sürecine sahip Kirin 980'in performans olarak Apple'ın Apple'ın A12 Bionic işlemcisini geride bırakacağı görüşünde. Bunlara ek olarak cihaz 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 4.200 mAh pil ile piyasaya sürülebilir. Yayınlanan görseller amiral gemisinin siyah, mavi ve alacakaranlık renk seçeneklerine sahip olacağını da gösteriyor. Huawei, 16 Ekim'de Mate 20 serisini resmen tanıtacak.

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