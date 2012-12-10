RIM, resmi BlackBerry 10 haber sayfasını yayınladı

Research In Motion, mobil sektördeki düşüşünü engelleyip yeniden yükselişe geçmesi için oldukça mühim bir hamle olan BlackBerry 10 işletim sistemini tanıtmaya hazırlandığı şu günlerde yeni yazılım versiyonu için özelleştirilmiş resmi haber sayfasını takipçilerinin beğenisine sundu. BB10 ve yeni nesil akıllı telefon modelleriyle alakalı pek fazla detay içermese de internet sayfasının tam ortasında konumlandırılan L serisi bir telefona ait silüet, firmanın hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.

Metal çerçevesi, desenli arka kapağı, sol üst köşede yer alan kamerası ve logosu gözler önüne serilen L serisine mensup fiziksel QWERTY klavyeye sahip olmayan bu akıllı telefon, BlackBerry 10'un piyasaya sürüleceği son kullanıcıya hazır ilk çözümlerden biri olacak. Sızan teknik özellikleri, önümüzdeki yılın başında satışa çıkacak rakipleriyle mücadele edebileceğini ortaya koyan London kod adlı aygıt için şimdiden yüzlerce geliştirici tarafından büyük dokunmatik ekranına uygun uygulamalar geliştiriliyor. Çeşitli ülkelerde çok sayıda yazılım geliştiricisyle bir araya gelerek ücretsiz geliştirici aygıtları dağıtan RIM, donanımın yanı sıra modern bir işletim sistemi ve içerik mağazası oluşturmak için büyük çaba harcıyor.

Kanadalı üretici, sanal alemdeki BlackBerry 10 ile ilgili yazı ve medyaları bir araya getiren bu yeni sayfayla daha fazla insanı BB10 hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor. Resmi BlackBerry 10 haber sayfasına aşağıdaki kaynak bağlantısından göz atabilir, yeni gelişmeleri ve işletim sistemi ile cihazlarla alakalı videoları bu adresten takip edebilirsiniz.

http://global.blackberry.com/blackberry-10.html