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Richard Branson, Virgin Galactic ile bu yıl uzaya çıkacak

Richard Branson, Virgin Galactic'in bu yıl çıkacağı ilk resmi uzay turizmi görevinde bizzat yer alacağını duyurdu. Branson ayrıca şu ana kadar 800 kişinin uzay turları için kaydolduğunu belirtti.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Virgin Galactic kurucusu Richard Branson, şirketin ilk resmi uçuşlarına bu yıl sona ermeden çıkacağını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Bloomberg'e konuşan Branson, kendisinin de şu anda astronot eğimi aldığını ve ilk resmi uçuşta bizzat yer alacağını söylüyor.

Uzayın çok zorlu bir alan olduğunu belirten Richard Branson,"Tam 14 yıldır uzay programımız üzerinde çalışıyoruz. Zor oldu ancak artık hayalimizi gerçekleştirmeye çok ama çok yakınız. Bu yıl sona ermeden bir Virgin Galactic uzay aracıyla birlikte uzaya çıkmayı umuyorum." sözlerini kullanıyor.

Uzay turizmi sektörünün potansiyelinden de bahseden ünlü iş adamı,"Burada çok önemli bir pazar var, insanlar uzaya çıkmak istiyor. Şu ana kadar tam 800 kişi Virgin Galactic ile uzay turuna çıkmak için kaydoldu ve ücretini de ödedi." şeklinde konuşuyor.



Virgin Galactic uzay turizmi için SpaceShipTwo'nun yeniden elden geçirilmiş versiyonu olan VSS Unity uzay aracını kullanıyor. VSS Unity, iki pilot ve altı uzay turisti olacak şekilde toplam 8 kişilik taşıma kapasitesine sahip. Alt yörünge dediğimiz bölgeye, yani Yeryüzü'nden yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe çıkacak olan uzay aracı burada yolcularına yaklaşık 6 dakikalık bir yerçekimsiz ortam keyfi ve Dünya'yı uzaydan seyretme fırsatı sunacak. VSS Unity'den bir koltuk ayırmanın bedeliyse tam 250 bin dolar.

Richard Branson'ın ifadelerine göre uzaya çıkmak için kaydolmuş ve ücretini ödemiş isimler arasında Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Justin Bieber gibi ünlüler de yer alıyor.

https://www.bloomberg.com/news/videos/2018-07-25/richard-branson-hopes-to-be-in-space-by-the-end-of-the-year-video Yorum Yaz
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