Retina Display yeni iPad'de ve daha fazla cihazda kullanılabilir

Retina Display ekran inç başına düşen piksel sayısı (ppi) bakımından yüksek değerlere sahip ve küçük boyutlarda daha keskin ve daha kaliteli görüntüler sunuyor. Retina Display teknolojisi şu an sadece iPhone 4’te ve iPod touch 4G’de kullanılıyor ve 326ppi değeriyle 3.5 inç ekranda 640 x 960 piksel çözünürlük sunuyor.





Rakipleri farklı ekran teknolojileriyle karşısına çıksa da bu çözünürlük yakalanabilmiş değil. Bunun yanında Apple geleneksel olarak bir cihazında denediği teknolojiyi sonra diğer cihazlarına aktarma alışkanlığını devam ettirecek gibi görünüyor.





Retina Display ekranları Apple’a tedarik eden LG’nin ekran bölümü başkanı Young Soo Kwon Apple’ın sonraki iPad modelinde Retina Display teknolojisini kullanacağını belirterek ileride daha fazla üreticinin de bu teknolojiyi tüketiciye sunacağını sözlerine ekledi.





Bu açıklama kimseye fazla sürpriz gelmedi. Çünkü Apple’ın yeni iPad’in yüksek çözünürlüklü ekranı için Samsung ve LG ile denemeler yaptığı biliniyor. Özellikle iPad 2’nin ekran bakımından büyük yenilik getirmemesi hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak bu ekranların fazla enerji tüketimi en büyük sorun durumunda.





Diğer yandan rakiplerin en büyük dezavantajı olan ekran çözünürlüğünün Retina Display’e geçiş ile ortadan kalkması daha fazla cihazın bu kulvarda Apple’a rakip olması anlamına geliyor.