Reuters : Büyük ekranlı Lumia Phablet gelecek ay tanıtılacak





Nokia'nın Windows Phone 8 GDR3 güncellemesi ile büyük ekranlı akıllı telefon Phablet segmentine hızlı bir giriş yapacağı artık herkes tarafından biliniyor. Daha önce ön paneli internete de sızan 6 inçlik yeni Lumia Phableti ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.





Hem Reuters tarafından elde edilen hem de WPCentral tarafından tedarik zincirine doğrulatılan bilgilere göre Lumia Phablet modeli 6 inçlik Full HD ekrana sahip olacak. 4 çekirdekli bir Snapdragon çözümü sunması beklenen Lumia Phablet, doğrudan HTC One Max, Galaxy Note 3 ve Xperia Z Ultra modellerinin rakibi olacak.





Ancak Lumia Phablet modelinin öne çıkan bir özelliği var ki oda 20MP çözünürlükte kamera sensörüne yer verecek olması. Yeni nesil PureView özellikleri sunacak olan kamera ile birlikte Lumia 925 modelindeki kasa tasarımının benzerini Lumia Phablet modelinde de göreceğiz.





Nokia, Eylül sonunda muhtemelen 26-27 Eylül tarihlerinde bir etkinlik düzenleyerek Phablet modelini resmen tanıtacak. Bu etkinlikte GDR3 güncellemesinin de resmiyete kavuşması bekleniyor. Modelin bilinen kod adı ise Bandit.





Nokia Bandit modelinin Kasım ayı itibariyle pek çok ülkede hızlı bir biçimde satışa sunulacağı da gelen iddialar arasında. Nokia'nın Rivendale kod adlı Windows RT tablet modelinin de Eylül sonundaki etkinlikte tanıtılabileceği konuşuluyor.

http://www.wpcentral.com/reuters-nokia-launching-large-smartphone-next-month