RISK oyunu Windows Phone 8 Lumia cihazları için yayınlandı





Nokia'nın kendi cihazlarına özgü olarak EA tarafından geliştirilen RISK adlı strateji oyunu, yeni Lumia cihazları için de yayınlandı.





En popüler kutu oyunlarından birisi olan Risk, bir süredir WP7.5 cihazları için sunulmaktaydı. Orijinal oyunun mobil platformlara aktarılmış hali olan Risk yine aynı tecrübeyi sunmayı amaçlıyor. Zar atarak ülkeleri ele geçirmeye çalışıyorsunuz ve 20 ülkeyi ele geçiren oyunun galibi oluyor. Oyunda aynı ağ üzerinde veya aynı telefon üzerinde çoklu oyuncu ile oynamak da mümkün.





Oyun 2.99$ fiyat etiketine sahip ve sadece Lumia cihazlarından erişilebiliyor.











