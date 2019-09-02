RetroArch, yapay zekâ sayesinde klasik oyunlara çeviri desteği sunmaya başladı

Tam Boyutta Gör

Bilindiği üzere, klasik video oyunlarının çoğu tek bir dil desteğine sahip. Bu eksiklik, söz konusu oyunlara ilgi duyanların dil engeli sebebiyle oyunlardan yeteri kadar keyif alamamasına neden olabiliyor.

Klasik oyunları bilgisayarlarımızda oynamamızı sağlayan emülatör programları için bir ara yüz olan RetroArch, 1.7.8 sürümüyle birlikte dil problemini bir nebze de olsa aşmaya çalışıyor.

RetroArch, oyunlarda kullanılan dili makine öğrenmesi kullanan yapay zekâ servisleri sayesinde istediğiniz dile çevirebiliyor. Google Translate gibi servisleri kullanan sistem, çeviri işini iki şekilde gerçekleştiriyor. İlk yöntem olan “konuşma” modu, ekranda gözüken yazılı metni tarayıp size geri okuyor. Bu sayede oyun oynamaya devam ederken herhangi bir duraksama yaşamıyorsunuz. “Görüntü” modunda ise RetroArch tarafından durdurulan oyun, ekrandaki metni tarayarak yeni bir metin kutusu ortaya çıkarıyor. Siz bu metni okuduktan sonra ise oyunu devam ettirebiliyorsunuz.

Sistemin en zorlu yanı haliyle kurulumu. Google Translate gibi servislerin yaptığı çeviri kalitesi de oyundan alacağınız keyfi, tercih ettiğiniz dile göre baltalama potansiyeline sahip. Yine de ortaya çıkan son ürün oldukça etkileyici. Siz de RetroArch’ın sunduğu bu özelliğe şans vermek isterseniz, buradaki linke tıklayarak kurulum adımlarını (İngilizce) takip etmeyi deneyebilirsiniz.

Son olarak sistemin işleyişini gösteren videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2019/09/01/retroarch-emulator-ai-translation/