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Resmi lansmandan önce sızdı: Karşınızda Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL

Google'ın 4 Ekim tarihinde düzenleyeceği etkinlikle resmen tanıtacağı Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL'in ilk görüntüleri yayınlandı. Evan Blass akıllı telefonları açığa çıkaran görseller paylaştı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google'ın önümüzdeki Çarşamba günü yeni Pixel modellerini tanıtması bekleniyor. Yeni bir sızıntı sayesinde her iki modele de yakından bakma şansına sahip olmuş durumdayız.
Sızıntılarıyla ünlü Evan Blass, Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerini detaylı şekilde gösteren yeni fotoğraflar yayınladı. Böylece arama devinin yeni amiral gemileri yaklaşan lansman öncesinde açığa çıkmış oldu.
Yayınlanan görsellere baktığımızda Pixel 2 XL modelinin daha ince çerçeveleriyle yeni nesil akıllı telefon trendinden esintiler sunduğunu ancak beklenildiği kadar çarpıcı bir görünüme sahip olmadığını görüyoruz. Pixel 2'nin ise beklenildiği gibi daha geleneksel bir akıllı telefon tasarımında olduğunu söyleyebiliriz.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi, Eylül ayında 10 milyon akıllı telefon satarak rekor kırdı"
Bugünkü sızıntı ayrıca, ekranın alt kısmında yerini almış bir Google arama çubuğu da dahil olmak üzere güncellenmiş Pixel serisi için yeni bir launcher'ın geleceğine işaret ediyor.
Google, 4 Ekim Çarşamba günü San Francisco'da düzenleyeceği özel bir etkinlikle Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL'yi resmen tanıtacak. Telefonlar hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için önümüzde sadece 2 gün var.

https://twitter.com/evleaks/status/914939697926942720 Yorum Yaz
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tanreall 1 yıl en beğenilen
Sony Mobile'ın tasarım ekibinden özür diliyorum.
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Cosster 1 yıl
YouTube ikonu hiç olmuş mu ya Chorme ikonunun yanında yazıklar olsun
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Barthemana 1 yıl
Çok, çok ama çok kötü gözüküyor.
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Whisper 1 yıl
this is the new shit
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teknofail 1 yıl
XL modelinin çerçeve yapısı kullanışlı olmuş .İphone gibi çerçevesiz yapacağız diye ekrandan çalmamışlar.Çerçeveler küçülmekle kalmamış kalan o alan görselde görüldüğü üzere çift hoparlör olarak değerlendirilmiş ( alt ve üst tarafta). Ön tarafta kullanacak alan kalmadığından parmak izi arka tarafa konumlandırılmış . Kullanışlılığı tartışılır ama olmamasından iyidir .Konumu itibariyle orta kısıma yakın rahat ulaşılabilir . Donanım olarak en üst donanımı kullanır ,kamera konusunda da başarılılar,güncelleme de sıkıntı yok zaten bu model olmuş...
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teknokaptan 1 yıl
sony gibi buda odun resmen odun cerceveye bak tasarima bak hizaya gel :) neyse ciksin bestbuy yada siparis veren olursa incelerim.note ile yola devam :)
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DODANLI 1 yıl
1. serinin kamerası çok güzel çekiyordu. (aslında işliyordu) Uzun zaman birincilikte oturdu dxomarkta. Şu an merak ettiğim tek şey kamerası. Tasarım olarak samsungun önüne geçecek firma sanmıyorum çıksın. İşlemci en üst modelin geliştirilmiş hali ile gelmişti. Şimdi s835 ile çıkacak. Piyasada bir çok firma zaten s835 le çıktı. Saf Android olması ve güncellemeleri ilk alan cihaz olması güzel. Onun dışında insanları cezbeden pek bir tarafı yok. Ülkemizde resmi satışının olmaması da handikap fiyatı açısından.
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muroooo19 1 yıl
vestel venüsler daha iyi gözüküyor!
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ardicli2000 1 yıl
Ula samsung seni severim de nerden çıkardın şu 18.5 a 9 ekranı. Beğenemedim gitti...
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senersongur 1 yıl
Google maalesef Nexus 4 gibi uygun fiyatlara inmedikçe bu telefonu satamaz. Son 4-5 telefonları hepsi çöp oldu.
Ya hi çıkarma, yada Xiaomi gibi uygun fiyatlı çıkar da millet alıp kullansın.
Olmadı parayı bastır Apple'ı satın al.
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ynsemre1 1 yıl
Çerçeveleri birinden almış diğerine vermişler
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Ömerayhan 1 yıl
eğer başıma bir şey gelmeyecekse: ben beğendim görünüşünü bunun :d
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Backspace7 1 yıl
ön taraf LG Q6 resmen
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