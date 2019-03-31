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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Retro oyun konsolu furyasına SEGA da katılıyor

Retro oyun konsolları savaşına Genesis Mini ile dahil olan SEGA, 19 Eylül'de satışına başlanacak konsol için yakında ön sipariş almaya başlayacak. Konsola 40 oyun ön yüklü gelecek.
1 ay
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Oyun Konsolları
Gökhan G.
Editör
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SEGA, SEGA Fest kapsamında düzenlenen etkinlikte Genesis Mini (ABD)/ Mega Drive Mini (Japonya ve Avrupa) retro oyun konsolunu 19 Eylül’de piyasaya süreceğini duyurdu. Ürünün piyasaya sürülmesiyle birlikte SEGA da Sony ve Nintendo’nun konsollarının ardından son modaya böylelikle uymuş olacak.

SEGA söz konusu konsolun 2018 yılı sonlarında piyasaya sürüleceğini duyurmuş, ancak konsolun yazılım sorumluluğunu ATGames’den M2 şirketinin devralması ise gecikmeyi de beraberinde getirmişti.  

Teknik özellikler kapsamında; microUSB üzerinden güç alacak konsol, 720p çözünürlük sunan bir HDMI çıkışla desteklenecek. Gamepad olarak ise Genesis’in altı tuşlu versiyonu kullanılacak. Oyunları istediğimiz yerde kayıt edebilme şansımızın olacağını belirten SEGA, böylelikle 90’larda bitirmeye fırsat bulamadığımız oyunların sonunu görme şansını elde edeceğimizi belirtiyor.

ABD için çıkış fiyat bilgisi bulunmayan konsol için Japonya’da; tek gamepad ile alınmak istenirse yaklaşık 60 dolar, çift gamepad tercih edilirse ise yaklaşık 80 dolar ödenmesi gerekecek.

Oyun indirme ya da kartuş takma şansı bulamayacağımız konsola tam 40 oyun ön yüklü gelecek. Klasik olarak adlandırabileceğimiz oyunlardan bazıları; Sonic the Hedgehog 2, Shining Force, Gunstar Heroes and Comix Zone, Space Harrier II, Puyo Puyo 2, Rent-a-Hero, Castlevania Bloodlines, Altered Beast ve Powerball olarak sıralanmış.

Retro oyun konsolu furyasına SEGA da katılıyor
 

Sony’nin PlayStation Classic’te sergilediği kötü performansın ardından, SEGA’nın nasıl bir iş çıkaracağı ise merak ediliyor. SEGA yakın zamanda Genesis Mini için ön sipariş almaya başlayacak.


https://www.engadget.com/2019/03/30/genesis-mini-release-date-sonic-2/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Rouvax 1 ay
Gereksiz sony gibi bunlarda hata ediyor
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Fenomenon 1 ay
Tamamen boş iş.
Bu oyunları oynamak isteyen zaten gider emulatörle oynar.
Hem 80$ vereceksin hem de istediğin oyunu oynayamayacaksın.
En azından eski kasetleri desteklenmesi lazım. Aksi halde emulatörden farkı yok benim gözümde.
3D yazıcıyla kutusunu bas, içine raspberry pi koy. Al sana retro konsol. YouTube'da çok güzel retro konsol yapanlar var.
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Escapetolife 1 ay
amazon.de 'de ön siparişe açıldı (Tr gönderim yok) görsellerde 6 değil 3 tuşlu versiyon var avrupa için en azından hemde orjinal büyük boy. Ekstra oyun yükleme için açık bıraktılarsa alınası bir cihaz olmuş özellikle benim gibi cihazın orjinaline çocukken sahip olanlar için.
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BigMuffin 1 ay Escapetolife
Link atabilir misin hocam?
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