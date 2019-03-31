Retro oyun konsolu furyasına SEGA da katılıyor

SEGA, SEGA Fest kapsamında düzenlenen etkinlikte Genesis Mini (ABD)/ Mega Drive Mini (Japonya ve Avrupa) retro oyun konsolunu 19 Eylül’de piyasaya süreceğini duyurdu. Ürünün piyasaya sürülmesiyle birlikte SEGA da Sony ve Nintendo’nun konsollarının ardından son modaya böylelikle uymuş olacak.

SEGA söz konusu konsolun 2018 yılı sonlarında piyasaya sürüleceğini duyurmuş, ancak konsolun yazılım sorumluluğunu ATGames’den M2 şirketinin devralması ise gecikmeyi de beraberinde getirmişti.

Teknik özellikler kapsamında; microUSB üzerinden güç alacak konsol, 720p çözünürlük sunan bir HDMI çıkışla desteklenecek. Gamepad olarak ise Genesis’in altı tuşlu versiyonu kullanılacak. Oyunları istediğimiz yerde kayıt edebilme şansımızın olacağını belirten SEGA, böylelikle 90’larda bitirmeye fırsat bulamadığımız oyunların sonunu görme şansını elde edeceğimizi belirtiyor.

ABD için çıkış fiyat bilgisi bulunmayan konsol için Japonya’da; tek gamepad ile alınmak istenirse yaklaşık 60 dolar, çift gamepad tercih edilirse ise yaklaşık 80 dolar ödenmesi gerekecek.

Oyun indirme ya da kartuş takma şansı bulamayacağımız konsola tam 40 oyun ön yüklü gelecek. Klasik olarak adlandırabileceğimiz oyunlardan bazıları; Sonic the Hedgehog 2, Shining Force, Gunstar Heroes and Comix Zone, Space Harrier II, Puyo Puyo 2, Rent-a-Hero, Castlevania Bloodlines, Altered Beast ve Powerball olarak sıralanmış.

Sony’nin PlayStation Classic’te sergilediği kötü performansın ardından, SEGA’nın nasıl bir iş çıkaracağı ise merak ediliyor. SEGA yakın zamanda Genesis Mini için ön sipariş almaya başlayacak.

https://www.engadget.com/2019/03/30/genesis-mini-release-date-sonic-2/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl