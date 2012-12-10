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RIM, resmi BlackBerry 10 haber sayfasını yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Research In Motion, mobil sektördeki düşüşünü engelleyip yeniden yükselişe geçmesi için oldukça mühim bir hamle olan BlackBerry 10 işletim sistemini tanıtmaya hazırlandığı şu günlerde yeni yazılım versiyonu için özelleştirilmiş resmi haber sayfasını takipçilerinin beğenisine sundu. BB10 ve yeni nesil akıllı telefon modelleriyle alakalı pek fazla detay içermese de internet sayfasının tam ortasında konumlandırılan L serisi bir telefona ait silüet, firmanın hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.
Metal çerçevesi, desenli arka kapağı, sol üst köşede yer alan kamerası ve logosu gözler önüne serilen L serisine mensup fiziksel QWERTY klavyeye sahip olmayan bu akıllı telefon, BlackBerry 10'un piyasaya sürüleceği son kullanıcıya hazır ilk çözümlerden biri olacak. Sızan teknik özellikleri, önümüzdeki yılın başında satışa çıkacak rakipleriyle mücadele edebileceğini ortaya koyan London kod adlı aygıt için şimdiden yüzlerce geliştirici tarafından büyük dokunmatik ekranına uygun uygulamalar geliştiriliyor. Çeşitli ülkelerde çok sayıda yazılım geliştiricisyle bir araya gelerek ücretsiz geliştirici aygıtları dağıtan RIM, donanımın yanı sıra modern bir işletim sistemi ve içerik mağazası oluşturmak için büyük çaba harcıyor.
Kanadalı üretici, sanal alemdeki BlackBerry 10 ile ilgili yazı ve medyaları bir araya getiren bu yeni sayfayla daha fazla insanı BB10 hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor. Resmi BlackBerry 10 haber sayfasına aşağıdaki kaynak bağlantısından göz atabilir, yeni gelişmeleri ve işletim sistemi ile cihazlarla alakalı videoları bu adresten takip edebilirsiniz.

http://global.blackberry.com/blackberry-10.html Yorum Yaz
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BarGoS 6 yıl en beğenilen
cengizhan1903
pek ümitli değilim bb10 dan ama olsun bakalım beklıyoruz

Daha önce hiç playbook tablet kullandınızmı ? Ayrıca bb10 ile ilgili yazı ve videoları inceledinizmi ? Şuana kadar ümitli değilim diyen birkaç kişi gördüm.Gerçekten çok başarılı bir sistem yaptılar lütfen inceleyin, bu pazar sadece ios ve android ten ibaret değil.Rekabet ve çeşit bütün insanlık için olmazsa olmazdır.Benim temennim wp8 ve bb10 da büyük başarı ile,android ios ikilisinin yanında çok büyük bir pazar payı almasıdır.
cengizhan1903pek ümitli değilim bb10 dan ama olsun bakalım beklıyoruzDaha önce hiç playbook tablet kullandınızmı ? Ayrıca bb10 ile i...
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BERK BEY 6 yıl
blackberry eyiye gidiy
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BarGoS 6 yıl en beğenilen
cengizhan1903
pek ümitli değilim bb10 dan ama olsun bakalım beklıyoruz

Daha önce hiç playbook tablet kullandınızmı ? Ayrıca bb10 ile ilgili yazı ve videoları inceledinizmi ? Şuana kadar ümitli değilim diyen birkaç kişi gördüm.Gerçekten çok başarılı bir sistem yaptılar lütfen inceleyin, bu pazar sadece ios ve android ten ibaret değil.Rekabet ve çeşit bütün insanlık için olmazsa olmazdır.Benim temennim wp8 ve bb10 da büyük başarı ile,android ios ikilisinin yanında çok büyük bir pazar payı almasıdır.
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senatorlines 6 yıl
Black Berry çok uğraşıyor gerçekten iyi cihazlarla iyi yere gelir ve piyasada en az %10 payını korur umarım ama YAM YAM çinliler ile koreliler çok fena saldırıyor bu gidişle piyasada samsung+çinlilerden başka telefon/smartfon üreten kalmayacak diğerlerine hiç ekmek bırakmıyor yamyamlar, pis çinli ve koreliler artık kendini dünyanın EFENDİSİ olarak görüyor ve yakında bize KÖLE muamelesi yapıp BİZİMLE DALGA GEÇECEKLER "GERİ ZEKALILAR" diye herhalde. Maalesef biraz ağır ama gerçekler bu YÖNDE, kusura bakmayın bizi bırakın Amarika ve Japonya bile baş edemez oldu kedi köpek yiyici çin ve korelilerle!
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Stanislas Xavier 6 yıl
Bekleyip bakacağım ya bb10 ya wp8...
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cengizhan1903 6 yıl
pek ümitli değilim bb10 dan ama olsun bakalım beklıyoruz
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selahattın ısık 6 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier

Bekleyip bakacağım ya bb10 ya wp8...

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c_e_m22 6 yıl
Blackberry gecmisi yaramaz, gelecegi umut verici.. İphone 5 kullanicisiyim ama yeni bir blackberry haberi gordugumde heyecanlaniyorum..rekabet kizissa da blackberry hakettigi yeri bulsa keskee
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