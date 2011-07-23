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Retina Display yeni iPad'de ve daha fazla cihazda kullanılabilir

7 yıl
2,7b
1
7
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Retina Display ekran inç başına düşen piksel sayısı (ppi) bakımından yüksek değerlere sahip ve küçük boyutlarda daha keskin ve daha kaliteli görüntüler sunuyor. Retina Display teknolojisi şu an sadece iPhone 4’te ve iPod touch 4G’de kullanılıyor ve 326ppi değeriyle 3.5 inç ekranda 640 x 960 piksel çözünürlük sunuyor. 

Rakipleri farklı ekran teknolojileriyle karşısına çıksa da bu çözünürlük yakalanabilmiş değil. Bunun yanında Apple geleneksel olarak bir cihazında denediği teknolojiyi sonra diğer cihazlarına aktarma alışkanlığını devam ettirecek gibi görünüyor.

Retina Display ekranları Apple’a tedarik eden LG’nin ekran bölümü başkanı Young Soo Kwon Apple’ın sonraki iPad modelinde Retina Display teknolojisini kullanacağını belirterek ileride daha fazla üreticinin de bu teknolojiyi tüketiciye sunacağını sözlerine ekledi. 

Bu açıklama kimseye fazla sürpriz gelmedi. Çünkü Apple’ın yeni iPad’in yüksek çözünürlüklü ekranı için Samsung ve LG ile denemeler yaptığı biliniyor. Özellikle iPad 2’nin ekran bakımından büyük yenilik getirmemesi hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak bu ekranların fazla enerji tüketimi en büyük sorun durumunda.

Diğer yandan rakiplerin en büyük dezavantajı olan ekran çözünürlüğünün Retina Display’e geçiş ile ortadan kalkması daha fazla cihazın bu kulvarda Apple’a rakip olması anlamına geliyor. 

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smart1978 7 yıl
Retina Display eskiden beri vardı.. Apple Ipad2 de bilerek kullanmadı ama Ipad2 iyi satılıyor... Apple yenilikte gıdım gıdım ilerliyor... Tıpkı Iphone 2G 3G 3GS benzer ekranlar oluşu gibi... Apple bu geleniği Ipad de de devam ettiriyor...
Uzmanlara göre 300 ppi ve yukarısını insan gözü ayırt edemiyor... Örneğin Iphone 5 4" büyüklüğünde bile olsa ekran kalitesini koruyacaktır...
Ipad 3 veya ne adla olacaksa en azından 10.1" olmalı birde ekranın en boy oranı 16:10 veya 16:9 olursa daha çok rağbet görür...
AMOLED bilindiği üzere siyah zemin hakim olduğunda enerji tüketimi ciddi düşüyor...
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DH Misafiri 7 yıl
Ekran parlaklığı konusun da Super Amoled+ en iyisi ama çözünürlüğü düşük :(
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burakdc 7 yıl
retina ekran retina ekran dıyoruz keske retina ekrana gecilse sonucta guzel bır sey hatta telefon ve tabletle sınırlı kalmayıp tvlere gıurse ama sunuda belırtmekte yara var okadar dpi yerine kendi kisisel tercıhımı soyluyoru oled yada super amoled plusa gecmek daha doyurucu bır cozum gıbı gelıyor nedenını soracak olursanız bu kadar yuksek cozunurlukten faydalan bılmek ıcın o mobıl cıhazlarında bu kadar yuksek cocunurlugu ısleyecek grafık bırımlerı onların ram hafızaları ve ve ıslemcılerı olması lazım gecı halı hazırda bır cok ust sevıye tasınabılır cıhaz bunu yapa bılecek gucte ama pıl omru ısınnma gibi sorunlar hala en buyuk dez avantaj ust sevıyelerdekı telefonların ve tabletlerın fıyatlarıda ortada uzuznlafın kısası retına dısplay cozunurluk uzerıne bır teknolojı superamoled plus ta panel tıpı uzerıne bır teknolojı elma ıle armutu karsılastırmak gıbı bır sey oldu benımkı fakat demekıstedıgım ıkı urunude elınıze aldıgınızda hangısı gozunuze dah cekıcı gelır ozellıkle gunes altında dıs mekanda kullnımda cunku telefonlarımızı dıs mekandada yogunlukla kullnıyoruz bu yuzden bu ıkı teknolojıyı karsılastırdım kısıssel temennımı sorarsanız retına dısplay den bıle yuksek dpi oranına sahıp "RGBY" yada uretılebılırse "RGBCMY" full hd 3D capacıtıve multı touch super amoled plus panellerı beklıyorum
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musti545 7 yıl
AMAN NOKİA KULLANMASINDA
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alito 7 yıl
sırf retina ekran olsun diye pil tüketimini görmezden gelmek bana göre pek mantıklı değil. bence retina ekranların bu konuda gelişmek için biraz daha yolu var.
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e1ektronick 7 yıl
her firma kullanir da bu ekranları bir firma kullanmaz, kullanacaksa da ancak 10 - 15 yil sonra piyasada yerini alir bu ekrana sahip telefonlari. zaten son 2 - 3 yildir iyi takti 640*360 piksel, ekranlara boyut onemli degil (ister 4" ister 3.2" olsun) ama kesin 640*360. baska alternatifi yok (cunku tek yapabildikleri bu)
hiç ümit kalmadı (sabir birakmadilar ki), tamamen umudumu yitirdim (guvenim kalmadi). kendi kendini bitirdi, yazik oldu firmaya.
gecenlerde firmanin Türkiye müdürümü ne cikmis burda soyle olacakta boyle olacakta diye sacmalarken surekli de kacamak cevap veriyordu. birakin artik siz telefon yapmayi gecin evinizde patentlerinizden alacaginiz paraya bakin.
yeni nesil muhendisler 2 - 3 platformu (hem donanim hem yazilim yonunden) cok kisa bir sure icinde en cok tutulanlar arasina yerlestirmeyi basardi.
bunlar ise git gide piyasadan uzaklasti. hep bir adim geriden, bu adimlarin arasi zaman ilerledikce acilacaga benziyor.
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Chidori 7 yıl
Artik bir zahmet diğer markalar'da retina display kullanmaya başlasın.
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