Riptide geliştiricilerinden Beach Buggy Racing 2 gokart oyunu

Riptide ve Shine Runner serilerinin geliştiricisi Vector Unit yeni bir yarış oyunu ile daha karşımızda. İlk oyunu mobil dünyanın en iyi gokart yapımları arasında yer alan Beach Buggy Racing 2 indirmeye sunuldu.

Beach Buggy Racing 2 neler sunuyor?

Mario Kart serisi ile karşılaştırabileceğimiz Beach Buggy Racing 2, Vector Engine adındaki özel oyun motorunun yanında Nvidia PhysX gerçek zamanlı fizik motoruna da yer veriyor. Oyunda görsel atmosfer zaten stüdyonun yeteneklerini en iyi şekilde yansıtmış.

Beach Buggy Racing 2 ilk oyundaki 3 karakterin sayısını altıya çıkarıyor. 8 araçlık yarışlarda bitiş çizgisine önce varmanız gerekli. Bunun için belirli aralıklarla çıkan rastgele güçlendirmeleri toplayarak rakiplerinize atmanız veya kendi üzerinizde kullanmanız gerekiyor.

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Oyunda Mısır piramitleri, ejderha dolu kaleler, korsan gemileri, uzaylı deney laboratuvarları gibi ilgi çekici mekanlar yer alıyor. 45 farklı güçlendirme unsuru da yükseltilebiliyor ve daha etkili hale geliyor.

Yapay zekâ yarışlarında rakipler oyuncuları çok zorlamıyor. Bu konuda oldukça fazla eleştiri gelmiş. Bu bakımdan asıl heyecan diğer oyunculara karşı verdiğiniz mücadelede. Skora karşı rakip avatarlar ile yarışabildiğiniz gibi birebir ve çok oyunculu olarak farklı turnuvalar da düzenleniyor. Bu turnuvalarda özel hediyeler veriliyor.

Standart yarışlar yanında drift gibi farklı modlara da yer verilmiş. Beach Buggy Racing 2 ücretsiz olarak sunuluyor.

Beach Buggy Racing 2: App Store II Google Play