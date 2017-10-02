Resmi lansmandan önce sızdı: Karşınızda Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL

Google'ın önümüzdeki Çarşamba günü yeni Pixel modellerini tanıtması bekleniyor. Yeni bir sızıntı sayesinde her iki modele de yakından bakma şansına sahip olmuş durumdayız.

Sızıntılarıyla ünlü Evan Blass, Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerini detaylı şekilde gösteren yeni fotoğraflar yayınladı. Böylece arama devinin yeni amiral gemileri yaklaşan lansman öncesinde açığa çıkmış oldu.

Yayınlanan görsellere baktığımızda Pixel 2 XL modelinin daha ince çerçeveleriyle yeni nesil akıllı telefon trendinden esintiler sunduğunu ancak beklenildiği kadar çarpıcı bir görünüme sahip olmadığını görüyoruz. Pixel 2'nin ise beklenildiği gibi daha geleneksel bir akıllı telefon tasarımında olduğunu söyleyebiliriz.

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Bugünkü sızıntı ayrıca, ekranın alt kısmında yerini almış bir Google arama çubuğu da dahil olmak üzere güncellenmiş Pixel serisi için yeni bir launcher'ın geleceğine işaret ediyor.

Google, 4 Ekim Çarşamba günü San Francisco'da düzenleyeceği özel bir etkinlikle Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL'yi resmen tanıtacak. Telefonlar hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için önümüzde sadece 2 gün var.

https://twitter.com/evleaks/status/914939697926942720