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RISK oyunu Windows Phone 8 Lumia cihazları için yayınlandı

6 yıl
586
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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RISK oyunu Windows Phone 8 Lumia cihazları için yayınlandı

Nokia'nın kendi cihazlarına özgü olarak EA tarafından geliştirilen RISK adlı strateji oyunu, yeni Lumia cihazları için de yayınlandı.

En popüler kutu oyunlarından birisi olan Risk, bir süredir WP7.5 cihazları için sunulmaktaydı. Orijinal oyunun mobil platformlara aktarılmış hali olan Risk yine aynı tecrübeyi sunmayı amaçlıyor. Zar atarak ülkeleri ele geçirmeye çalışıyorsunuz ve 20 ülkeyi ele geçiren oyunun galibi oluyor. Oyunda aynı ağ üzerinde veya aynı telefon üzerinde çoklu oyuncu ile oynamak da mümkün. 

Oyun 2.99$ fiyat etiketine sahip ve sadece Lumia cihazlarından erişilebiliyor.




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2K 6 yıl
Nokia kendini toparlamaya başladı mağazasını da ufaktan ufaktan böyle geliştirmeye başlarsa eski günlerine dönebilir.
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Jül Sezar 6 yıl
Ne oyun ama
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